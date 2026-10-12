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112 करोड़ रुपये CM सम्राट चौधरी ने किया ट्रांसफर, फटाफट चेक करें अपना बैंक अकाउंट

CM सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में बाढ़ पीड़ित परिवारों को द्वितीय चरण में DBT के माध्यम से 112.14 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है. इन रुपयों से पीड़ित परिवारों को मदद मिलेगी. सीएम सम्राट चौधरी बटन दबाकर इसे भेजा.

अब तक 726.17 करोड़ रुपये ट्रांसफर