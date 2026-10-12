112 करोड़ रुपये CM सम्राट चौधरी ने किया ट्रांसफर, फटाफट चेक करें अपना बैंक अकाउंट
बिहार सरकार ने 1.60 लाख परिवारों के खाते में 7-7 हजार रुपये भेजे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 12, 2026 at 4:20 PM IST
पटना : बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में बाढ़ पीड़ित परिवारों को द्वितीय चरण में DBT के माध्यम से 112.14 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है. इन रुपयों से पीड़ित परिवारों को मदद मिलेगी. सीएम सम्राट चौधरी बटन दबाकर इसे भेजा.
अब तक 726.17 करोड़ रुपये ट्रांसफर
इससे पहले प्रथम चरण में 15 सितंबर को 8,77,190 परिवारों के बैंक खातों में ₹7,000 प्रति परिवार की दर से ₹614.03 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया था. द्वितीय चरण में आज 1,60,201 परिवारों के बैंक खातों में राशि भेजी गई. अर्थात अब तक कुल 726.17 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं.
''मैं एक बार फिर सभी जिला अधिकारियों से कहूंगा कि आप ग्राउंड पर जाकर देखें कि कोई बाढ़ पीड़ित परिवार वंचित ना रहे. अगर कोई मिलता हो तो तुरंत उसकी जानकारी उपलब्ध करायी जाए. सरकार हर काम करने के लिए तैयार है. बाढ़ के स्थायी समाधान पर भी काम कर रहे हैं.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
#LIVE : बाढ़ पीड़ित परिवारों को द्वितीय चरण में DBT के माध्यम से ₹112.14 करोड़ की राशि का अंतरण... https://t.co/pofliUevbU— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 12, 2026
50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित
दरअसल, बिहार में किस प्रकार बाढ़ ने रौद्र रूप दिखाया था, उससे हर कोई वाकिफ है. सितंबर महीने में गंगा, सोन, पुनपुन समेत कई नदियां उफनाई थी, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हुए थे. इस कारण एक दर्जन से अधिक जिलों में 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे.
दो-दो बार बाढ़ की विभिषिका
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर में बिहार का दौरा किया था और बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया था. इस दौरान सम्राट सरकार द्वारा करीब 10 हजार करोड़ के प्रारंभिक नुकसान की रिपोर्ट तैयार की गई थी. इसके बाद एक बार फिर नेपाल में भारी बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति देखी गई.
इससे पहले 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोसी और महानंदा का सर्वे कराने की बात भी कही, जिससे इस इलाके में बाढ़ से स्थाई समाधान की दिशा में काम किया जा सके. वहीं समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने बिहार में दो चरणों में आई बाढ़ के कारणों और उत्पन्न स्थिति की जानकारी दी.
''प्रथम चरण में गंगा, सोन, घाघरा, कोसी एवं पुनपुन नदियों में पूर्व के उच्चतम जल स्तर की तुलना में नया उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया. दूसरे चरण में अतिवृष्टि के कारण गंडक नदी में चार स्थलों पर उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया था. पश्चिम चंपारण, गोपालगंज एवं सारण जिले में 6 स्थलों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुए थे.''- डॉ चन्द्रशेखर सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग
वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बाढ़ के दौरान किये गये राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस वर्ष गंगा, गंडक एवं सोन नदियों में पूर्व के वर्षों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में पानी आने के कारण बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई. नदियों में बाढ़ आने की एक प्रमुख वजह नदी तल में गाद (सिल्ट) का जमा होना भी है. बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने गाद नीति बनाई है. मुख्यमंत्री ने नदियों की वर्तमान स्थिति एवं बाढ़ से हुई क्षति की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया.
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