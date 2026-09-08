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Ground report: बिहार में पुनपुन नदी ने मचाई तबाही, 5 पंचायतें बनीं टापू; 1 सरकारी नाव के भरोसे हजारों की जिंदगी

बिहार में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे है, पटना से सटे पुनपुन प्रखंड में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. रिपोर्ट- शशि तुलस्यान

PUNPUN RIVER
पटना से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 5:40 PM IST

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पटना: बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल है. प्रदेश की विभिन्न नदियों- गंगा, कोसी, सोन, पुनपुन लगभग सभी का जलस्तर बढ़ने से बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है.राजधानी पटना से सटे पुनपुन प्रखंड में भी पुनपुन नदी का कहर जारी है. इसके कारण पांच पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं. टापू बन चुके पंचायत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का ईटीवी भारत की टीम ने जायजा लिया.

पांच पंचायत जलमग्न

पुनपुन प्रखंड प्रखंड के पांच पंचायत - बड़की सपाहुआ, छोटकी सपाहुआ, उड़ान टोला, मुस्तापुर और काशीबालपुर के दर्जनों टोले पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं. सैकड़ों परिवार पिछले कई दिनों से टापू में विलीन इलाकों में जिंदगी जीने को मजबूर हैं.

Punpun River
बाढ़ के पानी में स्थानीय लोग (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

जब ईटीवी भारत की टीम नाव के सहारे मुख्य सड़क से करीब 4 किलोमीटर अंदर गांव में पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला था. पूरा गांव एक बड़े तालाब में तब्दील हो चुका था. कहीं खपरैल के घर आधे डूबे था तो कहीं पक्के मकान के दरवाजे तक पानी पहुंच गया था. लोग पक्के मकानों की छत, मचान और ऊंचे स्थानों पर परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं.

5 टोलों के लिए मात्र एक सरकारी नाव

ग्रामीणों का सबसे बड़ा दर्द है कि 5 टोलों के लिए मात्र एक सरकारी नाव मिली है. सुबह होते ही उस एक नाव पर 30 से 40 लोग जान जोखिम में डालकर सवार होते हैं. कोई दवा लेने शहर जाता है, कोई बच्चों के लिए दूध-राशन लाने, तो कोई मजदूरी की तलाश में. शाम होते-होते फिर उसी नाव से वापस लौटना पड़ता है.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

बीमार पड़ने पर भगवान भरोसे रहने की मजबूरी

ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो रात में नाव नहीं मिलने से भगवान भरोसे ही रहना पड़ता है. ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार कम से कम 2-3 नाव और दे देती तो हमारी मदद हो जाती. एक ही नाव से 5 टोलों के लोगों के लिए आवागमन मुश्किल हो रहा है.

'पांच दिन से चूल्हा नहीं जला'

बाढ़ पीड़ित सरिता देवी ने बताया कि पांच दिन से चूल्हा नहीं जला है. घर में पानी घुस गया है और अनाज भींग गए हैं. रात होते ही घुप्प अंधेरा हो जाता है, बिजली 4 दिन से कटी है. सांप-बिच्छू का डर सताता है सो अलग. गांव की ही मालती देवी, रश्मि देवी और रुक्मिणी देवी ने कहा कि दियासलाई और मोमबत्ती तक नहीं है.

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जलमग्न हुए गांव (ETV Bharat)

मदद करे सरकार

इन ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि छोटे-छोटे बच्चे रात भर अंधेरे में रोते हैं. सामुदायिक किचन चल रहा है यह अच्छी बात है, मेडिकल टीम भी आ रही है. लेकिन जब तक नाव नहीं होगी हम किचन तक कैसे पहुंचेंगे. सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए.

"बहुत जीना दुश्वार हो गया है, किसी तरह से जिंदगी कट रही है. दिन तो किसी तरह से कट जाता है लेकिन रात में बहुत मुश्किल होती है दियासलाई कुछ भी नहीं है."- मालती कुमारी, बाढ़ पीड़ित

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आवागमन के लिए नाव ही सहारा (ETV Bharat)

स्थायी निदान आजतक नहीं

वहीं पूर्व मुखिया द्वारिका पासवान ने बताया कि यहां के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि यह निचला इलाका है और हर साल बाढ़ आती है, लेकिन स्थायी निदान आजतक नहीं हुआ.इधर पांच गांव के लोग जल कैदी बन गए हैं पूरा इलाका टापू बन गया है नाव ही एक सहारा है. सरकार से मांग करते हैं की नाव की संख्या बढ़ाई जाए और मूलभूत सुविधा भी दिया जाए.

"पांच गांव के लोग जल कैदी बन गए हैं पूरा इलाका टापू बन गया है नाव ही एक सहारा है। सरकार से मांग करते हैं की नाव की संख्या बढ़ाई जाए और मूलभूत सुविधा भी दिया जाए."- द्वारिक पासवान

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पंचायतों में घुसा पानी (ETV Bharat)
पूर्व मुखिया, लखना, उत्तरी पश्चिमी पुनपुन

वहीं पंचायत समिति सदस्य अमर कुमार ने आक्रोश जताते हुए कहा कि चुनाव के समय यही नेता वोट मांगने के लिए नाली-नाला में घुसकर घर-घर आते थे, पैर पकड़ते थे. आज जब पूरा गांव डूबा है तो कोई नेता गांव के अंदर नहीं आ रहा. सब मुख्य सड़क से ही फोटो खिंचवाकर चले जा रहे हैं.

"सब नेता आते हैं फोटो खींच कर चल जाते हैं लेकिन कोई भी बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं पहुंच पा रहा है गांव में नहीं जा रहा है इसलिए की नाव पर चढ़ने में डर लग रहा है सरकार को नाव की संख्या बढ़ाने चाहिए."- अमर कुमार, पंचायत समिति सदस्य

आने-जाने के लिए नाव की मांग

जब ईटीवी भारत की टीम गांव पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि बबुआ पहली बार कोई मीडिया वाला हमारे टोले में आया है. आप ही सरकार तक हमारा दर्द पहुंचा दीजिए. हमको कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा उजाला और आने-जाने के लिए नाव दे दीजिए.

एसडीएम का बयान

वहीं इलाके के इन हालातों पर मसौढ़ी के एसडीएम धनराज कुमार ने बताया कि पुनपुन प्रखंड के पांच पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है. बाढ़ के हालातों को देखते हुए फिलहाल चार जगहों पर सामुदायिक रसोईघर की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा सभी जगहों पर मेडिकल कैंप चलाया जा रहा है.

"पुनपुन प्रखंड के पांच पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है. बाढ़ के हालातों को देखते हुए फिलहाल चार जगहों पर सामुदायिक रसोईघर की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा सभी जगहों पर मेडिकल कैंप चलाया जा रहा है."- धनराज कुमार, एसडीएम मसौड़ी

पुनपुन टाउन में भी घुसा बाढ़ का पानी

ये तो रही पुनपुन गांव की बात लेकिन पुनपुन का रौद्र रूप यहीं नहीं थम रहा. गांव के बाद पुनपुन टाउन में भी बाढ़ का पानी घुस आया है और हर गली मोहल्ले में करीब 3 फीट पानी भर गया है. पूरे पुनपुन बाजार के लोग घर में जलकैदी बन गए हैं और उनका निकलना मुश्किल हो रहा है.

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पुनपुन टाउन में भी घुसा पानी (ETV Bharat)

तकरीबन 100 से अधिक घर प्रभावित

पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से स्थिति भयावह हो गई है. बीते रविवार को पुनपुन घाट पर नदी का जलस्तर 53.42 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद नदी का पानी शहर और बाजार में फैलने लगा. इस बाढ़ से तकरीबन 100 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं. अकेले पुनपुन बाजार में करीब 50 घर और पाड़ी गली में 70 घरों में पानी घुस गया है.

जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त

हालात ये हैं कि घरों के निचले तल डूब गए हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. बाजार में रहने वाले नीरज कुमार, अजय साहू, विजय साहू, ज्योति कुमारी, सविता कुमारी, तारिणी मिश्रा, प्रमोद कुमार ठठेरा, सतगुरु प्रसाद और सूर्यकांत देवी सहित कई पीड़ितों ने बताया कि गली में कमर भर पानी है और जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

लगातार बाढ़ राहत कार्य संचालित

तारिणी मिश्रा ने बताया कि उनके घर के नीचे के पूरे फ्लोर में पानी भर गया है और सारा सामान हटाना पड़ा है. उधर, जाहिदपुर, चिनिया, बेला गांव में भी दर्जनों घर बाढ़ की चपेट में हैं. मसौढ़ी अनुमंडल प्रशासन द्वारा लगातार बाढ़ राहत कार्य चलाया जा रहा है और पीड़ित परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया जा रहा है.

स्थानीय लोगों की तकलीफ

इलाके के नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है. कमर भर पानी गली में आ गया है. उन्होंने बताया कि इन हालातों में रहना खाना मुश्किल हो रहा है. अब तक देखने को कोई भी नहीं आया है.

"घर से निकलना मुश्किल हो गया है. कमर भर पानी गली में आ गया है. उन्होंने बताया कि इन हालातों में रहना खाना मुश्किल हो रहा है. अब तक देखने को कोई भी नहीं आया है."- नीरज कुमार गुप्ता, स्थानीय

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घरों के निचले तल डूबे (ETV Bharat)

अंचलाधिकारी का बयान

वहीं हालातों को लेकर पुनपुन अंचलाधिकारी प्रभात रंजन ने बताया कि प्रखंड में पांच पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं. टाउन में भी पानी घुस आया है, हमने टाउन के लिए भी अलग से एक सामुदायिक किचन की व्यवस्था शुरू की है.

"प्रखंड में पांच पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं. टाउन में भी पानी घुस आया है, हमने टाउन के लिए भी अलग से एक सामुदायिक किचन की व्यवस्था शुरू की है."- प्रभात रंजन, पुनपुन अंचलाधिकारी

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