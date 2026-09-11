ETV Bharat / state

झारखंड से आकर बिहार में तबाही मचाती है यह नदी, टापू बन जाता है गांव

बिहार के पटना में पुनपुन नदी भी तबाही मचाती है. हर साल करीब 35 हजार के आसपास लोग प्रभावित होते हैं. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान

Bihar Flood
इस तरह से आवागमन करते हैं पाढ़ पीड़ित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2026 at 2:56 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में हर साल गंगा, कोसी, गंडक और महानंदा समेत कई नदियां भारी तबाही मचाती हैं. इस तबाही में एक प्रमुख नाम पुनपुन नदी का भी शामिल है. वर्तमान समय में पुनपुन नदी ने बिहार के कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है. पटना से पुनपुन नदी की दूरी करीब 11-12 किलोमीटर है. इसके पास स्थित मसौढ़ी और पुनपुन के इलाकों में बाढ़ से बुरा हाल है. यहां लगभग 25-30 हजार लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं.

नदियों का बढ़ता जलस्तर

पुनपुन नदी और दरधा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि इसका पानी आस-पास के रिहायशी इलाकों में फैल गया है. बाढ़ के पानी के कारण स्थानीय लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. बाढ़ के कारण लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं. कई जगहों पर लोगों को अपने और अपने परिवार के पेट के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है.

Bihar Flood
पुनपुन नदी (ETV Bharat)

शहर के 40 घर पानी में डूबे

मसौढ़ी में पुनपुन नदी का पानी अब खेतों से निकलकर शहर के घरों में घुस गया है. पुनपुन शहर के जाहिदपुर वार्ड में करीब 30 से 40 घर चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं. पूरे क्षेत्र की बात करें तो करीब 2000 घर बाढ़ से प्रभावित होंगे. हालत यह है कि लोग अपने ही घर में जल कैदी बनकर रहने को मजबूर हैं. घर से बाहर निकलने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है. इस पानी की जद में विकास कुमार का भी घर आ गया है.

"नदी का पानी भले ही धीरे-धीरे कम हो जाएगा. लेकिन हमारे मोहल्ले में बाढ़ का पानी निकलने में कई महीने लग जाएंगे. तब तक कई अज्ञात बीमारियों के भय से हम लोग दहशत में हैं. बाढ़ के पानी से मेरा घर चारों तरफ से घिर गया है. घर से बाहर आने-जाने के लिए कमर भर पानी से होकर निकलना पड़ रहा है. प्रशासन की तरफ से जल निकासी का कोई रास्ता नहीं बनाया गया है." -विकास कुमार, बाढ़ पीड़ित

Bihar Flood
बाढ़ प्रभावित इलाका (ETV Bharat)

जुगाड़ नाव और चचरी से आवागमन

इलाके में यातायात पूरी तरह ठप है. लोग लकड़ी, टायर और ड्रम को जोड़कर बनाई गई जुगाड़ नाव के सहारे जिंदगी काट रहे हैं. कहीं रस्सी के सहारे तो कहीं बांस की चचरी पुल बनाकर लोग बाजार तक पहुंच रहे हैं. रोजमर्रा का जरूरी सामान लाने के लिए लोगों को इसी जान जोखिम भरी नाव पर सवार होना पड़ता है. कई बार ड्रम पलटने से लोग पानी में गिर जाते हैं. इससे हमेशा बड़े हादसे का डर बना रहता है.

घरों में सड़ता पानी और बदबू

बाढ़ का पानी घरों में और मोहल्ले में बंद है. इस कारण पानी से अब तेज दुर्गंध आने लगी है. स्थानीय लोगों को पूरे इलाके में महामारी फैलने का बड़ा डर सता रहा है. जाहिदपुर के विकास कुमार, मंजू देवी, वीणा देवी, मंगल प्रसाद, रवि कुमार, कृष्ण प्रसाद और बुधन प्रसाद ने अपना दर्द साझा किया. उन्होंने बताया कि इस बाढ़ में आज तक कोई उनकी सुध लेने नहीं आया. पीड़ितों का कहना है कि नेता और मंत्री तो बहुत दूर की बात है, स्थानीय वार्ड पार्षद तक यह पूछने नहीं आए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं? चुनाव में वोट मांगने सब घर-घर आते हैं. आज जब घर पानी में डूबा है, तो कोई देखने वाला नहीं है.

"चुनाव के वोट मांगने सब आते हैं. लेकिन इस बार इस आपदा में अभी तक कोई भी हमें देखने नहीं आया है. घर से निकलना मुश्किल हो गया है. कई दिन से लोग घर में ही कैद हैं. जरूरी सामान के लिए किसी तरह लकड़ी का बोर्ड बनाकर बाहर निकल रहे हैं." -विनोद कुमार, बाढ़ पीड़ित

Bihar Flood
पटना के पुनपुन नदी से बाढ़ (ETV Bharat)

पानी घटा पर बढ़ गया दर्द

लोग बताते हैं कि पुनपुन नदी में आई बाढ़ का जलस्तर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. इसके बावजूद पीड़ितों का दर्द बढ़ गया है. कुछ दिन पहले सामुदायिक रसोई घर चलाकर प्रशासन ने उन्हें भोजन तो दिया था, लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो गया है, उसके बाद प्रशासन ने भोजन देना बंद कर दिया. बाढ़ में घर टूट चुके हैं. टूटे हुए घरों ने लोगों को बेघर कर दिया है. लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं.

चमरचकिया टोले में गिरे मकान

पुनपुन नदी की बाढ़ ने मसौढ़ी और पुनपुन प्रखंड में भारी तबाही मचाई है. मसौढ़ी प्रखंड के कराय पंचायत के चमरचकिया टोले में बाढ़ के कारण कई कच्चे और खपरैल मकान भरभरा कर गिर गए हैं. इसमें सोनी देवी का भी घर शामिल है. बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि मिट्टी के घरों में पानी घुसने से दीवारें ढह गईं और पूरा घर जमींदोज हो गया. घर गिरने के बाद दर्जनों परिवार एक झटके में बेघर हो गए हैं. अब ये लोग मंदिर और चबूतरे पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं.

Bihar Flood
बाढ़ में ध्वस्त घर (ETV Bharat)

बेघर हुए परिवारों की सूची

सरकारी स्तर पर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. चमरचकिया में जिन परिवारों के घर ध्वस्त हुए हैं, उनमें बबीता देवी (पति अखिलेश दास), सोनी देवी (पति नरेश रविदास), संगीता देवी (पति नागेन्द्र रविदास), बसंती देवी (पति उपेन्द्र रविदास) और प्रतिमा देवी सहित कई परिवार शामिल हैं.

"बाढ़ के दौरान गांव में चार दिन के लिए सामुदायिक किचन शुरू किया गया था, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया. बेघर हुए लोगों को अभी तक न तो पॉलिथीन शीट मिली है, न राशन मिला है और न ही मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था हुई है. मेरा घर पानी में गिर गया है. इस संकट में कोई देखने वाला यहां नहीं आ रहा है." -सोनी देवी, बाढ़ पीड़ित

Bihar Flood
बाढ़ में गिरे घर को दिखाते पीड़ित (ETV Bharat)

राहत के लिए मचा हाहाकार

दूसरी ओर, बाढ़ का पानी उतरते ही अब बाढ़ राहत को लेकर हाहाकार मच गया है. पुनपुन प्रखंड के बाद बुधवार को मसौढ़ी प्रखंड मुख्यालय पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया. इस प्रदर्शन में मसौढ़ी प्रखंड के शर्मा पंचायत, खरांट पंचायत, कराई पंचायत और भगवानगंज पंचायत के दर्जनों गांवों से आए पीड़ित शामिल थे. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के पानी से उनके कई कच्चे मकान गिर गए हैं. सैकड़ों बीघा में लगी धान और सब्जी की फसल पूरी तरह डूब कर बर्बाद हो गई है. घर में रखा अनाज, कपड़ा और बर्तन तक पानी में बह गया है.

मुआवजे और पक्के मकान की मांग

बाढ़ पीड़ित फसल क्षति का मुआवजा, गिरे हुए मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का बनवाने और तत्काल राशन-पानी की व्यवस्था की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे. पीड़ितों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. इस मौके पर संजय पासवान, कमलेश कुमार, धर्मशिला देवी समेत सैकड़ों महिला-पुरुष मौजूद रहे.

"सरकार बाढ़ से पहले की तैयारी में पूरी तरह फेल रही. हर साल बाढ़ आती है, लेकिन न तो बांधों की मरम्मत हुई, न ही नाव और राहत सामग्री की व्यवस्था की गई. हमलोग अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के पास आये हैं." -नागेश्वर पासवान, जिलाध्यक्ष, खेत मजदूर सभा

राहत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति

नागेश्वर पासवान ने आगे कहा कि मसौढ़ी प्रशासन पीड़ितों को मदद पहुंचाने में विफल रहा है. बाढ़ के दौरान लोग घरों में कैद होकर रह गए. खाना-पीना और सोना तक दुश्वार हो गया. अब राहत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है. कहीं-कहीं पॉलिथीन बांटकर और एक-दो जगह सामुदायिक रसोई चलाकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है. मवेशियों को चारा नहीं मिल पा रहा है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

संजय पासवान ने भी स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए अगर जल्द राहत कार्य शुरू नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. इसपर मसौढ़ी के अंचलाधिकारी ऋषिकेश कुमार ने बताया कि मसौढ़ी प्रखंड के कुछ हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रभावित क्षेत्रों में अनुमंडल प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत का कार्य करवाया जा रहा है.

Bihar Flood
राहत की मांग को लेकर प्रदर्शन करते पीड़ित (ETV Bharat)

"प्रभावित इलाकों में सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं और पॉलिथीन शीट का वितरण किया गया है. अभी यह सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहां-कहां के इलाके बाढ़ से प्रभावित रहे हैं. सभी नुकसान और क्षति का आकलन कराया जा रहा है." -ऋषिकेश कुमार, मसौढ़ी

झारखंड से आकर बिहार में तबाही

बता दें कि हर साल तबाही मचाने वाली पुनपुन नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है. यह नदी झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है. इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है. यह नदी झारखंड के पलामू से निकलकर बिहार के औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिलों से होकर गुजरती है. इसके बाद यह पटना जिले के फतुहा के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है.

बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाके

पुनपुन नदी में हर साल बाढ़ आती है. इससे राजधानी पटना समेत जहानाबाद, गया और औरंगाबाद का इलाका प्रभावित होता है. सबसे ज्यादा नुकसान पटना जिले को होता है. नदी के उफान पर आने से आस-पास के इलाकों में 7-8 फीट तक पानी जम जाता है और यह लोगों के घरों तक पहुंच जाता है.

प्रखंडवार प्रभावित क्षेत्र

पुनपुन प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पुनपुन बाजार, अहियाचक गांव, अलावलपुर क्षेत्र, सैलारपुर गांव, महुआबाग गांव, कुरा नवादा और पुनपुन घाट शामिल हैं. इसके साथ पटना पूर्वी और अर्ध-शहरी इलाके में दीदारगंज (विशेषकर रायबाग और औद्योगिक गोदाम) और फतुहा (तटीय और दियारा ग्रामीण इलाका) प्रभावित होता है. पटना दक्षिणी और पश्चिमी ग्रामीण इलाके में नौबतपुर प्रखंड का तटीय गांव, पालीगंज अनुमंडल (रूपापुर और सुदूर इलाके), धनरुआ प्रखंड का कृषि क्षेत्र, मसौढ़ी और फुलवारीशरीफ में बाढ़ आता है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

PATNA
BIHAR
पटना बाढ़
पुनपुन नदी
FLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.