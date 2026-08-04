मोतिहारी में बाढ़ के पानी से रक्सौल-घोड़ासहन रोड ध्वस्त, आवागमन पूरी तरह ठप
मोतिहारी के रक्सौल में कैनाल रोड टूटने से दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है. सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई है. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : August 4, 2026 at 12:06 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के चंपारण जिले के रक्सौल प्रखंड से बड़ी खबर सामने आयी है. रक्सौल-घोड़ासहन नहर कैनाल रोड पर सिसवा पंचायत के जयमंगलापुर गांव के समीप नहर में तेज कटाव के कारण करीब 20 मीटर से अधिक सड़क बह गई. सोमवार की रात हुई इस घटना से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है.
दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा: इस हादसे के कारण दर्जनों गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है. वहीं दूसरी ओर नहर का पानी आसपास के खेतों में फैलने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.
ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति गुस्सा: ग्रामीणों ने प्रशासन और नहर विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए तत्काल सड़क निर्माण और कटाव रोकने की मांग की. फिलहाल इस मार्ग से आवागमन बंद है, हालांकि लोगों को सैनिक रोड के विकल्प से आंशिक राहत मिल रही है. ग्रामीणों के अनुसार जिस स्थान पर सड़क टूटी है वहां होम पाइप लगाया गया था.
लगातार रिसाव से हुआ हादसा: खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगे होम पाइप के आसपास लगातार पानी का रिसाव हो रहा था. बढ़ते जलदबाव से सड़क के नीचे की मिट्टी कमजोर होती चली गई. मंगलवार सुबह अचानक तेज बहाव के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा भरभराकर नहर में समा गया. लोगों ने इसकी जानकारी विभाग को पहले ही दी थी.
किसानों की फसलें हुईं बर्बाद: स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे यह बड़ा नुकसान हुआ. सड़क टूटने से नहर का पानी सीधे खेतों में फैल गया. इससे सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई. किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है.
स्कूली बच्चों और मरीजों को परेशानी: ग्रामीणों ने कहा कि विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. सड़क बंद होने से स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है. लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत और नहर के कटाव को रोकने के लिए स्थायी उपाय करने की मांग की है. जल निस्सरण प्रमंडल के मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता इफ्तेखार इमाम ने बताया कि टीम घटनास्थल पर गयी है.
"विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण कर रही है. कटाव रोकने और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रभावित क्षेत्र में जल प्रवाह की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि आगे किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके." -इफ्तेखार इमाम, कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल
पहाड़ी नदियों का बढ़ा जलस्तर: उधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. इसके कारण भारत-नेपाल सीमा से सटे रक्सौल और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है. प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है.
ये भी पढ़ें: