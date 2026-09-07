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Bihar Flood: बिहार में बाढ़ से 22 लाख लोग प्रभावित, पटना में गंगा ने तोड़ा 2016 का रिकॉर्ड

बिहार में पटना गांधीघाट पर गंगा का जलस्तर 50.57 मीटर तक पहुंच गया. 2016 में दर्ज 50.52 मीटर से ज्यादा है. ब्यूरो रिपोर्ट

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बिहार में बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 2:58 PM IST

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पटना: बिहार बाढ़ का कहर लगातार जारी है. राजधानी पटना समेत समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, सुपौल, अररिया, किशनगंजस गोपालगंज के साथ-साथ पश्चिम और पूर्वी चंपारण में नदियां उफान पर है. नदी का पानी फैलने से करीब 22 लोग प्रभावित हैं.

पटना में गंगा ने तोड़ा रिकॉर्ड

राजधानी पटना में गंगा ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. शहर के गांधीघाट पर नदी का जलस्तर 50.57 दर्ज किया गया है. साल 2016 में गांधीघाट पर गंगा का जलस्तर 50.52 मीटर दर्ज किया गया था. पटना के पंडारक, दानापुर, एनआईटी घाट, बांका घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. हालांकि सरकार की ओर से बाढ़ को देखते हुए राहत-बचाव कार्य किया जा रहा है.

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पटना में गंगा का हाल (ETV Bharat)

बाढ़ राहत के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था

  • बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं. बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए विभिन्न जिलों में 190 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. अब तक करीब 2.51 लाख लोगों को भोजन कराया जा चुका है.
  • इसके अलावा तीन राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 1,631 बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आवासन, भोजन और चिकित्सा समेत अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
  • प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच अब तक करीब 65,700 पॉलीथीन शीट और 12,700 ड्राई राशन पैकेट वितरित किए गए हैं. 1,429 नावों का परिचालन कराया जा रहा है.
  • संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की 27 और एनडीआरएफ की 10 टीमों को विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है. प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी लगातार की जा रही है.

वैशाली सोनपुर सबलपुर दियारा क्षेत्र में भारी

गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने सोनपुर प्रखंड के सबलपुर दियारा क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है. सबलपुर दियारा की चार पंचायतें पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गई हैं. इसके साथ ही सोनपुर की गंगाजल, नजरमिरा और शाहपुर दियारा पंचायत के दर्जनों गांवों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है.पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है. ग्रामीण जरूरी सामान और मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं. गांव की गलियों और संपर्क मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है.

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वैशाली में ऊंचे स्थान पर जाते बाढ़ पीड़ित (ETV Bharat)

जारों की आबादी प्रभावित

जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे हजारों की आबादी प्रभावित है. बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन की टीम अब तक पर्याप्त राहत सामग्री लेकर नहीं पहुंची है. ग्रामीण प्रशासन से नाव, भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. सबलपुर दियारा गंगा और गंडक नदी के बीच बसा इलाका है. हर साल बरसात के मौसम में यहां बाढ़ का गंभीर संकट खड़ा होता है.

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वैशाली में ऊंचे स्थान पर जाते बाढ़ पीड़ित (ETV Bharat)

22 गांवों में बाढ़

दियारा क्षेत्र के करीब 22 गांवों के साथ सोनपुर की कई पंचायतों की बड़ी आबादी हर साल इसकी मार झेलती है. हर साल आने वाली इस आपदा से स्थायी निजात के लिए अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो सका है. घरों में पानी घुसने के बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू करने की गुहार लगाई है.

वैशाली के बाढ़ पीड़ित (ETV Bharat)

मुंगेर में बाढ़ ने बढ़ायी परेशानी

मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. जागीर गांव में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने के कारण करीब 20 से 50 घरों में बाढ़ का पानी पूरी तरह प्रवेश कर चुका है. ग्रामीण सोहन यादव का घर पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुका है. कई घरों में रखा खाने-पीने का सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुएं नष्ट हो गई हैं. पशुओं के लिए रखा चारा भी पानी में डूब गया है. गरीब परिवारों के सामने रहने और भोजन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है.

सड़क संपर्क हुआ ठप

बाढ़ के पानी ने जागीर गांव को नीरपुर गांव से जोड़ने वाली मुख्य सड़क को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. करीब 5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 5 से 8 फीट तक पानी जमा हो गया है. सड़क डूब जाने के कारण गांव का मुख्य बाजार से सीधा संपर्क पूरी तरह टूट गया है. सीधा रास्ता बंद होने से रोजमर्रा की खरीदारी, दवा और जरूरी काम के लिए बरियारपुर बाजार जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है. ग्रामीणों को अब दूसरे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है. इस कारण उन्हें करीब 8 से 10 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है.

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मुंगेर में बाढ़ (ETV Bharat)

पशुपालकों पर आर्थिक बोझ

पशुपालकों के सामने मवेशियों को सूखी जगह पर रखने और उनके लिए चारा उपलब्ध कराने की बड़ी चुनौती है. अपना चारा डूबने के कारण उन्हें मवेशियों के लिए बाजार से महंगे दाम पर चारा खरीदना पड़ रहा है. आय का साधन प्रभावित होने और चारे पर अतिरिक्त खर्च होने से गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है. गांव में चारों तरफ बाढ़ का पानी फैलने के कारण स्वच्छ पेयजल और शौचालय का गंभीर संकट पैदा हो गया है. दूषित पानी के जमा होने से क्षेत्र में महामारी और बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है.

"अब तक किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन की टीम ने गांव पहुंचकर सुध नहीं ली है. इससे ग्रामीणों में प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर भारी नाराजगी है. प्रभावित लोग प्रशासन से तत्काल भोजन, पीने का साफ पानी, पशुओं के लिए चारा, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं." -सोहन यादव, बाढ़ पीड़ित

झकसी देवी ने बताया कि घरों में लगातार बाढ़ का पानी बढ़ने से अनाज डूब गया है और भोजन की गंभीर समस्या पैदा हो गई है. सुनील यादव ने बताया कि जागीर से नीरपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क डूबने से ग्रामीणों को बरियारपुर बाजार जाने के लिए 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. सन्नी कुमार, सोहन यादव, डब्ल्यू यादव, राजेश यादव, हरदेव यादव ने प्रशासन से राहत बचाव कार्य कराने की अपील की है.

पटना में पुनपुन उफनायी

पटना में पुनपुन नदी का कहर लगातार जारी है. इसके जलस्तर में हर घंटे तीन से चार सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है. बाढ़ नियंत्रण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार नदी का जलस्तर 53.28 मीटर दर्ज किया गया है. बढ़ते जलस्तर से पुनपुन प्रखंड की पांच पंचायतें पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो चुकी हैं. बरावा पंचायत के छोटकी सपाहुआं गांव की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. यह गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरकर टापू बन गया है. मुख्य सड़क पर करीब ढाई फीट पानी चढ़ जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित है.

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पटना मसौढ़ी में बाढ़ (ETV Bharat)

राशन का भीषण संकट

बाढ़ के कारण छोटकी सपाहुआं, बड़की सपहुआं, उड़ान टोला और नुसरतपुर गांव का आपसी संपर्क पूरी तरह टूट गया है. लोग घरों से बाजार तक नहीं निकल पा रहे हैं. इससे प्रभावित परिवारों के सामने खाने-पीने की चीजों और राशन का भारी संकट खड़ा हो गया है. बाढ़ प्रभावित ग्रामीण ललिता देवी ने बताया कि पानी भरने से घरों में जहरीले सांप और बिच्छू निकल रहे हैं. इस कारण लोग सुरक्षा के डर से रात-रात भर जागने को विवश हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा और प्रकाश के इंतजाम करने की गुहार लगाई है.

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पटना मसौढ़ी में बाढ़ (ETV Bharat)

राहत की मांग

ग्रामीण ममता देवी ने बताया कि चारों तरफ पानी होने से जीना दुश्वार हो गया है. पूर्व विधायक गोपाल रविदास और पूर्व मुखिया जयप्रकाश ने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में अविलंब नाव की व्यवस्था करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने प्रभावितों के लिए सामुदायिक किचन शुरू करने, माचिस, मोमबत्ती और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की अपील की है.

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पटना मसौढ़ी में बाढ़ (ETV Bharat)

रोहतास में डिस्चार्ज में भारी कमी

रोहतास सोन नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच राहत की बड़ी खबर सामने आई है. इंद्रपुरी स्थित सोन बराज से छोड़े जा रहे पानी के डिस्चार्ज में कमी की गई है. इससे बराज के डाउनस्ट्रीम इलाकों में बाढ़ के खतरे में कमी आने लगी है. सोन नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पानी आने के बाद इंद्रपुरी सोन बराज के सभी 69 गेट खोल दिए गए थे. अब जलस्तर और बराज पर दबाव में कुछ कमी आने के बाद दो गेट बंद कर दिए गए हैं. फिलहाल 67 गेट खुले हुए हैं और इनके माध्यम से सोन नदी में पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है.

आंकड़ों में सुधार

इंद्रपुरी सोन बराज से पहले करीब 3 लाख 54 हजार क्यूसेक पानी प्रति सेकेंड की रफ्तार से डिस्चार्ज किया जा रहा था. रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा के अनुसार, सोन बराज से पानी का डिस्चार्ज अब घटकर करीब 2 लाख 90 हजार क्यूसेक पहुंच गया है. पानी के डिस्चार्ज में कमी आने के बाद डेहरी, नासरीगंज और दरिहट समेत सोन नदी के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पहले की तुलना में कम हुआ है. बाढ़ के पानी के तेजी से बढ़ने की आशंका कम होने के बाद तटीय क्षेत्रों में लोगों ने राहत की सांस ली है.

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रोहतास में सोन नदी का हाल (ETV Bharat)

"सोन नदी की स्थिति पर पूरी तरह राहत अभी इसलिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाणसागर क्षेत्र से अब भी बड़ी मात्रा में पानी इंद्रपुरी बराज की ओर पहुंच रहा है. अधिकारियों के अनुसार फिलहाल बाणसागर से करीब 71 हजार क्यूसेक पानी इंद्रपुरी सोन बराज तक पहुंच रहा है. नदी में पानी की मात्रा अभी भी काफी अधिक होने के कारण खतरा पूरी तरह टला नहीं है." -दीपक कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी, रोहतास

रोहतास डीएम दीपक कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

समस्तीपुर में गंगा का रौद्र रूप

समस्तीपुर में नदी का रौद्र रूप दिखने लगा है. जिले के कई प्रखंडों में गंगा तबाही मचाने को आतुर है. सबसे ज्यादा व्यापक असर मोहिउद्दीननगर और मोहनपुर प्रखंड में दिख रहा है. इन दोनों प्रखंडों की करीब 2 लाख से बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है. शनिवार शाम के आंकड़ों के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2.40 मीटर ऊपर बह रहा है. आकलन जताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर इसके जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है. अगले कुछ घंटे इन बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए काफी खतरनाक होने वाले हैं.

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समस्तीपुर में गंगा का रौद्र रूप (ETV Bharat)

स्थलीय निरीक्षण और निर्देश

खतरे की आशंका को देखते हुए प्रभारी सचिव (भवन निर्माण विभाग) प्रणव कुमार और समस्तीपुर के डीएम ने रसूलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. नाव, नाविकों और गोताखोरों की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित रखने को कहा गया है. प्रभारी सचिव ने बाढ़ प्रमंडल और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को जलस्तर पर लगातार नजर रखने को कहा है. तटबंधों और संवेदनशील स्थलों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि कटाव की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

समस्तीपुर में गंगा का रौद्र रूप (ETV Bharat)

समस्तीपुर जिला प्रशासन की तैनाती

अनुमंडल स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम और जिला स्तर पर 24 घंटे कार्यरत जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) के माध्यम से प्रभावी समन्वय बनाया जा रहा है. सिविल सर्जन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक जीवनरक्षक और अन्य जरूरी दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है. आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल टीम भी तैनात की जाएगी. पशुपालन पदाधिकारी को बाढ़ प्रभावित पशुपालकों के मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.

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