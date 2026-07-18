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कोसी, कमला और बलान उफनाई, 20 गांव टापू में तब्दील, दरभंगा में नाव के सहारे जिंदगी

बाढ़ की चपेट में आए स्कूल: बाढ़ अपना पांव पसारते हुए अब गांवों के सरकारी स्कूलों तक पहुंच गई है. प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया के परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे पठन-पाठन पूरी तरह ठप हो गया है. वहीं प्राथमिक विद्यालय इटहर पोखर भी चारों तरफ से पानी से घिर चुका है. ऐसे में बच्चों और शिक्षकों के लिए स्कूल पहुंचना जोखिम भरा है.

निजी नाव बनी जिंदगी का सहारा: बाढ़ ग्रस्त इलाकों में आवाजाही के लिए अब केवल नाव ही एकमात्र सहारा बची है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक प्रशासन की ओर से सरकारी नाव परिचालन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है. लोगों को मजबूरी में निजी नावों का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां नाविक एक बार आने-जाने का प्रति व्यक्ति 40 रुपये किराया वसूल रहे हैं.

सड़क संपर्क टूटा, बढ़ीं मुश्किलें: कुशेश्वरस्थान पूर्वी के गोलइमा के रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि बाढ़ का पानी फैलने से इन प्रभावित गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है. सड़क मार्ग बंद होने के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई है. बाजार जाने, दैनिक जरूरतों का सामान लाने, बैंक का काम निपटाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

दरभंगा के 20 गांव बने टापू: कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के चौथे दिन जिले के 20 से अधिक गांव जलमग्न हो चुके हैं. कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के छह गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गए हैं. इनमें इटहर पंचायत के इटहर, चौकिया, लक्ष्मिनियां, बलथरवा, बसबरिया और सूघराईन पंचायत का भरैन टोला शामिल हैं, जहां हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं. इन गावों में 13 नाव चलाये जा रहे हैं.

दरभंगा में स्कूल परिसर में बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

विद्यालयों को बंद करने की तैयारी: बाढ़ के पानी के बीच स्कूल खोलने पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बना हुआ है. इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने बताया कि यदि नदियों का जलस्तर इसी तरह लगातार बढ़ता रहा, तो दोनों विद्यालयों को एहतियातन बंद कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके.

खरीफ फसलों को भारी नुकसान: इधर घनश्यामपुर प्रखंड में भी कमला बलान नदी का जलस्तर पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहा है. नदी का पानी अब तेजी से आसपास के खेतों और निचले रिहायशी इलाकों में फैलने लगा है. धान समेत अन्य खरीफ फसलों वाले खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

प्रशासन की तैयारियां और दावे: जिला आपदा प्रबंध पदाधिकारी प्रणव राज ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए पूरी तैयारी की है. बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पहले से ही 186 सरकारी नावों की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही विस्थापितों के लिए 512 राहत शिविर और 611 सामुदायिक रसोई के स्थानों का चयन किया गया है.

बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

तटबंधों की निगरानी और अलर्ट: मामले को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है. सभी तटबंधों की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है. विस्थापित लोगों के रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था कर ली गई है. प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्र के दो दर्जन गांवों को खाली कराने के निर्देश जारी किए हैं.

"संभावित बाढ़ को लेकर हमलोग तैयारी किए हुए हैं. जो भी तटबंध हैं, 5 प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले तटबंधों पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो समाधान किया जा सके. शरणस्थल और कम्यूनिटी किचन की तैयारी है. एसओपी के अनुसार सभी तैयारियां कर ली गयी है. कुशेश्वरस्थान निचला इलाका पड़ता है तो, वहां के प्रशासन को निजी नाव चलाने के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया गया है." -कौशल कुमार, जिलाधिकारी

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