रहें सावधान! निचले इलाकों में भरा 3-4 फीट पानी, बिहार के इन जिलों में भारी तबाही!
बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है. प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : September 29, 2026 at 3:07 PM IST
मोतिहारी: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में कम समय में हुई अत्यधिक बारिश के बाद बिहार के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है. बगहा, बेतिया और मोतिहारी में विकट स्थिति बनी हुई है. पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद अरेराज इलाके में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है. मोतिहारी के तीन पंचायत- नवादा, मिश्रौलिया और सरैया में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों परिवारों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
मोतिहारी में गंडक का रौद्र रूप
बताया जा रहा है कि लगातार बारिश और गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी के पानी का दबाव काफी बढ़ गया. इसी दबाव के कारण रिंग बांध टूटने से पानी तेजी से गांवों की ओर फैल गया. नवादा, मिश्रौलिया और सरैया तीनों पंचायत के निचले इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है. खेतों में लगी धान की फसल पूरी तरह डूब गई है, वहीं कई कच्चे घरों में पानी घुसने से लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ी है.
तीन पंचायत में घुसा बाढ़ का पानी
बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सरैया और मिश्रौलिया में देखने को मिल रहा है. गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें पानी में डूब गई है. स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गए हैं. लोगों का आवागमन नाव के सहारे हो रहा है. पीने के पानी और पशुओं के चारे का संकट भी गहराने लगा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल गंडक की बाढ़ उनका सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन स्थायी निदान आज तक नहीं हुआ.
"चारों तरफ पानी ही पानी है. नोनिया टोला वार्ड नंबर 7 में रहता हूं. सब जगह पानी घुस गया है."- भिखारी महतो, नोनिया टोला निवासी
नेपाल में बारिश बाढ़ का कारण- शंभू प्रसाद
नवादा पंचायत के मुखिया शंभू प्रसाद ने कहा, हमारे पंचायत का काफी नुकसान होता है. पंचायत का आधा भाग बाढ़ से ग्रसित है. नेपाल में जब अधिक बारिश होगो तो यहां बाढ़ आना स्वाभाविक है.
"लगभग 10 हजार लोग प्रभावित है. नाव चलाया जा रहा है. सामुदायिक किचन चल रहा है. कई लोग छतों पर खाना बनाकर खा रहे हैं."- शंभू प्रसाद, मुखिया, नवादा पंचायत
तीनों पंचायतों में अलर्ट जारी
इधर प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है. अरेराज अनुमंडल प्रशासन ने तीनों पंचायतों में अलर्ट जारी कर दिया है. एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम को तैनात किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और सूखा राशन, पॉलिथीन शीट की व्यवस्था की जा रही है.
ऊंचे स्थानों पर जाने की प्रशासन की अपील
फिलहाल तीनों पंचायतों में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है. अगर गंडक का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने वाले 24 घंटे में और कई गांवों के डूबने की आशंका है. प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाएं.
चंपारण तटबंध तीसरी जगह क्षतिग्रस्त
बगहा में कुछ ही घंटों के भीतर चंपारण तटबंध तीसरी जगह क्षतिग्रस्त हो गया है. बथवरिया और मकरी के बीच शिव मंदिर के समीप पहले से क्षतिग्रस्त चंपारण तटबंध का एक हिस्सा गंडक नदी के बढ़ते पानी के दबाव में टूट गया है. तटबंध टूटने के बाद आसपास के करीब पांच गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है.
इससे पहले सबसे पहले चंपारण तटबंध खैरटवा के पास टूटा, जिसके कुछ घंटे बाद बेतिया के बैरिया में भी तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया. अब बथवरिया में तटबंध टूटने के बाद इसकी देखरेख और मरम्मत को लेकर अभियंताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लगातार तीन जगह तटबंध क्षतिग्रस्त होने से प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.
बेतिया में कई घर जलमग्न
बेतिया में भी हालात काफी खराब है. नौतन में चंपारण तटबंध टूटने से कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं. तेज बहाव में कई घर जलमग्न हो गए हैं. लोग अपना घरबार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं.
गंडक नदी में तटबंधों पर भारी दबाव
वहीं गंडक नदी में आई फ्लैश फ्लड ने बिहार के कई जिलों में तटबंधों पर दबाव बढ़ा दिया है. वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 28 सितंबर की सुबह छह बजे 5,43,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलप्रवाह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली की ओर बढ़ा. इस दौरान बराज पर 13 घंटे तक जलश्राव पांच लाख क्यूसेक से अधिक और 32 घंटे तक चार लाख क्यूसेक से अधिक रहा.
Discharge Of Important Barrages Of Bihar— Water Resources Department, Government of Bihar (@WRD_Bihar) September 29, 2026
Date: 29-09-2026
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169 स्थानों पर सीपेज और पाइपिंग की समस्या
जल संसाधन विभाग के अनुसार, 26 और 27 सितंबर के बीच पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में भी भारी बारिश हुई. इसके चलते बराज के डाउनस्ट्रीम में गंडक नदी का जलस्तर पहले से ही बढ़ा हुआ था. अत्यधिक जलप्रवाह के कारण नदी के तटबंधों पर भारी दबाव बना हुआ है और कई स्थानों पर सीपेज, पाइपिंग तथा ओवरटॉपिंग की स्थिति उत्पन्न हुई. विभाग के मुताबिक, अब तक 169 स्थानों पर सीपेज और पाइपिंग की समस्या को तत्काल कार्रवाई कर सुरक्षित किया गया है.
तीन स्थानों पर नुकसान
हालांकि, 28-29 सितंबर की मध्यरात्रि में पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट पर निर्मित चंपारण तटबंध को दो स्थानों पर क्षति पहुंची. इनमें बगहा-1 प्रखंड के खैरतवा गांव और बैरिया प्रखंड के फुलियाखाड़ गांव शामिल हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गंडक नदी के दाएं तट पर बने तटबंध को भी एक स्थान पर क्षति हुई है.
जलस्तर 91.25 मीटर के नए रिकॉर्ड स्तर पर
विभाग ने बताया कि इस बार बराज से छोड़ा गया अधिकतम जलश्राव वर्ष 2024 के 5,62,500 क्यूसेक के मुकाबले कम रहा, लेकिन बगहा गेज स्थल पर नदी ने जलस्तर का नया रिकॉर्ड बनाया. यहां जलस्तर 91.25 मीटर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2024 में दर्ज 90.90 मीटर के पिछले उच्चतम स्तर से 0.35 मीटर अधिक है.
अभियंताओं की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में तटबंधों की सतत निगरानी एवं रात्रिकालीन पेट्रोलिंग कर रही हैं।#GandakRiver #FloodAlert #BiharFloods #NightPatrolling #WaterResourcesDepartment #FloodSafety @IPRDBihar pic.twitter.com/j6UmjEaxVK— Water Resources Department, Government of Bihar (@WRD_Bihar) September 28, 2026
बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज में टीमें तैनात
विभाग के अनुसार, नदी में जलश्राव की अवधि और स्थानीय स्तर पर हुई बारिश ने डाउनस्ट्रीम में जलस्तर को प्रभावित किया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग के मुख्यालय से रात में ही कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में चार दलों को बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज भेजा गया. अतिरिक्त अभियंताओं की भी पहले से तैनाती की गई है. क्षेत्रीय अभियंता तटबंधों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में जुटे हैं. संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है और जरूरत के अनुसार तत्काल बचाव एवं मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं.
क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम जारी
विभाग के अनुसार, अपस्ट्रीम में नदी का जलस्तर घटने, जबकि डाउनस्ट्रीम में बढ़ने की प्रवृत्ति बनी हुई है. वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. संबंधित जिलों में तटबंधों की सुरक्षा और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम जारी है. प्रशासन को भी निचले इलाकों में संभावित जल फैलाव को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है.
सभी जगह प्रशासन अलर्ट - मंत्री
इस बीच, बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने बिहार के उत्तर-पश्चिमी जिलों में बाढ़ की स्थिति पर कहा, "एक बार फिर गंडक में पानी छोड़ा गया था, उसके कारण इस प्रकार की बातें हो रही हैं. बिहार सरकार हर तरह से अलर्ट है. मार्ग में आने वाले सभी जिलों में सभी जगह प्रशासन अलर्ट है. स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है."
सरकार से पप्पू यादव की मांग
वहीं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और संभव मदद पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 90 के दशक से हमारी दुर्गति हो गई है. 84 में हमने विभिषिका को देखा. 90 से चार-पांच जिलों को छोड़कर हर जगह तबाही होती है. नेताओं के लिए लूटने का अवसर होता है.
"नेता मस्त हो जाते हैं और गरीबों को बता दिया है कि यह (बाढ़) तुम्हारी नियति है. नेता और पदाधिकारी के लूट के कारण लोगों को बाढ़ की विभिषिका झेलनी पड़ती है. 90 के बाद से हमने फरक्का पर कोई बात नहीं की. बांध को लेकर सक्रियता नहीं दिखायी जाती है. हम सरकार से मांग करते हैं कि वाल्मिकी नगर और बगहा के साइट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए. किसानों के पांच साल के ऋण को माफ किया जाना चाहिए."- पप्पू यादव, सांसद
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