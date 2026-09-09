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13 जिले और 35 लाख लोग.. बाढ़ के पानी में डूबे सैकड़ों ट्रैक्टर! देखिए तबाही की तस्वीर

"दानापुर में डूबने से दो लोगों की मौत हुई है और मनेर में तीन लोगों की मौत हुई है. इनमें से 2 लोगों को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये का मुआवजा मिल चुका है, और बाकी 3 के परिवारों को भी अगले 1-2 दिनों में यह दे दिया जाएगा. पिछले 2 दिनों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. अगले 2-3 दिनों में स्थिति काफी सामान्य हो जाएगी." - विरुपाक्ष विक्रम सिंह, दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी

इस बीच, पटना जिले के दानापुर और मनेर इलाके में बाढ़ में डूबकर 5 लोगों की मौत हुई है. दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी विरुपाक्ष विक्रम सिंह ने इसकी पुष्टि की और बताया कि आवश्यक कार्रवाई के बाद मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा.

हालांकि सितंबर में अब तक सामान्य से 31 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है. अगले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि नदियों के जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप और बोट एंबुलेंस के जरिए चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. इस बीच मौसम विभाग के अनुसार, एक जून से आठ सितंबर तक बिहार में 601.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 27 प्रतिशत कम है.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1.20 लाख से अधिक पॉलीथीन शीट और 22,900 ड्राई राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं. मवेशियों के लिए 4,650 क्विंटल से अधिक पशुचारा भी बांटा गया है. आवागमन और राहत कार्यों के लिए 1,876 नावों का परिचालन कराया जा रहा है. त्वरित बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की 27 और एनडीआरएफ की 10 टीमें विभिन्न जिलों में तैनात हैं.

आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 456 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं. इनके माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को सुबह-शाम भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है. वहीं, 14 राहत शिविरों में 12 हजार से अधिक लोगों के रहने, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है. शिविरों में बच्चों को दूध और महिलाओं को सेनेटरी किट भी उपलब्ध कराई जा रही है.

राज्य के 14 जिलों पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, cut-off (कटिहार), लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल के 82 प्रखंडों की 491 ग्राम पंचायतों में करीब 35.89 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है.

पटना और उसके आसपास के इलाकों में गंगा और पुनपुन नदी के उफान ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. दीदारगंज के ट्रैक्टर शोरूम के यार्ड में पुनपुन नदी का पानी घुस गया, जिससे वेयरहाउस और यार्ड पूरी तरह जलमग्न हो गए. पानी घुसने से सैकड़ों नए ट्रैक्टर पानी में डूब गए. हालांकि, कर्मचारियों ने किसी तरह यार्ड को बंद किया और भागकर अपनी जान बचाई.

पटना: बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच प्रमुख नदियों के जलस्राव में कमी और स्थिरता आने से अब राहत की उम्मीद जगी है. कोसी और सोन नदी के जलस्राव में कमी की प्रवृत्ति दर्ज की गई है, जबकि गंडक का जलस्राव स्थिर बना हुआ है. हालांकि, कई स्थानों पर गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, बागमती और घाघरा नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ताजपुर-बख्तियारपुर निर्माणाधीन फोर लेन सड़क पर गंगा के बढ़े जलस्तर का गंभीर असर पड़ा है. मोहनपुर प्रखंड के डुमरी गांव के पास इस फोरलेन के 11 नंबर पुल का एप्रोच पथ गंगा के तेज बहाव के कारण करीब 40 फीट धंस गया है, जिससे सड़क पर दरारें आ गई हैं. साल 2011 में शिलान्यास की गई यह परियोजना अपनी 2016 की डेडलाइन से 10 साल लेट है और इसका 20 फीसदी काम अब भी अधूरा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

क्या कहते हैं निर्माण विभाग के अधिकारी?

एप्रोच पथ धंसने की सूचना के बाद निर्माण एजेंसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है. इस मामले पर निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियर सत्यव्रत का कहना है कि नए पुल के निर्माण के बाद पहली बार इस क्षेत्र में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ा है. मिट्टी नई होने के कारण इसका धंसना स्वाभाविक है. उन्होंने दावा किया कि पानी के कटाव को रोक दिया गया है और जिन हिस्सों में नुकसान हुआ है, वहां प्रोटेक्शन वर्क कराया जा रहा है.

समस्तीपुर में बाढ़ का हाल (ETV Bharat)

समस्तीपुर में बाढ़ का कहर और राहत कार्य

समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर सहित कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति विकराल हो चुकी है. गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जिले की 2.33 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है और लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं. जिला प्रशासन ने राहत के लिए 81 सामुदायिक रसोई और आवागमन के लिए 201 नावें तैनात की हैं, जिनसे प्रतिदिन 65,000 लोगों को भोजन दिया जा रहा है. इसके अलावा, 32,515 पॉलिथीन शीट्स बांटी गई हैं, 18 मेडिकल कैंप चल रहे हैं और पशुओं की सुरक्षा के लिए 17 कैंप व 490 क्विंटल चारा वितरित किया जा चुका है.

केंद्रीय मंत्री का दौरा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से जायजा लिया और जिला प्रशासन के राहत कार्यों की समीक्षा की. आपदा की इस घड़ी में सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार इस संकट में बाढ़ पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए आश्वस्त किया कि संकट के समय में किसी भी प्रभावित व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और सरकार की पूरी कोशिश है कि हर पीड़ित तक समय पर मदद पहुंचाई जा सके.

समस्तीपुर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे नित्यानंद राय (ETV Bharat)

मुंगेर में गंगा का रौद्र रूप

मुंगेर में गंगा नदी ने खतरे की सीमा को काफी पीछे छोड़ दिया है. नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है. इस कारण बरियारपुर प्रखंड के निचले और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है. कई गांवों के घरों में सीने तक पानी भर गया है. आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है.

हाईवे पर शरण और बुनियादी संकट

बाढ़ के कारण बेघर हुए सैकड़ों परिवार मवेशियों के साथ एनएच-80 के किनारे रहने को मजबूर हैं. गांवों में बिजली काट दी गई है, जिससे रात में अंधेरे के कारण सांपों का खतरा बढ़ गया है. सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के सामने है. शौचालय पानी में डूबने के कारण उन्हें बरियारपुर स्टेशन जाना पड़ रहा है. मवेशियों के लिए चारे का भी भारी संकट खड़ा हो गया है.

राहत सामग्री पर ग्रामीणों की नाराजगी

रामपुर कला पंचायत के उदयपुर सहित कई गांवों के लोगों में राहत वितरण को लेकर नाराजगी है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा बांटी गई पन्नी और सामग्री वास्तविक पीड़ितों तक नहीं पहुंची है. राहत केंद्र बहुत दूर बनाए गए हैं, जहां बाढ़ के पानी के कारण पहुंचना मुश्किल है. ग्रामीणों ने मांग की है कि सही सर्वे कराकर राहत सामग्री घर-घर पहुंचाई जाए.

मुंगेर से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

राहत पहुंचाने का हरसंभव प्रयास

इस पूरे मामले पर बरियारपुर के सीओ रवि कुमार ने प्रशासनिक पक्ष रखा है. उन्होंने बताया कि मुरला मुशहरी के बाढ़ पीड़ितों के लिए खड़िया स्थित बाढ़ राहत शिविर में भोजन की व्यवस्था की जा रही है. प्रशासन प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का हरसंभव प्रयास कर रहा है. हालांकि, जमीनी स्तर पर जरूरतमंद परिवार अब भी पर्याप्त मदद का इंतजार कर रहे हैं.

राहत के लिए सड़क पर उतरे बाढ़ पीड़ित

मुंगेर जिले में बाढ़ और जलजमाव से परेशान नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 स्थित बेलवा घाट मुसहरी के ग्रामीणों का मंगलवार को आक्रोश फूट पड़ा. राहत सामग्री और भोजन न मिलने से नाराज बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीणों ने मुंगेर-पटना मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बांस-बल्ला लगाकर आवागमन बाधित किया और टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. बाढ़ पीड़ित चमेली देवी और सुमन कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से घरों में पानी घुसा हुआ है, जिससे चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है. रोजमर्रा का कामकाज ठप होने से परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति बन गई है.

मुंगेर में प्रदर्शन करते लोग (ETV Bharat)

पुलिस के आश्वासन पर खुला मुंगेर-पटना मार्ग

सड़क जाम और हंगामे की सूचना मिलते ही कासिम बाजार थानाध्यक्ष रूबिकांत कच्छप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने पहले आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी गंभीर समस्याओं को सुना. थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और उनकी जायज मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया. पुलिस के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त किया, जिसके बाद मुंगेर-पटना मुख्य मार्ग पर वाहनों का परिचालन दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सका. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पानी जमा रहने तक भोजन, पेयजल और जरूरी सुविधाओं की नियमित व्यवस्था की जाए.

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