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'आंगन से लौट गई गंगा मैया लेकिन घर में भरा है कीचड़', बाढ़ प्रभावितों की जिंदगी अब भी बेपटरी

भागलपुर में गंगा का कहर थमने लगा है लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई. घर में कीचड़ जमा है. सांप-कीड़े का डर अलग. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार

BHAGALPUR FLOOD
भागलपुर में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 8:34 PM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर में हर साल बाढ़ आती है. इस बार भी लोगों को गंगा की त्रासदी झेलनी पड़ी. छह प्रखंड की ढाई लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई थी. हजारों लोगों के घर में पानी प्रवेश कर गया था. अब लोगों के घर के आंगन से पानी निकल चुका है लेकिन उनके लिए अभी भी कई चुनौती हैं. घर में पानी प्रवेश करने के बाद जो कच्ची फर्श है, वह कीचड़ में तब्दील हो चुकी है.

बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित
बाढ़ आने से पहले लोग ऊंचे स्थान पर पलायन कर चुके थे लेकिन गंगा मैया के वापस जाने के 7 दिन बाद भी हालात नहीं बदले हैं. कई लोगों के घर में अभी भी ताले लटके हैं. लोग सामान्य जीवन से अभी दूर हैं. भागलपुर के शहरी क्षेत्र कोयला घाट, दीपनगर, आदमपुर, शंकर टॉकीज घाट, बूढ़ानाथ, चंपा नगर, यह सभी इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए थे.

लौट गई गंगा मैया, लेकिन परेशानी कमी नहीं (ETV Bharat)

गंदगी, बीमारी और सांप-कीड़ों का डर
इन इलाकों में लोगों के घरों में पानी प्रवेश हुआ था. पशु से लेकर घर के सामान और खुद की जान बचाने की चुनौती थी. गंगा का जलस्तर घटने के बाद अब चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है. लोगों को न सिर्फ बीमारियों का डर है, बल्कि सांप से लेकर छोटे-छोटे जीव-जंतुओं का डर भी लोगों को सताता है. हाल ऐसा है कि कीचड़ में चौकी खाट बेचकर लोग गुजर-बसर कर रहे हैं.

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गंगा का जलस्तर घटा (ETV Bharat)

कीचड़ के बीच घर में रहने को मजबूर
स्थानीय महिला अनिता देवी बताती हैं कि हर साल बाढ़ की स्थिति होती है. हम लोग घर छोड़कर पलायन करते हैं. इस बार भी 7 दिन बाद घर वापस लौटे हैं. घर में वह रौनक नहीं रही. कमरे में कीचड़ भरा है. फिलहाल तो इसी कीचड़ में हम लोग रह रहे हैं. बीमारी का डर तो है लेकिन उससे भी ज्यादा डर छोटे-छोटे जीव-जंतु का है. उनके कई रिश्तेदार तो अभी तक लौटकर आए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके घरों से पानी नहीं गया है.

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कई लोग अबतक नहीं लौटे घर (ETV Bharat)

"बहुत परेशानी है. कम से घर लग जाता है घर साफ करने में. गंगा के कारण बहुत दिक्कत होती है. 8 दिनों के बाद घर वापस आए हैं. मेरी गोतनी का घर नीचा है, इसलिए अभी भी नहीं लौटी है. बाढ़ के पानी के कारण सांप-कीड़े और मच्छर का भी डर लगा रहता है."- अनीता देवी, बाढ़ प्रभावित

सामान्य होने में वक्त लगेगा
कुंदन कुमार कहते हैं कि घर में पानी प्रवेश कर गया था. कमर भर से ज्यादा पानी रहने के कारण परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले गए. माता-पिता 12 दिन बाद भी घर नहीं लौटे हैं. हम लड़के लोग आ गए हैं. हालांकि सामान्य जिंदगी लौटने में अभी वक्त लगेगा. कच्चा मकान होने के कारण हम लोग हर साल यही दर्द को झेलते हैं.

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घरों में गंदगी पसरा (ETV Bharat)

"हमलोगों के पास साधन नहीं है. कचड़ा निकालने में टाइम लग जाता है. 15-20 दिन लग जाएगा. एक महीने लग जाता है सामान्य जीवन बनाने में. अभी तक प्रशासन से भी कहां मदद मिल रही है."- कुंदन कुमार, बाढ़ प्रभावित

बाढ़ प्रभावित का दर्द
स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बाढ़ आती है लेकिन सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस पहल नहीं करती. वहीं अब जब बाढ़ का पानी कम हुआ है तो गंदगी, साफ-सफाई और मच्छरों से बताव के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है. जैसे माता-पिता की जिंदगी कष्ट सहते गुजर गई, लगता है उसी तरह हमलोगों को भी बाढ़ की त्रासदी को झेलते हुए जीवन गुजारना पड़ेगा.

"हमलोगों की जिंदगी ऐसे ही हर साल चलती है. पिताजी की जिंदगी ऐसे ही कटी, हमलोगों का भी जीवन इसी तरह गुजर जाएगा. बाढ़ से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है. सरकार और प्रशासन से भी मदद नहीं मिली है."- बाढ़ प्रभावित

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जलजमाव के कारण मच्छर का प्रकोप (ETV Bharat)

क्या बोले वार्ड पार्षद?
हालांकि स्थानीय वार्ड पार्षद गुड्डू दुबे कहते हैं, 'इलाके में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है. आज बैंक कॉलोनी की तरफ छिड़काव हुआ है. जो-जो इलाका प्रभावित है, वहां-वहां छिड़काव किया जा रहा है.'

डॉक्टर ने दी सावधानी बरतने की सलाह
बाढ़ का पानी निकलने के बाद जगह-जगह जलजमाव और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है. ऐसे में चिकित्सक डेंगू को लेकर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. डॉ. राजकुमार चौधरी कहते हैं कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसलिए घर के आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें. कूलर, गमले, टायर और अन्य बर्तनों में जमा पानी को नियमित रूप से साफ करें.

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भागलपुर का शहरी क्षेत्र कोयला घाट (ETV Bharat)

"अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, उल्टी या त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और चिकित्सक से जांच करानी चाहिए. बुखार होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें. मच्छरों से बचाव के लिए दिन में भी सावधानी बरतें, पूरी बांह के कपड़े पहनें और मच्छरदानी या मच्छररोधी साधनों का इस्तेमाल करें."- डॉ. राजकुमार चौधरी, मायागंज अस्पताल, भागलपुर

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