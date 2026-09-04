50 साल बाद पुनपुन नदी खतरनाक, पटना टाउन प्रोटेक्शन वॉल के सभी 108 रास्ते बंद करने के निर्देश
पुनपुन का जलस्तर डेंजर लेवल को पार किया और गंगा उफान पर है. डीएम ने 108 रास्ते बंद करने का निर्देश दिया. रिपोर्ट-अविनाश, शशि तुलस्यान
Published : September 4, 2026 at 1:24 PM IST
पटना: बिहार में नदियां उफान पर है. पटना में गंगा समेत पुनपुन और दरधा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है. 50 साल बाद पुनपुन नदी का जलस्तर डेंजल लेवल को पार कर गया है. गुरुवार को पटना के डीएम, एसएसपी और कमिश्नर ने गंगा का जयजा लिया. डीएम ने पटना टाउन प्रोटेक्शन वॉल के सभी 108 रास्ते बंद करने के निर्देश दिये हैं.
शहर में पानी प्रवेश का खतरा
डीएम कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा एवं नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने दीघा घाट से लेकर बिंद टोली, एलसीटी घाट, गोसाईं टोला एवं पूरे पटना टाउन प्रोटेक्शन वॉल क्षेत्र का निरीक्षण कर इन क्षेत्रों में जलस्तर का जायजा लिया. पटना शहर में पानी प्रवेश न करे, इसके लिए सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय तुरंत पूरे किए जाएं.
"पटना टाउन प्रोटेक्शन वॉल में बने सभी 108 रास्तों को बंद करने का निर्देश दिया. जल संसाधन विभाग, नगर निगम एवं संबंधित टीमों को आपसी समन्वय के साथ इस कार्य को समय-सीमा में पूरा करने को कहा गया है." -कुंदन कुमार, डीएम, पटना
स्लूइस गेटों के लीकेज बंद
स्लूइस गेटों के निरीक्षण के क्रम में कुछ स्थानों पर सीपेज पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सभी 13 स्लूइस गेट के लीकेज को बंद करवाया तथा संबंधित अधिकारियों को इसकी लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जलस्तर में वृद्धि की स्थिति को देखते हुए सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन (डीपीएस) को पूरी तरह क्रियाशील रखा जाए.
24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश
इससे आवश्यकता पड़ने पर शहर से जल निकासी तत्काल की जा सके. सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को 24 घंटे सतर्क एवं तैयार रहने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण के क्रम में पाटलिपुत्र कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्रों में जल प्रवेश न करे, इसलिए भी सभी व्यवस्था कर लेने को कहा गया.
सदाकत आश्रम के पास नाला बंद
सदाकत आश्रम के समीप नाला के माध्यम से शहर की ओर पानी आने की संभावित स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम को नाला को बंद करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी बाढ़ निरोधक एवं सुरक्षात्मक कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.
संवेदनशील स्थलों पर निगरानी
उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर लगातार निगरानी रखने, पर्याप्त संसाधन एवं मानवबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि शहर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जलस्तर में लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
66 नावों का निःशुल्क परिचालन
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आवागमन एवं आवश्यक सहायता के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुल 66 नावों का निःशुल्क परिचालन किया जा रहा है. अथमलगोला में 5, बख्तियारपुर में 5, बाढ़ में 8, दानापुर में 14, फतुहा में 7, मनेर में 13, पटना पाटलिपुत्र अंचल में 13 तथा पुनपुन में 1 नाव का परिचालन हो रहा है.
एसडीआरएफ तैनात
इससे प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिल रही है. आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए एसडीआरएफ की टीमों को पर्याप्त संख्या में जवानों, बोट चालकों, गोताखोरों, मोटर बोट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों के साथ महत्वपूर्ण स्थलों पर तैनात किया गया है.
मुख्यमंत्री करेंगे एरियल सर्वे
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दोपहर 1:00 बजे नदियों के बढ़े जलस्तर का एरियल सर्वे करेंगे और दोपहर 2:00 बजे हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे. इसी बीच पटना से सटे मसौढ़ी अनुमंडल में पुनपुन नदी पूरे उफान पर है और इसका रौद्र रूप देखा जा रहा है.
पुनपुन नदी में 1976 जैसा खतरा
पुनपुन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रहा है, जिससे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं. बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार पुनपुन नदी का डेंजर लेवल 50.60 मीटर है, जबकि जलस्तर 53.16 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है.
विकराल रूप में दरधा नदी
अधिकारियों ने बताया कि 18 सितंबर 1976 को जलस्तर का रिकॉर्ड 53.91 मीटर दर्ज किया गया था. अब 1976 के बाद पहली बार जलस्तर उसी रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया है, जिससे तबाही की याद ताजा हो गई है. इधर, धनरुआ की दरधा नदी भी 20 साल बाद विकराल रूप में है, जिसका जलस्तर 52.90 मीटर बताया जा रहा है.
दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित
बाढ़ नियंत्रण विभाग के एसडीओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि, पुनपुन में बाढ़ से बरावां पंचायत के करीब 10 गांव और लखना उत्तरी पंचायत के 8 गांव पूरी तरह प्रभावित हैं. वहीं धनरुआ में दरधा नदी से 4 पंचायतें प्रभावित हैं. सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप है. जिला प्रशासन लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा है और आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
"अधिकारियों को तटबंधों की 24 घंटे मॉनिटरिंग और युद्धस्तर पर कटावरोधी कार्य चलाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर, सामुदायिक किचन, पशुओं के लिए चारा और स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था को मिशन मोड में तैयार रखने का निर्देश दिया गया है." -धर्मेंद्र कुमार, एसडीओ, बाढ़ नियंत्रण पटना
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