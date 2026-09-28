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बाढ़ में जिन किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान.. उनको मिलेगी क्षतिपूर्ति, आवेदन शुरू

बाढ़ ने धान और मक्के की फसल को बर्बाद कर दिया है. अब क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार

Flood in Bhagalpur
बाढ़ के कारण फसल को नुकसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 8:00 PM IST

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भागलपुर: बिहार में 2026 की बाढ़ ने बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को प्रभावित किया है. कृषि विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 18 बाढ़ प्रभावित जिलों में करीब 1.76 लाख हेक्टेयर फसल क्षति का अनुमान है. यह करीब 4.35 लाख एकड़ के बराबर है. शुरुआती आकलन में फसल नुकसान करीब 270 करोड़ रुपये बताया गया है. पानी पूरी तरह उतरने के बाद नुकसान का वास्तविक आंकड़ा बढ़ या घट सकता है. वहीं भागलपुर में भी फसलों के नुकसान से किसान चिंतित हैं.

धान-मक्का और केले की फसल चौपट
जिले में करीब 31 हजार हेक्टेयर फसल क्षति की रिपोर्ट तैयार की गई है. बाढ़ के कारण जिले के कई इलाकों में खेतों में पानी फैल गया, जिससे धान, मक्का, केला समेत दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचा है. भागलपुर में भी गंगा और उसकी सहायक नदियों के बढ़े जलस्तर से कई इलाकों में फसलें प्रभावित हुईं.

भागलपुर में 31 हजार हेक्टेयर में फसलों का नुकसान (ETV Bharat)

सरकार से मांगी मदद
भागलपुर में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में सुल्तानगंज का क्षेत्र है. यहां के किसानों ने बताया कि हमलोगों में कर्ज पर पैसे लेकर फसल लगाए थे, हर साल बाद की मार हमलोग झेलते हैं. इस बार फसल पूरी तरह चौपट हो गई. अब चिंता है कि कर्ज जिससे लिए, उसको पैसा कैसे वापस करें?

"मैंने पांच बीघा में मकई की फसल लगाई थी, जो बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबकर बर्बाद हो गई. इससे मुझे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. हर साल बाढ़ के कारण ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं आता. सरकार से मांग है कि फसल क्षति का मुआवजा और राहत दी जाए."- दीपक यादव, किसान

Flood in Bhagalpur
बाढ़ में डूबी फसल (ETV Bharat)

वहीं, स्थानीय किसान अखिलेश यादव ने कहा, 'मैंने छह बीघा में मकई की फसल लगाई थी, जो बाढ़ के पानी में पूरी तरह बह गई और डूब गई. खेती में खाद, पटवन और अन्य खर्च के लिए मैंने ब्याज पर पैसे लिए थे. फसल बर्बाद होने से मुझे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. सरकार से मांग है कि फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की जाए.'

क्षतिपूर्ति के लिए पहल शुरू
इधर, बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए कृषि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग से अनुमति मिलने के बाद 23 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं. किसान 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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केले की फसल भी चौपट (ETV Bharat)

जानें क्षतिपूर्ति आवेदन की पूरी प्रक्रिया
क्षतिपूर्ति के लिए किसान सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे. आवेदन मिलने के बाद संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक इसकी जांच करेंगे. आवेदन को आगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा. इसके बाद प्रखंड स्तर पर फसल क्षति और प्रभावित रकबे का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के बाद आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर पहुंचेगा.

वहां से जांच के लिए टीम गठित कर संबंधित खेतों का स्थल निरीक्षण कराया जाएगा. टीम आवेदन में दर्ज फसल और रकबे का वास्तविक स्थिति से मिलान करेगी. सत्यापन के बाद रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी. इसके बाद आवेदन एडीएम, आपदा शाखा के माध्यम से निदेशालय और डीबीटी सेल तक पहुंचेगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों के बैंक खाते में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.

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किसानों ने सरकार से मांगी मदद (ETV Bharat)

क्या बोले कृषि पदाधिकारी?
कृषि विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रहने और किसानों के आवेदनों का निष्पक्षता से सत्यापन कर जल्द आगे भेजने का निर्देश दिया है. जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर प्रसाद ने कहा कि विभाग का उद्देश्य है कि पात्र किसानों को समय पर फसल क्षतिपूर्ति की राशि मिल सके.

"भागलपुर जिले में करीब 31 हजार हेक्टेयर फसल क्षति की रिपोर्ट तैयार की गई है. 23 सितंबर से किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं और 29 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के बाद खेतों पर जाकर फसल क्षति और रकबे का सत्यापन कराया जाएगा. पूरी प्रक्रिया के बाद पात्र किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा."- प्रेम शंकर प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर

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