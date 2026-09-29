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बाढ़ के बीच भूख और बेबसी, बांध टूटने के बाद डूबे घर, पीड़ितों के सामने रहने और खाने के पड़े लाले

बाढ़ ने मचायी तबाही, रहने खाने के पड़े लाले ( ETV Bharat )

बेतिया: बिहार के बेतिया के नौतन प्रखंड के शिवराजपुर में चंपारण तटबंध टूटने के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया. इस क्षेत्र के लोगों के सामने रहने-खाने की बड़ी समस्या हो गयी है. स्थानीय निवासी फूलमती देवी, गीता देवी और अंजू देवी बताती हैं कि सोमवार रात पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई. जब वे घर से बाहर निकलीं तो सामने नदी की तेज धार और डूबते घरों का मंजर देखकर डर गईं. इससे पहले कि वे कुछ समझ पातीं, पानी उनके घर में घुस चुका था.