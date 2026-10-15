राबड़ी राज की गलती को दो दशक में नहीं समेट पाई नीतीश सरकार, आज विलीन हो रहा 10 गांव
पिछली सरकार की एक गलती और आज भागलपुर का राघोपुर समेत 10 गांव खत्म होने के कगार पर है. पढ़ें अमरजीत कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट
Published : October 15, 2026 at 6:56 AM IST
भागलपुर: गंगा तट पर खड़े गुलजारी लाल गंगा को निराहते रहते हैं. कहते हैं, "आज मैं जहां खड़ा हूं, वहां पहले कभी एक रेलवे लाइन हुआ करती थी. यह रेलवे लाइन मेरे जन्म से भी पहले की थी. कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह ऐतिहासिक रेलवे लाइन और मजबूत सड़कें गंगा नदी में विलीन हो सकती हैं."
"इस साल इस इलाके के 10 पक्के मकान गंगा की तेज धारा में समा चुके हैं. उन घरों में रहने वाले गरीब लोग आज सड़क पर आ गए हैं. नदी किनारे रहने वाले लोग पूरे दिन बैठकर सिर्फ यही देखते हैं कि कटाव कहां तक पहुंचा है. जब भी ज्यादा खतरा महसूस होता है, लोग दौड़कर घरों की तरफ भागते हैं. वे अपने जरूरी सामान और मवेशियों को समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़ते हैं." -गुलजारी लाल, राघोपुर निवासी
खत्म होने के कगार पर राघोपुर
गंगा नदी के इस भीषण कटाव के कारण भागलपुर के खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में 2005 से लेकर अब तक 500 से ज्यादा घर जमींदोज हो चुके हैं. इस प्राकृतिक और प्रशासनिक आपदा की वजह से यहां की 8 हजार से अधिक की आबादी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है. नदी की तेज धारा लोगों की जिंदगीभर की गाढ़ी कमाई को पल भर में तिनके की तरह बहाकर ले जा रही है. लोग बेबस होकर अपने आशियाने उजड़ते देख रहे हैं.
नदी की इस भयावह तबाही को देखकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि, "सरकार को हमेशा बाढ़ आने के बाद ही राहत कार्य की याद आती है. जब नदी का पानी कम होता है, तब कटाव रोकने का कोई ठोस काम नहीं किया जाता." अगर प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान दिया होता, तो आज हजारों की आबादी को अपने ही घरों के सामने इस तरह बेबस नहीं होना पड़ता.
रहम कीजिये गंगा मईया..'
आज राघोपुर के पीड़ित परिवार बेबसी में गंगा के किनारे बैठकर मां से रहम की भीख मांग रहे हैं. गुलजारी लाल कहते हैं कि, यहां के लोग बहुत गरीब हैं और उनका सबकुछ पानी में बह चुका है. अब उनके पास आगे के जीवन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है. वे हाथ जोड़ते हुए गंगा मईया से अपनी रौद्र धार को समेटने की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि बचे हुए लोगों के आशियाने सुरक्षित रह सकें.
सिर्फ राघोपुर नहीं बल्कि 10 गावों पर खतरा
स्थानीय निवासी सुबोध मंडल के अनुसार कटाव की यह भीषण समस्या केवल राघोपुर हाई लेवल तक ही सीमित नहीं है. इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है. खैरपुर, काजी कोइरया, अटगामा और नावादा सहित आसपास के करीब 10 गांवों पर इस समय अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है. इन सभी प्रभावित इलाकों में नदी के किनारे बसे सैकड़ों परिवारों को दिन-रात अपने घरों और उपजाऊ जमीनों के कटने की चिंता सता रही है.
कटाव की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, देखते ही देखते दो से तीन मंजिला पक्के मकान नदी में विलीन हो गए. दिनेश मंडल का घर गंगा के कटाव से महज 50 मीटर की दूरी पर बचा है. वे पूरे दिन किनारे बैठकर पानी के स्तर को देखते रहते हैं. जैसे ही खतरा भांपते हैं, वे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं. उन्हें डर है कि कभी भी उनका घर ढह सकता है.
गीतों में छलका महिलाओं का दर्द
राघोपुर की महिलाओं के मन पर इस तबाही ने गहरा मानसिक आघात पहुंचाया है. जिन महिलाओं ने अपने आशियाने को वर्षों की मेहनत से संवारा था, आज वे उसे जमींदोज होते देख रही हैं. शर्मिला देवी जैसी अनेक महिलाएं लोकगीतों के माध्यम से भगवान शिव से गुहार लगा रही हैं. वे गीतों में पूछ रही हैं कि "उनका क्या कसूर था जो उनकी पूरी गृहस्थी गंगा मैया की गोद में समा गई."
50 साल से इस इलाके की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खेती, पशुपालन और सब्जियों के कारोबार पर टिकी थी. किसानों के पास बेहद उपजाऊ जमीन थी, जिससे उनके परिवारों का पालन-पोषण होता था. लेकिन नदी में जमीन समाने के कारण खेती योग्य पूरा रकबा ही समाप्त हो गया है. खेत खत्म होने से भविष्य की आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं. आजीविका छिन जाने से परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति है.
आर्थिक तंत्र का टूटना
बस्तियां उजड़ने के कारण गांव का पूरा व्यापारिक और सामाजिक ताना-बाना बिखर गया है. स्थानीय छोटे दुकानदारों और कारोबारियों का काम पूरी तरह ठप हो चुका है. लोग पलायन कर रहे हैं, जिससे बाजारों में ग्राहक गायब हैं. खेती से जुड़ी गतिविधियां बंद होने से मजदूरों के पास कोई काम नहीं बचा है. इस आपदा ने लोगों से सिर्फ उनके रहने की छत नहीं छीनी, बल्कि आर्थिक रूप से अपाहिज बना दिया है.
विस्थापन के इस दौर में लोग अपने जरूरी दस्तावेज, घरेलू सामान और मवेशियों को लेकर भटक रहे हैं. विजय कुमार के अनुसार कई पीड़ित परिवार पांच से दस किलोमीटर दूर जाकर रहने की अस्थाई व्यवस्था कर रहे हैं. कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रहे हैं. इस अचानक आए संकट के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है और रोजमर्रा के खर्च जुटाना मुश्किल हो रहा है.
राघोपुर हाई लेवल और आसपास का इलाका करीब 100 साल पुराना है. यहां कभी लगभग 20 हजार लोगों की आबादी रहती थी. लोगों की जिंदगी खेती-बाड़ी, पशुपालन और सब्जियों की पैदावार पर निर्भर थी. किसानों के पास उपजाऊ जमीन थी. खेतों में फसलें लहलहाती थीं और सब्जियों की खेती से परिवारों को आमदनी होती थी. पशुपालन भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता था. किसी के पास गाय-बैल थे, तो कोई बकरियां पालकर अपना परिवार चलाता था.
"लोगों के लिए उनकी जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों की विरासत थी. लोगों ने पक्के मकान बनवाए, बच्चों का भविष्य संवारा और अपनी जिंदगी की कमाई घरों में लगा दी. लेकिन, समय के साथ नदी की धारा और कटाव की स्थिति बदलने लगी. जिन जगहों पर कभी लोगों की खेती होती थी, वहां नदी का पानी पहुंचने लगा. धीरे-धीरे कटाव ने जमीन को निगलना शुरू किया और राघोपुर के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा." -विजय कुमार, स्थानीय
"कटाव से प्रभावित परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वे दोबारा अपना आशियाना कहां और कैसे बनाएंगे. जिनकी पूरी संपत्ति नदी में समा गई, उनके पास नई जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं." स्थानीय युवक कौशल कुमार का कहना है कि इन बेघर परिवारों के लिए सरकार को तुरंत सुरक्षित आवास, उचित पुनर्वास और आजीविका के नए साधनों की मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे जीवन जी सकें.
राघोपुर की यह त्रासदी केवल सरकारी आंकड़ों और प्रभावित जमीन के रकबे तक सीमित नहीं है. इसके पीछे हजारों इंसानों की सिसकियां और उनके टूटते सपनों की दर्दनाक दास्तान है. पुरखों की विरासत को अपनी आंखों के सामने मलबे में तब्दील होते देखना एक असहनीय पीड़ा है. सरकारी तंत्र इसे सिर्फ एक मौसमी आपदा मानकर हर साल खानापूर्ति करता है, जो जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.
राबड़ी सरकार में हुई बड़ी भूल
भागलपुर आईआईटी के नदी विज्ञान विशेषज्ञ प्रो. राजीव सिन्हा ने इस भीषण कटाव के पीछे के मुख्य तकनीकी कारणों का खुलासा किया है. उनके अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में पूर्वांचल को सीमांचल को जोड़ने के लिए विक्रमशिला पुल का निर्माण शुरू हुआ था. उस समय गंगा नदी की मुख्य धारा भागलपुर मुख्यालय की तरफ यानी दाहिने हिस्से (राइट साइड) में बहा करती थी, जो पूरी तरह स्वाभाविक थी.
प्रो. राजीव सिन्हा बताते हैं कि पुल निर्माण की सुगमता के लिए अभियंताओं ने गंगा की मुख्य धारा को मोड़कर नवगछिया की तरफ यानी बाएं हिस्से (लेफ्ट साइड) में कर दिया. इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी भूल यह रही कि पुल का निर्माण पूरा होने के बाद नदी की धारा को वापस उसके पुराने प्राकृतिक मार्ग यानी राइट साइड में नहीं मोड़ा गया. इसी लापरवाही के कारण राघोपुर में भीषण कटाव की नींव पड़ी.
"इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण साल 2005 में पहली बार कटाव ने बेहद भयावह रूप अख्तियार कर लिया. इसके ठीक तीन साल बाद, यानी साल 2008 में पानी के भारी दबाव के कारण राघोपुर का मुख्य सुरक्षा बांध टूट गया. बांध टूटने से कोसी और गंगा की धाराओं ने मिलकर पूरे इलाके का भूगोल बदल दिया. तब से लेकर आज तक कटाव का यह विनाशकारी सिलसिला जारी है." -प्रो. राजीव सिन्हा, नदी विज्ञान विशेषज्ञ, भागलपुर आईआईटी
रखरखाव में भारी लापरवाही
नदी विज्ञान विशेषज्ञ के अनुसार लगातार पानी के तेज घूर्णन, लहरों के भारी दबाव और समय पर उचित मरम्मती कार्य नहीं होने के कारण यह समस्या प्रतिवर्ष विकराल होती जा रही है. जो कटाव पहले राघोपुर के मुख्य रिहायशी इलाके से लगभग पांच किलोमीटर दूर हुआ करता था, वह अब पांच किलोमीटर आगे बढ़ चुका है. सुरक्षात्मक संरचनाओं के अभाव में नदी अब पूरे राघोपुर के अस्तित्व को लील रही है.
नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयान
बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री बूलो मंडल ने इस मानवीय आपदा पर बेहद संवेदनहीन और अजीबोगरीब बयान दिया है. उनका कहना है कि "गंगा मैया की सब पर कुदृष्टि और कृपा होती है. उनके अनुसार गंगा मैया के इस रौद्र रूप से कोई भी इंसान या विभाग पूरी तरह नहीं लड़ सकता." मंत्री का यह मानना कि कोई विभाग इसका स्थायी समाधान नहीं कर सकता, सरकार की तकनीकी और प्रशासनिक विफलता को साफ दर्शाता है.
ऊर्जा मंत्री बूलो मंडल कहते हैं कि साल 2004 से ही उनके यहां शून्य से नौ किलोमीटर तक लगातार कटाव जारी है. विभाग एंटी रोजन का काम पूरी तत्परता से कर रहा है. हालांकि साल 2013 के बाद कुछ वर्षों तक यह कटाव कम जरूर हुआ था. लेकिन साल 2026 में जो गंगा मैया का प्रकोप है, उसे झेलने के लिए वे पूरी तरह विवश हैं. सरकार सिर्फ प्रभावितों को राहत पहुंचाने का दावा कर रही है.
इंजीनियर विधायक की भूमिका
इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसी कटाव प्रभावित क्षेत्र के माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हैं. वे वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री पद पर भी आसीन हैं. खुद एक सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से होने और सरकार में कद्दावर मंत्री होने के बावजूद वे अपने ही क्षेत्र की इस गंभीर तकनीकी समस्या का कोई ठोस इलाज ढूंढने में अब तक पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं.
अपने ही जनप्रतिनिधियों की इस बेबसी और संवेदनहीनता को देखकर राघोपुर की जनता में भारी आक्रोश है. स्थानीय निवासी दिनेश मंडल सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहते हैं कि इन नेताओं के खोखले वादों से अब कुछ नहीं होने वाला. जब जनप्रतिनिधि खुद को बेबस बताकर जिम्मेदारी भगवान पर डाल देते हैं, तो जनता का लोकतंत्र और व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठने लगता है.
प्रशासन की कागजी मुस्तैदी
इस संवेदनशील मामले पर भागलपुर की जिलाधिकारी (डीएम) अलंकृता पांडे ने प्रशासनिक पक्ष रखा है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कटाव प्रभावित और संवेदनशील स्थानों पर लगातार बचाव कार्य चलाया जा रहा है. तटबंधों को सुरक्षित रखने और नदी की स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर बनाए रखने के लिए सिंचाई विभाग के अभियंताओं और तकनीकी कर्मियों की विशेष टीमें ग्राउंड जीरो पर तैनात की गई हैं.
"करीब 600 मजदूरों को अलग-अलग पालियों में दिन-रात राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है. प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. स्थिति की गंभीरता के अनुसार फ्लड फाइटिंग के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि आगे और नुकसान न हो." -अलंकृता पांडे, जिलाधिकारी, भागलपुर
प्रशासनिक दावों के विपरीत स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नदी में मिट्टी और बालू के बोरे डालने से यह भीषण कटाव कभी नहीं रुक सकता. नदी की तेज धारा इन बोरों को तिनके की तरह बहा ले जाती है. दिनेश मंडल और विजय कुमार की मांग है कि अगर राघोपुर को सचमुच बचाना है, तो यहां बड़े पत्थरों की बोल्डर क्रेटिंग करनी होगी. ठोस और पक्की संरचनाओं के निर्माण से ही पानी का बहाव रोका जा सकता है.
धारा मोड़ना ही एकमात्र उपाय
नदी विज्ञान विशेषज्ञों और ग्रामीणों का मानना है कि राघोपुर को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने का एकमात्र स्थायी समाधान यही है कि विक्रमशिला पुल के पास गंगा की धारा को वापस उसके पुराने प्राकृतिक मार्ग (राइट साइड) पर मोड़ा जाए. जब तक नदी की मुख्य धारा को तकनीकी रूप से डायवर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हर साल करोड़ों रुपए के सरकारी फंड और मिट्टी के बोरे इसी तरह पानी में बहते रहेंगे.
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