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राबड़ी राज की गलती को दो दशक में नहीं समेट पाई नीतीश सरकार, आज विलीन हो रहा 10 गांव

भागलपुर से ग्राउंड रिपोर्ट ( ETV Bharat )

भागलपुर: गंगा तट पर खड़े गुलजारी लाल गंगा को निराहते रहते हैं. कहते हैं, "आज मैं जहां खड़ा हूं, वहां पहले कभी एक रेलवे लाइन हुआ करती थी. यह रेलवे लाइन मेरे जन्म से भी पहले की थी. कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह ऐतिहासिक रेलवे लाइन और मजबूत सड़कें गंगा नदी में विलीन हो सकती हैं."

"इस साल इस इलाके के 10 पक्के मकान गंगा की तेज धारा में समा चुके हैं. उन घरों में रहने वाले गरीब लोग आज सड़क पर आ गए हैं. नदी किनारे रहने वाले लोग पूरे दिन बैठकर सिर्फ यही देखते हैं कि कटाव कहां तक पहुंचा है. जब भी ज्यादा खतरा महसूस होता है, लोग दौड़कर घरों की तरफ भागते हैं. वे अपने जरूरी सामान और मवेशियों को समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़ते हैं." -गुलजारी लाल, राघोपुर निवासी

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) खत्म होने के कगार पर राघोपुर गंगा नदी के इस भीषण कटाव के कारण भागलपुर के खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में 2005 से लेकर अब तक 500 से ज्यादा घर जमींदोज हो चुके हैं. इस प्राकृतिक और प्रशासनिक आपदा की वजह से यहां की 8 हजार से अधिक की आबादी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है. नदी की तेज धारा लोगों की जिंदगीभर की गाढ़ी कमाई को पल भर में तिनके की तरह बहाकर ले जा रही है. लोग बेबस होकर अपने आशियाने उजड़ते देख रहे हैं. नदी की इस भयावह तबाही को देखकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि, "सरकार को हमेशा बाढ़ आने के बाद ही राहत कार्य की याद आती है. जब नदी का पानी कम होता है, तब कटाव रोकने का कोई ठोस काम नहीं किया जाता." अगर प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान दिया होता, तो आज हजारों की आबादी को अपने ही घरों के सामने इस तरह बेबस नहीं होना पड़ता. रहम कीजिये गंगा मईया..' आज राघोपुर के पीड़ित परिवार बेबसी में गंगा के किनारे बैठकर मां से रहम की भीख मांग रहे हैं. गुलजारी लाल कहते हैं कि, यहां के लोग बहुत गरीब हैं और उनका सबकुछ पानी में बह चुका है. अब उनके पास आगे के जीवन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है. वे हाथ जोड़ते हुए गंगा मईया से अपनी रौद्र धार को समेटने की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि बचे हुए लोगों के आशियाने सुरक्षित रह सकें. सिर्फ राघोपुर नहीं बल्कि 10 गावों पर खतरा स्थानीय निवासी सुबोध मंडल के अनुसार कटाव की यह भीषण समस्या केवल राघोपुर हाई लेवल तक ही सीमित नहीं है. इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है. खैरपुर, काजी कोइरया, अटगामा और नावादा सहित आसपास के करीब 10 गांवों पर इस समय अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है. इन सभी प्रभावित इलाकों में नदी के किनारे बसे सैकड़ों परिवारों को दिन-रात अपने घरों और उपजाऊ जमीनों के कटने की चिंता सता रही है. गंगा के कटाव की जद में घर (ETV Bharat) कटाव की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, देखते ही देखते दो से तीन मंजिला पक्के मकान नदी में विलीन हो गए. दिनेश मंडल का घर गंगा के कटाव से महज 50 मीटर की दूरी पर बचा है. वे पूरे दिन किनारे बैठकर पानी के स्तर को देखते रहते हैं. जैसे ही खतरा भांपते हैं, वे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं. उन्हें डर है कि कभी भी उनका घर ढह सकता है. गीतों में छलका महिलाओं का दर्द राघोपुर की महिलाओं के मन पर इस तबाही ने गहरा मानसिक आघात पहुंचाया है. जिन महिलाओं ने अपने आशियाने को वर्षों की मेहनत से संवारा था, आज वे उसे जमींदोज होते देख रही हैं. शर्मिला देवी जैसी अनेक महिलाएं लोकगीतों के माध्यम से भगवान शिव से गुहार लगा रही हैं. वे गीतों में पूछ रही हैं कि "उनका क्या कसूर था जो उनकी पूरी गृहस्थी गंगा मैया की गोद में समा गई." 50 साल से इस इलाके की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खेती, पशुपालन और सब्जियों के कारोबार पर टिकी थी. किसानों के पास बेहद उपजाऊ जमीन थी, जिससे उनके परिवारों का पालन-पोषण होता था. लेकिन नदी में जमीन समाने के कारण खेती योग्य पूरा रकबा ही समाप्त हो गया है. खेत खत्म होने से भविष्य की आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं. आजीविका छिन जाने से परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति है. आर्थिक तंत्र का टूटना बस्तियां उजड़ने के कारण गांव का पूरा व्यापारिक और सामाजिक ताना-बाना बिखर गया है. स्थानीय छोटे दुकानदारों और कारोबारियों का काम पूरी तरह ठप हो चुका है. लोग पलायन कर रहे हैं, जिससे बाजारों में ग्राहक गायब हैं. खेती से जुड़ी गतिविधियां बंद होने से मजदूरों के पास कोई काम नहीं बचा है. इस आपदा ने लोगों से सिर्फ उनके रहने की छत नहीं छीनी, बल्कि आर्थिक रूप से अपाहिज बना दिया है. इस तरह हो रहा कटाव (ETV Bharat) विस्थापन के इस दौर में लोग अपने जरूरी दस्तावेज, घरेलू सामान और मवेशियों को लेकर भटक रहे हैं. विजय कुमार के अनुसार कई पीड़ित परिवार पांच से दस किलोमीटर दूर जाकर रहने की अस्थाई व्यवस्था कर रहे हैं. कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रहे हैं. इस अचानक आए संकट के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है और रोजमर्रा के खर्च जुटाना मुश्किल हो रहा है. राघोपुर हाई लेवल और आसपास का इलाका करीब 100 साल पुराना है. यहां कभी लगभग 20 हजार लोगों की आबादी रहती थी. लोगों की जिंदगी खेती-बाड़ी, पशुपालन और सब्जियों की पैदावार पर निर्भर थी. किसानों के पास उपजाऊ जमीन थी. खेतों में फसलें लहलहाती थीं और सब्जियों की खेती से परिवारों को आमदनी होती थी. पशुपालन भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता था. किसी के पास गाय-बैल थे, तो कोई बकरियां पालकर अपना परिवार चलाता था. "लोगों के लिए उनकी जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों की विरासत थी. लोगों ने पक्के मकान बनवाए, बच्चों का भविष्य संवारा और अपनी जिंदगी की कमाई घरों में लगा दी. लेकिन, समय के साथ नदी की धारा और कटाव की स्थिति बदलने लगी. जिन जगहों पर कभी लोगों की खेती होती थी, वहां नदी का पानी पहुंचने लगा. धीरे-धीरे कटाव ने जमीन को निगलना शुरू किया और राघोपुर के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा." -विजय कुमार, स्थानीय "कटाव से प्रभावित परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वे दोबारा अपना आशियाना कहां और कैसे बनाएंगे. जिनकी पूरी संपत्ति नदी में समा गई, उनके पास नई जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं." स्थानीय युवक कौशल कुमार का कहना है कि इन बेघर परिवारों के लिए सरकार को तुरंत सुरक्षित आवास, उचित पुनर्वास और आजीविका के नए साधनों की मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे जीवन जी सकें. राघोपुर निवासी विजय सिंह (ETV Bharat) राघोपुर की यह त्रासदी केवल सरकारी आंकड़ों और प्रभावित जमीन के रकबे तक सीमित नहीं है. इसके पीछे हजारों इंसानों की सिसकियां और उनके टूटते सपनों की दर्दनाक दास्तान है. पुरखों की विरासत को अपनी आंखों के सामने मलबे में तब्दील होते देखना एक असहनीय पीड़ा है. सरकारी तंत्र इसे सिर्फ एक मौसमी आपदा मानकर हर साल खानापूर्ति करता है, जो जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. राबड़ी सरकार में हुई बड़ी भूल