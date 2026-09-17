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बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का दुर्गा पूजा से पहले होगा आकलन, शिवराज सिंह चौहान ने भरपूर मदद का दिलाया भरोसा

पटना में बाढ़ के नुकसान की समीक्षा बैठक में सीएम सम्राट व शिवराज सिंह के साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ( ETV Bharat )