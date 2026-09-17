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बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का दुर्गा पूजा से पहले होगा आकलन, शिवराज सिंह चौहान ने भरपूर मदद का दिलाया भरोसा

बिहार में बाढ़ के नुकसान का आकलन कर केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व केंद्रीय मंत्री ने दिया भरोसा. रिपोर्ट-अविनाश कुमार

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पटना में बाढ़ के नुकसान की समीक्षा बैठक में सीएम सम्राट व शिवराज सिंह के साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 7:40 AM IST

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पटना: बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री-सह-ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में समीक्षा बैठक की. बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहां की बिहार में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने आश्वासन दिया की बिहार को अधिक से अधिक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे.

मुख्य सचिव ने दिया प्रेजेंटेशन

बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बाढ़ 2026 की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि समेत विभिन्न विभागों के सचिव ने अपने-अपने विभागों द्वारा बाढ़ के दौरान की गई व्यवस्थाओं, राहत कार्यों तथा बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया.

दुर्गा पूजा से पहले केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट

वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रथम दृष्टया केंद्रीय मंत्री एवं उनकी टीम ने जो स्थिति को देखा है, उससे प्रधानमंत्री को भी अवगत करायेंगे. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले ही बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा आकलन कर लिया जाएगा.

अधिकतम सहायता की उम्मीद

सीएम ने आगे कहा कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. बिहार को भारत सरकार का सहयोग हमेशा मिलता रहा है और इस बार भी बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के आधार पर केंद्र सरकार से अधिकतम सहायता की उम्मीद है.

"दुर्गा पूजा से पहले ही बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा आकलन कर लिया जाएगा.इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. बिहार को भारत सरकार का सहयोग हमेशा मिलता रहा है और इस बार भी बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के आधार पर केंद्र सरकार से अधिकतम सहायता की उम्मीद है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री

केंद्रीय मंत्री ने मदद का दिलाया भरोसा

समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में बिहार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार ने बाढ़ राहत के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ से आधारभूत संरचनाओं एवं फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है. केला, मक्का, धान सहित अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है.

उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने का भरोसा

शिवराज सिंह के मुताबिक केला, मक्का, लीची आदि फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिससे बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों की पैदावार हो सके, किसानों की आय बढ़े तथा कृषि उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने की संभावनाओं को बल मिले.

प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के संज्ञान में लाई जाएगी परिस्थितियां

केंद्रीय मंत्री ने विश्वास दिलाया कि वर्तमान परिस्थितियों में बिहार को अधिकतम सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. बाढ़ से हुए नुकसान एवं बिहार की आवश्यकताओं को प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का आश्वासन

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने, जीविका दीदियों को सहायता उपलब्ध कराने तथा किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी व बिजेन्द्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार और सभी आला अधिकारी मौजूद थे.

"बिहार ने बाढ़ राहत के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है. बाढ़ से आधारभूत संरचनाओं एवं फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है.वर्तमान परिस्थितियों में बिहार को अधिकतम सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. बाढ़ से हुए नुकसान एवं बिहार की आवश्यकताओं को प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा."- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री

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