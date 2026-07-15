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बिहार में बाढ़ का हाहाकार: गंडक और बागमती उफान पर, बगहा, सीतामढ़ी और मोतिहारी में अलर्ट

अभिभावकों से बच्चों को दूर रखने की अपील: प्रशासन ने खासतौर पर अभिभावकों से आग्रह किया है कि छोटे बच्चों को नदी, नहर और तटबंधों की ओर बिल्कुल न जाने दें. बरसात के दौरान नदी का बहाव बेहद तेज होता है और थोड़ी सी असावधानी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने तटबंधों पर निगरानी और तेज कर दी है ताकि कहीं भी रिसाव होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.

तटबंधों की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट: जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को लगातार बांध की निगरानी करने के लिए कहा गया है. वहीं सदर एसडीओ लगातार बैरगनिया, सुप्पी, तिलक ताजपुर और बेलसंड बांधों का निरीक्षण कर रहे हैं. संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में लगातार माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की गई है.

सीतामढ़ी में बागमती का उफान: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. नदी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे सीतामढ़ी और शिवहर जिले के तटवर्ती गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है. सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे ने संभावित बाढ़ से पूर्व तैयारी कर ली है और जिला प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा है.

"बाढ़ की सूचना मिलते ही अंचल कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेज दिया गया है. स्थिति का आकलन किया जा रहा है. तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है." -नंदलाल राम, अंचलाधिकारी, मधुबनी प्रखंड

प्रशासनिक देरी से ग्रामीणों में नाराजगी: स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ की सूचना मिलने के बावजूद लंबे समय तक प्रशासन का कोई अधिकारी प्रभावित गांवों में नहीं पहुंचा और राहत कार्य भी समय पर शुरू नहीं हो सका. इससे लोगों में भारी नाराजगी है. ग्रामीणों ने तत्काल राहत सामग्री, सुरक्षित आश्रय, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है. अंचल कर्मी स्थिति का आकलन कर रहे हैं.

गांवों से ग्रामीणों का पलायन शुरू: बुधवार सुबह से बाढ़ का पानी कई गांवों में तेजी से फैलने लगा. हालात बिगड़ने पर दर्जनों परिवारों को अपने घर छोड़कर धनहा रतवल मुख्य पथ और स्थानीय विद्यालयों में शरण लेनी पड़ी है. दियारा क्षेत्र पूरी तरह पानी में डूब गया है जिससे आवागमन बाधित हो गया है. पानी अचानक बढ़ने से लोगों को घरेलू सामान, खाद्यान्न और कपड़े सुरक्षित निकालने तक का पर्याप्त समय नहीं मिला.

गंडक बराज से पानी छूटने के बाद तबाही: वाल्मीकिनगर गंडक बराज से बीती रात 2 लाख 32 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बगहा अनुमंडल के पिपरासी और मधुबनी प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है. मधुबनी प्रखंड की सिसई एवं चिउरही पंचायत सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं, जहां 300 से अधिक घर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

अफवाहों से बचने की सलाह: सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से नदी किनारे न जाएं. यदि जलस्तर और बढ़ता है तो प्रशासन के निर्देशानुसार सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं. प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें. किसी भी आपात स्थिति में आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें.

आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरी की तैयारियां: संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. राहत सामग्री, नाव, बचाव दल और अन्य आवश्यक संसाधनों को जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. नदी किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. कई परिवारों ने जरूरी सामान और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है.

"नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है. संवेदनशील इलाकों में माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है. तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है." -अविनाश कुमार, एसडीएम, सीतामढ़ी

सीतामढ़ी में तटबंध की सुरक्षा की व्यवस्था (ETV Bharat)

मोतिहारी में दुधौरा नदी उफान पर: नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में साफ दिखाई देने लगा है. जिले के बंजरिया प्रखंड से होकर गुजरने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. खासकर दुधौरा नदी उफान पर है और उसका पानी घोडमरवा, हड़वा टोला, बढ़ईया टोला सहित कई गांवों के सरेह और कृषि भूमि में तेजी से फैलने लगा है.

किसानों की फसलें डूबीं: खेतों में पानी भरने से किसानों की धान और अन्य खरीफ फसलों पर संकट मंडराने लगा है. नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोग एहतियात बरतने लगे हैं. ग्रामीण अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और जरूरी सामान सुरक्षित जगहों पर रखने की तैयारी कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश जारी रही तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

नदियों की 24 घंटे मॉनिटरिंग: बंजरिया के नवपदस्थापित अंचलाधिकारी कृष्णा प्रताप सिंह ने बताया कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण सिकरहना, तिलावे, बंगरी और दुधौरा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. प्रशासन की ओर से सभी नदियों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है. संबंधित कर्मियों को अलर्ट रहने और जलस्तर में किसी भी बदलाव की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मोतिहारी में नदी का जलस्तर (ETV Bharat)

मोतिहारी में तटबंध का निरीक्षण: पूर्वी चंपारण में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और नदी कटाव की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अधिकारियों के साथ चंपारण तटबंध के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने नदी भाग में स्थित तिवारी टोला की वर्तमान स्थिति का आकलन किया.

तिवारी टोला की सुरक्षा के निर्देश: निरीक्षण के दौरान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल मोतिहारी के कार्यपालक अभियंता ई. रंजन प्रकाश सहित कई कनीय अभियंता मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में तिवारी टोला नदी के किनारे से लगभग 125 मीटर से अधिक दूरी पर सुरक्षित स्थिति में अवस्थित है. हालांकि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को पूरे क्षेत्र की सूक्ष्म निगरानी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है.

मोतिहारी में निरीक्षण करने पहुंचे डीएम-एसपी (ETV Bharat)

कटाव रोकने के लिए प्रशासन तैयार: डीएम ने निर्देश दिया कि यदि नदी में कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए बचाव सामग्री, मशीनरी और मानव संसाधन की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित रखी जाए. पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने भी अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही. उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करेंगे ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा हो सके.

"यदि नदी में कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन पहले से तैयार रखें जाएं. कटाव रोकने के लिए बचाव सामग्री, मशीनरी और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए." -सौरभ सुमन, डीएम, मोतिहारी

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