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पानी में डूब सकते हैं अभी और घर.. इन जिलों के लोगों से प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील

खतरे के निशान को पार कर गई है गंगा ( ETV Bharat )

"सोन नदी में आए उफान को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग एनीकट पहुंच रहे हैं. नदी का विकराल रूप लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है. कई लोग नदी के बिल्कुल किनारे तक पहुंचकर मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं."- सोनू प्रताप सिंह, स्थानीय

सोन आरती के लिए बनायी गईं सीढ़ियों तक पहुंचा पानी (ETV Bharat)

सोन आरती के लिए बनाए गए घाट की 13 सीढ़ियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं. घाट पर लगी हाईमास्ट लाइट का निचला हिस्सा भी बाढ़ के पानी में समा गया है. सामान्य दिनों में यही स्थान लोगों की चहल-पहल से गुलजार रहता था. शाम के समय यहां लोग सोन आरती देखने और नदी के मनोरम दृश्य का आनंद लेने पहुंचते थे. सुरक्षा के मद्देनजर घाट से नौका विहार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. प्रशासन की ओर से लोगों को नदी के नजदीक जाने से मना किया जा रहा है.

गौरतलब है कि इस जलापूर्ति योजना का शिलान्यास 2 सितंबर 2024 को डेहरी के एनीकट में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था. इस योजना को शहरों की पेयजल समस्या दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है. ऐसे में निर्माणाधीन प्लांट के बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब जाने से मौके का नजारा बेहद गंभीर दिखाई दे रहा है.

निर्माण कंपनी से जुड़े कर्मियों के अनुसार सोन नदी का जलस्तर कम होने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा. फिलहाल बाढ़ के पानी को देखते हुए निर्माण कार्य रोक दिया गया है.

पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए निर्माण कंपनी ने मौके पर मौजूद अपनी महत्वपूर्ण मशीनों और उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है. बताया गया कि मशीनों को सोन नदी के तट पर एसपी कोठी के समीप अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, ताकि बाढ़ के पानी से उन्हें नुकसान न पहुंचे.

डेहरी के एनीकट में सासाराम, डेहरी और औरंगाबाद शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस समय पूरी तरह पानी में डूब गया है. सोन नदी के निचले हिस्से में बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद निर्माण स्थल पर जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसके बाद पूरा निर्माण क्षेत्र पानी की चपेट में आ गया.

सोन नदी के बढ़े जलस्तर के कारण एनीकट का पूरा निचला इलाका जलमग्न नजर आ रहा है. चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. नदी के किनारे बने घाट और आसपास के क्षेत्र पानी में समा चुके हैं. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां सामान्य दिनों में लोग घूमने और मनोरंजन के लिए पहुंचते थे, वहां अब तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है.

डेहरी के एनीकट इलाके में स्थिति खास तौर पर चिंताजनक नजर आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में चर्चित निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह पानी में डूब चुका है. वहीं शहर के प्रमुख लखपतिया पार्क में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है.

वहीं रोहतास में भी सोन नदी एक बार फिर उफान पर है. सोन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में पानी की भारी आवक बनी हुई है. इंद्रपुरी बराज के सभी 69 गेट खोल दिए गए हैं. बराज से बड़ी मात्रा में पानी सोन नदी में छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है.

आपदा की स्थिति में समन्वय एवं सूचना संग्रहण के लिए जिला स्तर पर 24×7 नियंत्रण कक्ष सक्रीय है. आवश्यक सूचना के लिए दूरभाष संख्या 0612-2210118 एवं मोबाइल नंबर 8235449748 पर संपर्क किया जा सकता है.

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं. जिले के सभी तटबंध सुरक्षित हैं. जिला प्रशासन संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद एवं तैयार है.

मौके का निरीक्षण करते पटना के जिलाधिकारी कुन्दन कुमार (ETV Bharat)

कार्यपालक अभियंता ने जिलाधिकारी को बताया कि शहर में गंगा नदी के जल के प्रवेश से बचाव के लिय PTP (patna town protection ) वाल 93 गेट पर Highest flood level से 77 cm ऊंचा है, जिसके ऊपर अतिरिक्त 2 फ़ीट wooden protection लगाए जाने की व्यवस्था है.

जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निचले एवं संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पूर्व से कार्ययोजना तैयार रखने को कहा. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लोगों के निष्कासन के लिए केवल सुरक्षित नाव एवं एसडीआरएफ की नावों का उपयोग किया जाए.

"आवश्यकता पड़ने पर इनका तत्काल उपयोग सुनिश्चित हो, इसके लिए 24 घंटे मजदूरों की व्यवस्था भी रखी जाए. सभी संवेदनशील तटबंधों की अधिकारी अनवरत निगरानी सुनिश्चित करें." - कुन्दन कुमार, जिलाधिकारी, पटना

जिलाधिकारी ने सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल के गंगा-सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा के पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनीसाबाद के पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटना सिटी और बाढ़ नियंत्रण प्रखंड, बख्तियारपुर के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि ईसी बैग, नाइलन क्रेट, ट्रैक्टर, जेनरेटर सहित अन्य फ्लड फाइटिंग मटेरियल संवेदनशील तटबंधों के समीप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें.

दानापुर मनेर में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. फतुहा, दनियामा प्रखंड क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई है. पुनपुन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. जलस्तर में में वृद्धि को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी कुन्दन कुमार ने बाढ़ की संभावित स्थिति के मद्देनजर सभी संबंधित पदाधिकारियों को सजग एवं सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां पूरी रखने का निर्देश दिया है. कई घाटों का जिलाधिकारी ने जायजा भी लिया है. अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है.

पटना से होकर बहने वाली नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. गंगा और पुनपुन ने पटना पर बाढ़ का दबाव भी बना दिया है. राजधानी पटना के गांधी घाट, दीघा घाट, हाथीदह में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर है. गांधी घाट में गंगा का पानी करीब 2 मीटर ऊपर बढ़ा है और एनआईटी तक पहुंच गया है. गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद भद्रघाट से कंगन घाट के बीच संपर्क पथ पर परिचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है.

पटना/रोहतास/भोजपुर/मुंगेर : पड़ोसी राज्यों में अत्यधिक बारिश और बाणसागर बराज के साथ इंद्रपुरी जलाशय से पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. राजधानी पटना, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है.

"लोग सोन नदी के किनारे जाने से बचें और केवल पानी का नजारा देखने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें. खासकर बच्चों को नदी के आसपास नहीं जाने दें."- नीलेश कुमार, एसडीएम डेहरी

सतर्क रहें निचले इलाके के लोग

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पिछले दिनों की तुलना में फिलहाल सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बजाय कमी की स्थिति बन रही है. यदि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में फिर से अत्यधिक बारिश होती है या बाणसागर और रिहंद जलाशयों से अचानक अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, तो स्थिति दोबारा गंभीर हो सकती है.ऐसे में सोन नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

"फिलहाल इंद्रपुरी बराज से करीब 5 लाख 3 हजार क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. वर्तमान स्थिति पहले की अपेक्षा सामान्य है और फिलहाल खतरे जैसी कोई बात नहीं है. सोन नदी का जलस्तर अब और कम होने की संभावना है. हालांकि विभाग की ओर से जलस्तर और पानी के प्रवाह पर लगातार नजर रखी जा रही है."- मणिशंकर तिवारी, एसडीओ, जल संसाधन विभाग

बदल सकते हैं हालात

फिलहाल राहत की बात यह है कि जल संसाधन विभाग के अनुसार नदी का जलस्तर कम होने की संभावना है, लेकिन सोन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अगर दोबारा भारी बारिश हुई अथवा बाणसागर और रिहंद से पानी की आवक बढ़ी, तो हालात बदल सकते हैं. ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और सोन नदी के आसपास जाने से पूरी तरह बचने की सलाह दी जा रही है.

"मूसलाधार बारिश आफत बन चुकी है. तिलौथू , सरैया सहित निचले इलाकों में पानी ही पानी है. कई लोगों की झोपड़ी पानी में समा चुकी है. मवेशी भी बह गए हैं."- मिथलेश यादव, स्थानीय

"हर साल यह त्रासदी आती है. तटीय इलाकों में लोगों को काफी नुकसान होता है. पानी के कारण कटाव भी होता है. प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है."- दिलीप कुमार, स्थानीय

मुंगेर में भी प्रशासन अलर्ट

जिले में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. बाढ़ एवं कटाव की आशंका वाले इलाकों में प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है. इसी क्रम में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बुधवार को सीताकुण्ड डीह के वार्ड संख्या-01 और 02 का निरीक्षण कर बाढ़ और कटाव की स्थिति का जायजा लिया.

मुंगेर में भी प्रशासन अलर्ट (ETV Bharat)

डीएम ने लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान एडीएम आपदा संजय कुमार सिन्हा, प्रभारी आपदा पदाधिकारी कमल किशोर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अभिषेक समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्र में बाढ़ के कारण उत्पन्न परिस्थितियों, गंगा के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न संभावित खतरे तथा कटाव की स्थिति को बारीकी से देखा.उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली.

डीएम ने प्रभावित इलाके में रहने वाले ग्रामीणों से सीधे संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को जाना. उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बाढ़ और कटाव की स्थिति में जिला प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारी पूरी (ETV Bharat)

कटाव निरोधक कार्य में तेजी लाने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कटाव से उत्पन्न संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अविलंब आवश्यक कटाव निरोधक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने विशेष रूप से फ्लड डिवीजन, भागलपुर को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और क्षेत्र में कटाव की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा.

"कटाव के कारण प्रभावित आबादी और आसपास के क्षेत्रों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए समय रहते सभी जरूरी सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं. बाढ़ एवं कटाव की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की लगातार निगरानी की जाए. किसी भी स्थान पर कटाव की स्थिति गंभीर होने पर बिना देरी किए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं."- निखिल धनराज निप्पाणीकर, जिलाधिकारी, मुंगेर

कटाव निरोधक कार्य में तेजी लाने का निर्देश (ETV Bharat)

बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारी पूरी

उन्होंने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्रवाई की जा सके. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी पहले से पूरी रखी जाए. साथ ही राहत एवं बचाव कार्य में उपयोग होने वाले आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा.

ग्रामीणों से अपील

जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील की है कि बाढ़ एवं कटाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. यदि किसी क्षेत्र में खतरा बढ़ता है तो लोग बिना किसी विलंब के सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. उन्होंने कहा कि जान-माल की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार के खतरे की स्थिति में ग्रामीण तत्काल प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को सूचना दें. डीएम ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल जिला प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील भी की.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाढ़ एवं कटाव की स्थिति में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, राहत और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमण और निगरानी बनाए रखने तथा परिस्थितियों में होने वाले किसी भी बदलाव की तत्काल जानकारी जिला प्रशासन को देने का निर्देश दिया.

जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि गंगा के जलस्तर, बाढ़ और कटाव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. स्थिति के अनुरूप आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएंगे. प्रशासन का फोकस प्रभावित आबादी की सुरक्षा, कटाव से संभावित नुकसान को रोकने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्रवाई सुनिश्चित करने पर है.

भोजपुर में तेजी से हो रहा कटाव

जिले के बड़हरा प्रखंड क्षेत्र में गंगा नदी का कटाव एक बार फिर भयावह रूप लेता जा रहा है. मंगलवार से जारी कटाव बुधवार की सुबह करीब आठ बजे अचानक तेज हो गयी. गंगा की तेज धारा तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी जिससे नदी किनारे बसे लोगों में अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया.

भोजपुर में तेजी से हो रहा कटाव (ETV Bharat)

'गंगा में विलीन हुए घर'

ग्रामीणों के अनुसार तेज कटाव की चपेट में आकर अब तक दो घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं. नदी लगातार जमीन काटते हुए आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ रही है. इससे आसपास रहने वाले परिवारों में अपने घरों और संपत्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. कटाव के खतरे को देखते हुए कई परिवार अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे है.

"पिपरपाती में चार घर गंगा में विलीन होने की बात सामने आ रही है. 10 से 15 घर को ऐतिहातन खाली कराया गया है. स्थानीय लोगों को स्कूल और पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है. समुदाय किचन भी चल रहा है."- रणजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2

बाढ़ प्रभावितों के लिए व्यवस्था

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कटाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया. शिविर में प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है. वही सुरक्षा एवं राहत कार्य के मद्देनजर एसडीआरएफ की टीम को भी इलाके में तैनात किया गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2016 में भी पिपरपांती गांव गंगा के भीषण कटाव से बुरी तरह प्रभावित हुआ था. उस दौरान कई घर नदी में समा गए थे. वर्षो बाद एक बार फिर गंगा का तेज कटाव शुरू होने से ग्रामीणों की पुरानी चिंताएं और भय फिर से सामने आ गए है.

बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारी पूरी (ETV Bharat)

"चार घर कटाव के चपेट में आकर गंगा में समा गए हैं. वही करीब 100 घर खाली कराया गया है. सामुदायिक किचन चल रहा है. मेडिकल की टीम भी मौजूद है. देर शाम तक कटाव रुका हुआ है."- राहुल पांडे,बलुआं मुखिया

सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 55 CM ऊपर

दूसरी ओर कोइलवर सोन नदी में भी लगातार जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. कोईलवर में बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता राज अनिकेश ने बताया कि बुधवार शाम तीन बजे सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया. जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए लोगों से सोन नदी के निचले इलाकों में लोगों को जाने से बचने की अपील की गई है.

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