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पटना में सड़क का 50 फीट हिस्सा बहा.. नालंदा में तटबंध टूटा, बिहार में बाढ़ का कहर

पटना में पुनपुन-चंदसी सड़क का 50 फीट हिस्सा बह गया है. उधर, नालंदा के अस्थावां में तटबंध टूट गया है. रिपोर्ट- शशि कुमार/महमूद आलम

Bihar Flood
पुनपुन-चंडासी संपर्क सड़क बही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 8:36 PM IST

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पटना/नालंदा: बिहार में बाढ़ का असर दिखने लगा है. गंगा, पुनपुन और कर्मनाशा समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी सड़कों पर आने लगा है. पटना से स्टे पुनपुन में पुनपुन नदी का प्रलय चल रहा है. जहां तटवर्तीय इलाकों में कई जगहों पर तटबंध टूट चुका है. जिस वजह से सड़क टूट गई है. वहीं, नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड के ओंदा गांव स्थित गोनर खंधा के पास नदी में उफान आने से जमींदारी बांध में कटाव हो गया है.

पुनपुन-चंडासी संपर्क सड़क बही

मसौढ़ी अनुमंडल में पुनपुन और दरधा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है. तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बाढ़ की पहली मार पुनपुन-चंडासी संपर्क सड़क पर पड़ी है. महज चार महीने पहले बनी पुनपुन के चंडौस शिव मंदिर से बाकरचक को जोड़ने वाली लगभग एक किलोमीटर लंबी ग्रामीण लिंक सड़क बाढ़ के पानी में बह गई.

50 फीट हिस्सा बहा

सड़क का करीब 50 फीट हिस्सा टूटकर पूरी तरह से कट गया है. टूटे हुए हिस्से के ऊपर से दरधा नदी का तेज बहाव जारी है, जिससे दो गांवों का सीधा संपर्क भंग हो गया है. स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं.

खेतों में फसल चौपट

धनरुआ की तरफ से दरधा नदी का पानी खेतों में प्रवेश कर चुका है और फसलें जलमग्न हो गई हैं. वहीं पुनपुन नदी पिछले तीन दिनों से लगातार उफान पर है. बुधवार दोपहर पुनपुन का जलस्तर खतरे के निशान 50.60 मीटर को पार करते हुए 52.62 मीटर तक पहुंच गया. नदी के बढ़ते दबाव के कारण तटबंधों पर ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है.

घरों में पानी घुसा

फहीमचक, बड़हिया कोल, लोदीपुर सहित कई निचले इलाकों के खेतों और घरों में पानी घुस गया है. कई परिवार अपने घरों में ताला लगाकर ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मसौढ़ी एसडीएम धनराज कुमार, एसडीपीओ राघव दयाल और पुनपुन सीओ प्रभात रंजन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जायजा लिया.

"फिलहाल मुख्य आवागमन पूरी तरह बाधित नहीं हुआ है, लेकिन हालात बिगड़ सकते हैं. सभी जमींदारी बांधों पर चौकीदारों की तैनाती कर दी है और 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं."- प्रभात रंजन, पुनपुन सीओ

क्या बोले एसडीएम? वहीं, एसडीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. तटबंध टूटने की आशंका वाले स्थानों पर बालू की बोरियां और आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है. कटावरोधी कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं.

नालंदा में बाढ़ का कहर

उधर, नालंदा जिले की विभिन्न नदियों में अचानक आए उफान से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. अस्थावां प्रखंड के ओंदा गांव स्थित गोनर खंधा के पास नदी में उफान आने से जमींदारी बांध में कटाव हो गया है. वहींं मानपुर में डायवर्सन डूबने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है. जान जोखिम में डालकर लोग आने-जाने को मजबूर हैं.

जमींदारी बांध में कटाव

कटाव की सूचना मिलते ही बीडीओ गीता कुमारी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. एआरओ प्रेमानंद प्रसाद ने बताया कि प्रशासन की टीम मौके पर डटी है और कटाव की मरम्मती का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है.

विकास कार्यों पर लगा ब्रेक

बिहार शरीफ मुख्यालय के कोसुक गांव में स्थित पंचाने नदी में भी अचानक जलस्तर बढ़ने से विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है. यहां झील निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा था लेकिन पानी अधिक आ जाने के कारण निर्माण एजेंसी ने काम को अस्थायी रूप से रोक दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब जलस्तर घटने के बाद ही झील निर्माण का कार्य दोबारा शुरू हो सकेगा.

दरियापुर गांव डायवर्सन डूबा

सबसे बुरी स्थिति बिहार शरीफ के मानपुर थाना क्षेत्र दरियापुर गांव की है. जहां सकरी नदी पर बना पुल तीन माह पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था. जिससे आवागमन के लिए जिला प्रशासन द्वारा नदी में डायवर्सन (छिलका) बनाया गया था, जो अब अचानक पानी बढ़ने से पूरी तरह डूब गया है. इसके कारण बिहार शरीफ और आसपास के इलाकों का संपर्क टूट गया है. पहले जो सफर महज 4 किलोमीटर में पूरा हो जाता था, अब लोगों को उसके लिए 40 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है.

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