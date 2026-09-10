रेल की पटरियों के नीचे से बह रहा गंगा का पानी, दहशत में लोग, बालू की बोरियों से ट्रैक बचाने में जुटा प्रशासन
गंगा के बढ़ते जलस्तर से कटिहार-मनिहारी-तेजनारायणपुर रेलवे ट्रैक पर पटरियों के नीचे पानी का रिसाव हो रहा है. रिपोर्ट- मनीष कुमार ठाकुर
Published : September 10, 2026 at 1:49 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने अब रेल प्रशासन की चिंता को काफी बढ़ा दिया है. कटिहार-मनिहारी-तेजनारायणपुर रेलखंड पर सिग्नल टोला के पास रेलवे ट्रैक के नीचे से अचानक पानी का रिसाव शुरू होने के बाद हड़कंप मच गया है. पटरियों के नीचे से लगातार पानी निकलता देख स्थानीय लोगों में भी भारी दहशत का माहौल बना हुआ है.
ट्रैक को खतरा
ग्रामीणों को आशंका है कि अगर पानी का दबाव और बढ़ा तो ट्रैक के नीचे की मिट्टी पूरी तरह कमजोर हो सकती है. इससे रेल परिचालन पर सीधा असर पड़ने के साथ ही बड़ा खतरा भी बढ़ सकता है. मामले की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया. रेलवे की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.
बचाव कार्य जारी
कर्मचारियों की ओर से ट्रैक के किनारे बालू और मिट्टी से भरी बोरियां लगाकर पानी के तेज बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही है. हालांकि इस बचाव कार्य के बावजूद पटरियों के नीचे से पानी का रिसाव लगातार जारी है. ऐसे में रेलवे कर्मचारी चौबीसों घंटे मौके पर कैंप कर रहे हैं और ट्रैक की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.
सतर्कता और निगरानी
पानी के बढ़ते दबाव के बीच रेलवे की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से इलाके में पहले से ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. अब रेलवे ट्रैक के नीचे पानी पहुंचने से लोगों की परेशानी और चिंता पहले से ज्यादा बढ़ गई है.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में जलस्तर कितना बढ़ता है. रेल प्रशासन की ओर से ट्रैक की सुरक्षा के लिए तत्काल सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं. कर्मचारियों द्वारा लगातार पानी के बहाव और ट्रैक की वर्तमान स्थिति की निगरानी की जा रही है, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही आवश्यक और बड़े कदम उठाए जा सकें.
डीआरएम का बयान
डीआरएम किरेंद्र नहर ने कहा कि मनिहारी रेलवे स्टेशन के आसपास हर साल बाढ़ के दौरान इस तरह की स्थिति बनती है. रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
"कटिहार से मनिहारी और तेजनारायणपुर के टर्मिनल स्टेशन तक कोसी नदी बहती है. कल शाम को उसमें पानी बढ़ने की रिपोर्ट मिली है, लेकिन लेवल नीचे था. कभी जलस्तर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है. डरने की जरूरत नहीं है. कर्मी मौके पर मौजूद हैं और नजर बनाए हुए हैं. ये हर साल आता है. कोई दिक्कत नहीं होगी. बस ट्रेन परिचालन में 5-10 मिनट का विलंब हो सकता है."- किरेंद्र नहर, डीआरएम
भविष्य की चुनौती
फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती गंगा के बढ़ते जलस्तर और रेलवे ट्रैक के नीचे जारी पानी के रिसाव को नियंत्रित करना है. रेल प्रशासन की टीम मौके पर लगातार निगरानी कर रही है. अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की स्थिति में ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन आगे क्या अतिरिक्त कदम उठाता है.
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