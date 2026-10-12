बिहार में 160201 बाढ़ पीड़ित परिवार के खाते में सम्राट चौधरी आज भेजेंगे 7000 की राशि
सीएम सम्राट चौधरी आज बिहार के बाढ़ पीड़ितों को डीबीटी के माध्यम से 7000 रुपए की राशि सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 12, 2026 at 9:20 AM IST
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ पीड़ित 160201 परिवारों के बैंक खातों में 112.14 करोड़ रुपये की राहत राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे. इसके तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे पहले, 15 सितम्बर को भी 877190 परिवारों के खातों में 614.03 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है.
बिहार में बाढ़ से भारी तबाही
बिहार में पहले चरण के दौरान गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियों में उफान के कारण डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों के 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आए थे. इसके बाद दूसरी बार नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे आधा दर्जन से अधिक जिलों के दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए.
केंद्रीय टीम ने भी किया था तबाही का आकलन
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था. बिहार सरकार की ओर से शुरुआती नुकसान का अनुमान 10,000 करोड़ रुपये लगाया गया है, हालांकि दूसरे चरण की बाढ़ के बाद पूरी रिपोर्ट आने पर यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है.
ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे 1100 करोड़ रुपये
इस भीषण बाढ़ में बिहार के 51 अनुमंडलों की 247 ग्रामीण सड़कें पूरी तरह बह गई हैं. इनके पुनर्निर्माण पर 1,100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है. इसी तरह कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग ने भी अपने-अपने स्तर पर हुए नुकसान का आकलन किया है. केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक टीम जल्द ही नुकसान का अंतिम सर्वेक्षण करने आएगी, जिसके बाद बिहार सरकार को केंद्र की ओर से अतिरिक्त मदद दी जाएगी.
अब तक कुल 726.17 करोड़ रुपये की सहायता
बिहार सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए बड़ी राशि खर्च की जा रही है. बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही 7,000 रुपये की आर्थिक मदद के तहत, आज मुख्यमंत्री द्वारा जारी की जाने वाली राशि को मिला दिया जाए, तो अब तक पीड़ितों को दी गई कुल सहायता राशि 726.17 करोड़ रुपये हो जाएगी.
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