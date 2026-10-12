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बिहार में 160201 बाढ़ पीड़ित परिवार के खाते में सम्राट चौधरी आज भेजेंगे 7000 की राशि

सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ पीड़ित 160201 परिवारों के बैंक खातों में 112.14 करोड़ रुपये की राहत राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे. इसके तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे पहले, 15 सितम्बर को भी 877190 परिवारों के खातों में 614.03 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है.

बिहार में बाढ़ से भारी तबाही

बिहार में पहले चरण के दौरान गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियों में उफान के कारण डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों के 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आए थे. इसके बाद दूसरी बार नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे आधा दर्जन से अधिक जिलों के दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए. केंद्रीय टीम ने भी किया था तबाही का आकलन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था. बिहार सरकार की ओर से शुरुआती नुकसान का अनुमान 10,000 करोड़ रुपये लगाया गया है, हालांकि दूसरे चरण की बाढ़ के बाद पूरी रिपोर्ट आने पर यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है.