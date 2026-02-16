ETV Bharat / state

राजस्थान में बिहार के 5 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री में जलकर गई जान, मुआवजे का ऐलान

पटना : अक्सर ही देखा जाता है कि जब भी देश के किसी हिस्से में फैक्ट्रियों में हादसे होते हैं तो बिहार के ही मजदूरों की मौत होती है. सोमवार को एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला है.

बिहार के पांच मजदूरों की मौत : राजस्थान के भिवाड़ी में गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है. मृतकों में 5 मजदूर बिहार के रहने वाले थे. अब तक की जानकारी के अनुसार सभी मृतक मोतिहारी के रहने वाले थे. इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है.

DNA टेस्ट के बाद सौंपा जाएगा शव : स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि चूंकि शव पूरी तरह जल चुके हैं. ऐसे में परिवार वालों का सैंपल लेकर शवों को सौंपा जाएगा. इस घटना की खबर मिलते ही पूर्वी चंपारण में हाहाकार मच गया है. राजस्थान में रहने वाले लोगों के परिवार के सदस्य उनसे संपर्क करने में जुटे हैं.

मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख : इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान के भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के हादसे को अत्यंत दुखद बताया है. उन्होंने हादसे में बिहार के 5 मजदूरों की मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है.