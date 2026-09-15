बिहार में 50 क्विंटल प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगूर जब्त, पुलिस को 'मैनेज’ कर रोजाना कारोबार करने का दावा
कटिहार में 50 क्विंटल प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगूर मछली जब्त, तीन कारोबारियों को किया गया डिटेन; पूछताछ जारी. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर
Published : September 15, 2026 at 1:54 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगूर मछली के अवैध कारोबार के खिलाफ मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने रौतारा टोल प्लाजा के पास जांच के दौरान दो ट्रकों को रोककर करीब 50 क्विंटल प्रतिबंधित मछली जब्त की. दोनों ट्रकों में भरकर यह मछली पश्चिम बंगाल के कोलकाता से पूर्णिया ले जाई जा रही थी.
तीन कारोबारी डिटेन
मत्स्य विभाग ने कार्रवाई के दौरान तीन कारोबारियों को डिटेन कर लिया है और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है. डिटेन किए गए कारोबारियों की पहचान अभिजीत सरकार, मोहम्मद कलीम और मोहम्मद अब्दुल्ला के रूप में हुई है. विभाग की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मछली कहां से लाई गई थी और इसे कहां खपाया जाना था.
रौतारा टोल प्लाजा पर रोके गए दोनों ट्रक
जिला मत्स्य पदाधिकारी सनत कुमार सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग को प्रतिबंधित थाई मांगूर की खेप के परिवहन की सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने रौतारा टोल प्लाजा के पास वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान दो ट्रकों को रोककर तलाशी ली गई तो उनमें भारी मात्रा में थाई मांगूर मछली लदी मिली.
50 क्विंटल मछली जब्त
अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद दोनों ट्रकों से करीब 50 क्विंटल मछली जब्त की गई. उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित थाई मांगूर के उत्पादन, पालन और बिक्री पर रोक है. विभाग का कहना है कि इसके सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है. जब्त मछली को लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.
"विभाग को प्रतिबंधित थाई मांगूर की खेप के परिवहन की सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने रौतारा टोल प्लाजा के पास वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान दो ट्रकों को रोककर तलाशी ली गई तो उनमें भारी मात्रा में थाई मांगूर मछली लदी मिली.दोनों ट्रकों से करीब 50 क्विंटल मछली जब्त की गई. नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है."- सनत कुमार सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी
थाना मैनेज कर कारोबार करने का दावा
मत्स्य विभाग के मुताबिक कार्रवाई के दौरान उस वक्त मामला और गंभीर हो गया, जब डिटेन किए गए कारोबारियों ने पूछताछ में रोजाना थाना मैनेज कर प्रतिबंधित मछली का कारोबार करने का दावा किया. कारोबारी अभिजीत सरकार ने बताया कि जब्त की गई मछली चाइनीज मांगुर है जो कोलकाता से लाए है. उन्होंने बताया कि रास्ते में पुलिस को मैनेज करते हुए आते हैं 400 से ₹500 तक पुलिस वालों को देते हैं.
"जब्त की गई मछली चाइनीज मांगुर है जो कोलकाता से लाए है. रास्ते में पुलिस को मैनेज करते हुए आते हैं 400 से ₹500 तक पुलिस वालों को देते हैं."- अभिजीत सरकार, मछली कारोबारी
आरोपों की अबतक पुष्टि नहीं
कारोबारियों के इस कथित दावे के बाद पुलिस-प्रशासन के स्तर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि आरोपों की अबतक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मत्स्य विभाग ने इस दावे की जांच शुरू करने की बात कही है. अब जांच का दायरा केवल प्रतिबंधित मछली की तस्करी तक सीमित नहीं रहने की संभावना है, बल्कि इस अवैध कारोबार को कथित तौर पर संरक्षण देने वालों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है.
कोलकाता से पूर्णिया तक फैला नेटवर्क?
करीब 50 क्विंटल प्रतिबंधित मछली की एक साथ बरामदगी ने अवैध कारोबार के नेटवर्क पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर इतनी बड़ी खेप किसके निर्देश पर भेजी गई थी, इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसे पूर्णिया में कहां खपाया जाना था इन तमाम बिंदुओं पर विभाग की जांच आगे बढ़ रही है.
कारोबारियों से पूछताछ जारी
फिलहाल तीनों डिटेन कारोबारियों से पूछताछ की जा रही है. विभाग की कार्रवाई के बाद प्रतिबंधित थाई मांगूर के अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं.
इसे भी पढ़ें-
'थोड़े दिनों तक मछली न खाएं' नेपाल बाढ़ के बाद बिहार सरकार की एडवाइजरी
नेपाल से बहकर गंडक पहुंचीं 100 किलो की मछली, एक झलक देखने उमड़ी भीड़