बड़े राज्यों में पहले नंबर पर पहुंचा बिहार का राजकोषीय घाटा, मुफ्त की योजनाएं डाल रहीं असर?
बिहार का राजकोषीय घाटा 5.82 प्रतिशत पहुंच गया है. विशेषज्ञों ने मुफ्त योजनाओं, बढ़ते कर्ज और कमजोर राजस्व पर चिंता जताई है. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 18, 2026 at 5:41 PM IST
पटना : वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 5.82 प्रतिशत बताया गया है. क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आंकड़े के साथ बिहार देश के बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है. वहीं, छोटे राज्यों में मेघालय का राजकोषीय घाटा सबसे अधिक बताया गया है.
राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य
केंद्र सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) ढांचे के तहत राज्यों के लिए सामान्य राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP का 3 प्रतिशत निर्धारित है. बिहार सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है. हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े और आने वाली योजनाओं पर होने वाले खर्च को देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.
मुफ्त योजनाओं और बड़ी परियोजनाओं से बढ़ा खर्च
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 125 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता जैसी योजनाओं की घोषणा की गई थी. इन योजनाओं और अन्य सरकारी फैसलों के लिए बजट में बड़ी राशि की जरूरत है. इसके अलावा, सरकार ने कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी की है.
टाउनशिप, सड़क और मेट्रो परियोजनाओं के लिए कर्ज
राज्य में सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हुडको से वित्तीय सहायता लेने की योजना है. सड़क निर्माण के लिए विश्व बैंक और मेट्रो परियोजनाओं के लिए जापान की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) से ऋण लिया जा रहा है. एशियाई विकास बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी परियोजनाओं के लिए मदद लेने की तैयारी है. इन परियोजनाओं से विकास को गति मिलने की उम्मीद है, लेकिन कर्ज बढ़ने के साथ ब्याज और मूलधन चुकाने की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी.
कमजोर राजस्व को बताया घाटा बढ़ने की प्रमुख वजह
एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री प्रोफेसर डीएम दिवाकर के मुताबिक, ''बिहार के राजकोषीय घाटे के पीछे राज्य का अपना राजस्व कम होना और खर्च का अधिक होना प्रमुख कारण हैं. जीएसटी लागू होने के बाद मिलने वाला क्षतिपूर्ति भुगतान बंद हो चुका है. ऐसे में राज्य को केंद्र से अपने निर्धारित हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है.''
विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज नहीं मिलने का भी उठाया मुद्दा
डीएम दिवाकर के अनुसार, ''बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है और न ही अलग से विशेष पैकेज मिला है. राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राजस्व बढ़ाने और खर्च को नियंत्रित करने की जरूरत है. केवल केंद्र से मिलने वाली राशि पर निर्भर रहने से राज्य की वित्तीय चुनौतियां दूर करना मुश्किल होगा.''
महिलाओं को 10 हजार रुपये देने वाली योजना का खजाने पर असर
डीएम दिवाकर का कहना है कि चुनाव के दौरान घोषित आर्थिक सहायता योजनाओं का भी सरकारी खजाने पर असर पड़ता है. ऐसी योजनाओं पर खर्च की गई राशि से सीधे तौर पर सरकार को वित्तीय प्रतिफल नहीं मिलता. इसके विपरीत, यदि सरकार उत्पादन, रोजगार और आय बढ़ाने वाले क्षेत्रों में निवेश करती है, तो लंबे समय में राजस्व बढ़ने की संभावना रहती है.
वित्तीय प्रबंधन नहीं सुधरा तो 6% पार हो सकता है घाटा
डीएम दिवाकर ने आशंका जताई कि यदि सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में सुधार नहीं किया, तो बिहार का राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत के आसपास या उससे अधिक हो सकता है. उनके अनुसार, सरकार को ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, जहां से आर्थिक लाभ और राजस्व बढ़ने की संभावना हो. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति भी दबाव में है, इसलिए बिहार को अतिरिक्त सहायता मिलने की उम्मीद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.
बजट का बड़ा हिस्सा केंद्र और कर्ज पर निर्भर
अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी के अनुसार, ''बिहार सरकार का अपना राजस्व राज्य के कुल बजट की तुलना में काफी कम है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का बजट लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि राज्य के अपने राजस्व से करीब 70 हजार करोड़ रुपये जुटने का अनुमान बताया गया है. ऐसे में बजट की बाकी जरूरतें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र से मिलने वाले अनुदान और अन्य प्राप्तियों तथा उधार के माध्यम से पूरी की जाती हैं.''
नई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी चाहिए बड़ी राशि
नवल किशोर चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से की गई नई घोषणाओं और बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी. यदि इसके लिए कर्ज बढ़ता है, तो भविष्य में ब्याज और कर्ज चुकाने पर होने वाला खर्च भी बढ़ेगा. उनके मुताबिक, बिहार का राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत के पार जा सकता है. उन्होंने सरकार को राजस्व बढ़ाने और खर्च का बेहतर प्रबंधन करने की सलाह दी.
पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति कमजोर
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों के अनुसार, कई राज्यों ने अपने राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत के आसपास या उससे नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है. झारखंड का राजकोषीय घाटा 2025-26 में लगभग 2.9 प्रतिशत बताया गया है, जबकि 2026-27 के लिए करीब 2.2 प्रतिशत का अनुमान है. पश्चिम बंगाल ने 2026-27 में इसे लगभग 2.9 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है. उत्तर प्रदेश का लक्ष्य भी करीब 3 प्रतिशत है.
गुजरात और महाराष्ट्र ने घाटा सीमित रखने का लक्ष्य रखा
गुजरात का राजकोषीय घाटा 2025-26 में लगभग 1.9 प्रतिशत रहा और 2026-27 में इसे करीब 2 प्रतिशत रखने का लक्ष्य है. महाराष्ट्र ने भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3 प्रतिशत से नीचे रखा है. हालांकि, राज्यों के बीच तुलना करते समय संबंधित वित्तीय वर्ष, बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों के अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है.
कई राज्यों में तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कई राज्यों का राजकोषीय घाटा निर्धारित मानक से अधिक है. इनमें मेघालय का 8.69 प्रतिशत, नागालैंड का 6.14 प्रतिशत, बिहार का 5.82 प्रतिशत, सिक्किम का 5.59 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश का 5.4 प्रतिशत घाटा बताया गया है. पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का राजकोषीय घाटा भी 4 प्रतिशत से अधिक बताया गया है. इन आंकड़ों की तुलना से पहले संबंधित वित्तीय वर्ष और गणना पद्धति का मिलान जरूरी है.
क्या होता है राजकोषीय घाटा?
जब किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व और अन्य गैर-ऋण प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है. इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को आमतौर पर उधार लेना पड़ता है. राजकोषीय घाटा बढ़ने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि सरकारी खर्च गलत है. यदि कर्ज का इस्तेमाल सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़ाने वाली परियोजनाओं में किया जाता है, तो इससे भविष्य में आर्थिक लाभ हो सकता है. लेकिन लगातार बढ़ता घाटा और कर्ज चुकाने का बोझ सरकार की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है.
वित्त मंत्री का दावा- नियंत्रित कर लेंगे घाटा
बढ़ते राजकोषीय घाटे पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि सरकार घाटे को नियंत्रित कर लेगी. उन्होंने कहा कि यह सरकार का नियमित वित्तीय काम है. बाढ़ और आपदा के कारण भी सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है.
"हम घाटे को कंट्रोल करेंगे. कभी ज्यादा खर्च होता है और कभी कम खर्च होता है. जैसे आपदा आ गई. बिहार में बाढ़ आ गई, इस तरह की एक्सपेक्टेशन बजट में नहीं होने के कारण ये सब (लोन) होता रहता है. ये फाइनेंशियल मैटर है मेकअप होगा."- बिजेन्द्र यादव, वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम, बिहार
जरूरत के हिसाब से कर्ज ले रही सरकार: विजेंद्र यादव
बड़ी परियोजनाओं के लिए कर्ज लेने के सवाल पर विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार जरूरत के हिसाब से कर्ज लेती है. कर्ज देने वाली संस्थाएं भी राज्य की वित्तीय क्षमता को देखकर ही ऋण देती हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार कर्ज और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में सक्षम होगी.
वित्त विभाग ने मांगे अनुपूरक बजट के प्रस्ताव
राजकोषीय घाटे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच वित्त विभाग भी खर्च पर निगरानी बढ़ा रहा है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को पत्र भेजा है. पत्र के अनुसार, 23 अक्टूबर तक द्वितीय अनुपूरक बजट में शामिल की जाने वाली योजनाओं के खर्च से संबंधित प्रस्ताव मांगे गए हैं.
तीन प्रतिशत के लक्ष्य को लेकर विभागों को निर्देश
वित्त विभाग के पत्र में राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक सीमित रखने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया है. ऐसे में सरकार के सामने एक तरफ चुनावी घोषणाओं और विकास परियोजनाओं को पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ राजस्व बढ़ाने और कर्ज को नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी भी है. आने वाले समय में सरकार की वित्तीय रणनीति तय करेगी कि विकास कार्यों को गति देते हुए राजकोषीय घाटे पर कितना नियंत्रण रखा जा सकता है.
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