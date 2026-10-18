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बड़े राज्यों में पहले नंबर पर पहुंचा बिहार का राजकोषीय घाटा, मुफ्त की योजनाएं डाल रहीं असर?

बड़े राज्यों में पहले नंबर पर पहुंचा बिहार का राजकोषीय घाटा ( ETV Bharat )

राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य

केंद्र सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) ढांचे के तहत राज्यों के लिए सामान्य राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP का 3 प्रतिशत निर्धारित है. बिहार सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है. हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े और आने वाली योजनाओं पर होने वाले खर्च को देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) मुफ्त योजनाओं और बड़ी परियोजनाओं से बढ़ा खर्च बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 125 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता जैसी योजनाओं की घोषणा की गई थी. इन योजनाओं और अन्य सरकारी फैसलों के लिए बजट में बड़ी राशि की जरूरत है. इसके अलावा, सरकार ने कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी की है. टाउनशिप, सड़क और मेट्रो परियोजनाओं के लिए कर्ज राज्य में सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हुडको से वित्तीय सहायता लेने की योजना है. सड़क निर्माण के लिए विश्व बैंक और मेट्रो परियोजनाओं के लिए जापान की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) से ऋण लिया जा रहा है. एशियाई विकास बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी परियोजनाओं के लिए मदद लेने की तैयारी है. इन परियोजनाओं से विकास को गति मिलने की उम्मीद है, लेकिन कर्ज बढ़ने के साथ ब्याज और मूलधन चुकाने की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. क्या कहते हैं बिहार के वित्त मंत्री विजेन्द्र यादव (ETV Bharat) कमजोर राजस्व को बताया घाटा बढ़ने की प्रमुख वजह एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री प्रोफेसर डीएम दिवाकर के मुताबिक, ''बिहार के राजकोषीय घाटे के पीछे राज्य का अपना राजस्व कम होना और खर्च का अधिक होना प्रमुख कारण हैं. जीएसटी लागू होने के बाद मिलने वाला क्षतिपूर्ति भुगतान बंद हो चुका है. ऐसे में राज्य को केंद्र से अपने निर्धारित हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है.'' विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज नहीं मिलने का भी उठाया मुद्दा डीएम दिवाकर के अनुसार, ''बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है और न ही अलग से विशेष पैकेज मिला है. राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राजस्व बढ़ाने और खर्च को नियंत्रित करने की जरूरत है. केवल केंद्र से मिलने वाली राशि पर निर्भर रहने से राज्य की वित्तीय चुनौतियां दूर करना मुश्किल होगा.'' महिलाओं को 10 हजार रुपये देने वाली योजना का खजाने पर असर डीएम दिवाकर का कहना है कि चुनाव के दौरान घोषित आर्थिक सहायता योजनाओं का भी सरकारी खजाने पर असर पड़ता है. ऐसी योजनाओं पर खर्च की गई राशि से सीधे तौर पर सरकार को वित्तीय प्रतिफल नहीं मिलता. इसके विपरीत, यदि सरकार उत्पादन, रोजगार और आय बढ़ाने वाले क्षेत्रों में निवेश करती है, तो लंबे समय में राजस्व बढ़ने की संभावना रहती है. वित्तीय प्रबंधन नहीं सुधरा तो 6% पार हो सकता है घाटा डीएम दिवाकर ने आशंका जताई कि यदि सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में सुधार नहीं किया, तो बिहार का राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत के आसपास या उससे अधिक हो सकता है. उनके अनुसार, सरकार को ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, जहां से आर्थिक लाभ और राजस्व बढ़ने की संभावना हो. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति भी दबाव में है, इसलिए बिहार को अतिरिक्त सहायता मिलने की उम्मीद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. बजट का बड़ा हिस्सा केंद्र और कर्ज पर निर्भर अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी के अनुसार, ''बिहार सरकार का अपना राजस्व राज्य के कुल बजट की तुलना में काफी कम है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का बजट लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि राज्य के अपने राजस्व से करीब 70 हजार करोड़ रुपये जुटने का अनुमान बताया गया है. ऐसे में बजट की बाकी जरूरतें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र से मिलने वाले अनुदान और अन्य प्राप्तियों तथा उधार के माध्यम से पूरी की जाती हैं.'' नई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी चाहिए बड़ी राशि नवल किशोर चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से की गई नई घोषणाओं और बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी. यदि इसके लिए कर्ज बढ़ता है, तो भविष्य में ब्याज और कर्ज चुकाने पर होने वाला खर्च भी बढ़ेगा. उनके मुताबिक, बिहार का राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत के पार जा सकता है. उन्होंने सरकार को राजस्व बढ़ाने और खर्च का बेहतर प्रबंधन करने की सलाह दी.