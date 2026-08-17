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पटना में पहली बार लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, पत्नी ने पति को दिया लिवर का हिस्सा

बिहार में कहां हुआ पहली बार लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जानिए दानापुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट

living donor liver transplant
पटना एम्स की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 11:22 PM IST

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पटना: पटना एम्स ने लिवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान में पहली बार लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया. पटना के रहने वाले मरीज (54 वर्षीय) को उनकी पत्नी ने अपने लिवर का एक हिस्सा दिया. डॉक्टरों के अनुसार, मरीज ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस से पीड़ित था और उसका लिवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था. यह जटिल ट्रांसप्लांट एम्स पटना के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की टीम ने किया.

पटना में पहली बार लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट : इससे पहले संस्थान बिहार का पहला डीसिज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट भी सफलतापूर्वक कर चुका है. दोनों महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ एम्स पटना अब बिहार और आसपास के राज्यों के मरीजों को उन्नत लिवर एवं ट्रांसप्लांट सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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पहली बार लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट (ETV Bharat)

पटना एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि, ''इस सफल ट्रांसप्लांट के केंद्र में पटना की 54 वर्षीय महिला मरीज थीं, जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस से पीड़ित थीं. बीमारी के कारण उनका लिवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और अंतिम अवस्था में ट्रांसप्लांट ही जीवन बचाने का प्रभावी विकल्प रह गया था. ऐसे कठिन समय में उनकी पत्नी ने आगे बढ़कर अपने स्वस्थ लिवर का एक हिस्सा दान किया. डोनर और मरीज की विस्तृत चिकित्सकीय जांच एवं गहन मूल्यांकन के बाद दोनों के लिए ट्रांसप्लांट को सुरक्षित और उपयुक्त पाया गया.''

लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट? : लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट आधुनिक चिकित्सा की अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं में शामिल है. इसमें डोनर के लिवर का एक हिस्सा सावधानी पूर्वक निकालकर मरीज में प्रत्यारोपित किया जाता है. इस दौरान प्रमुख रक्त वाहिकाओं और पित्त नलिकाओं को विशेषज्ञता के साथ जोड़ा जाता है. ट्रांसप्लांट के बाद डोनर और मरीज दोनों की लगातार निगरानी और विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है.

लिवर की विशेषता यह है कि उसमें पुनर्जीवित होने की क्षमता होती है. समय के साथ डोनर के शरीर में बचा लिवर और मरीज में प्रत्यारोपित लिवर का हिस्सा बढ़कर अपनी कार्यक्षमता विकसित करता है. इस उपलब्धि के पीछे एम्स पटना की बहु-विषयक विशेषज्ञ टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट (ETV Bharat)

लिवर ट्रांसप्लांट कार्यक्रम का नेतृत्व प्रो. उत्पल आनंद, विभागाध्यक्ष, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने किया. उनके साथ डॉ. कुणाल पारस, डॉ. बसंत नारायण सिंह और डॉ. किसलय कांत मुख्य टीम में शामिल रहे.

एनेस्थीसियोलॉजी की ओर से प्रो. उमेश कुमार भदानी, डॉ. कुणाल सिंह और डॉ. रजनीश कुमार, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से प्रो. राजीव नयन प्रियदर्शी तथा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से प्रो. रमेश कुमार सहित विभिन्न विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया. ट्रांसप्लांट सेंटर फॉर लिवर एंड बाइलरी साइंसेस की टीम के सहयोग से किया गया, जिसका नेतृत्व प्रो. सुभाष गुप्ता ने किया.

ट्रांसप्लांट जैसी जटिल प्रक्रिया किसी एक डॉक्टर या विभाग की सफलता नहीं होती. इसमें ट्रांसप्लांट सर्जन, हेपेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, तकनीशियन और ब्लड बैंक टीम का सामूहिक योगदान रहता है. जहां बीपीएल मरीजों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी.

एम्स पटना के लिवर ट्रांसप्लांट कार्यक्रम की खासियत इसकी सुलभ और किफायती उपचार व्यवस्था भी है. शुरुआती पांच पात्र बीपीएल परिवारों के मरीजों को एम्स रिलीफ फंड के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. इससे महंगे लिवर ट्रांसप्लांट का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी.

इस कार्यक्रम की स्थापना और सफल शुरुआत में एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल का नेतृत्व और संस्थागत प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रही. वहीं नीलोत्पल बल, उप निदेशक (प्रशासन) तथा प्रो. प्रशांत कुमार सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, एम्स पटना का प्रशासनिक एवं संस्थागत सहयोग भी अहम रहा. इनके प्रयासों से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, प्रशासनिक समन्वय और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई.

एम्स पटना में पहली लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की सफलता केवल एक मरीज के सफल उपचार की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. इससे गंभीर लिवर रोग से जूझ रहे मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों के बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत कम होगी.एम्स पटना का लक्ष्य बिहार और पड़ोसी राज्यों के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली, अत्याधुनिक, किफायती और मरीज-केंद्रित लिवर ट्रांसप्लांट सेवाएं अपने घर के करीब उपलब्ध कराना है.

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