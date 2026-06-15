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CM सम्राट चौधरी की भोजपुर को बड़ी सौगात, 31 करोड़ की लागत से बनेगा बिहार का पहला एक्वा पार्क

बिहार का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भोजपुर में बन रहा है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 31.20 करोड़ की लागत से बनया जा रहा.

BHOJPUR INTEGRATED AQUA PARK
भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 11:27 AM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के उदवंतनगर प्रखंड के नवादाबेन गांव स्थित ऐतिहासिक बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में बिहार के पहले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का निर्माण होगा. करीब 31.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल राज्य में मत्स्य उत्पादन को नई ऊंचाई देगी, बल्कि रोजगार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे शिलान्यास: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित होने वाला यह आधुनिक एक्वा पार्क लगभग 32 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होगा. आज 15 जून को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा इसके शिलान्यास के साथ ही बिहार में वैज्ञानिक और आधुनिक मत्स्य पालन के नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है.

भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क (ETV Bharat)

ऐतिहासिक बाणासुर तालाब को मिलेगी नई पहचान: इस परियोजना के शुरू होने के बाद राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीजों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी. इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसके माध्यम से वर्षों से उपेक्षित ऐतिहासिक बाणासुर तालाब का कायाकल्प होगा.

राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक कॉर्प हैचरी: पौराणिक महत्व और समृद्ध इतिहास से जुड़ा यह स्थल अब आधुनिक तकनीक और विकास का केंद्र बनने जा रहा है. परिसर में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक कॉर्प हैचरी (मछली प्रजनन इकाई), प्रशिक्षण केंद्र और अन्य आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा. यह पहल एक ओर जहां ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का कार्य करेगी, वहीं दूसरी ओर उसे आधुनिक विकास से जोड़कर राष्ट्रीय पहचान दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी.

रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र: इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थानीय युवाओं, किसानों और मछुआरों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा परिसर में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, मत्स्य रोग जांच एवं निदान केंद्र, प्रोसेसिंग यूनिट तथा प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे प्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि व्यापार, परिवहन और सप्लाई चेन के माध्यम से हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा.

पलायन पर लगेगी रोक: यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी.

पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा: मत्स्य विकास पदाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि यह परियोजना केवल मत्स्य उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भोजपुर को पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान दिलाएगी. पार्क को ‘एक्वा टूरिज्म हब’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां लोग आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों को देख और सीख सकेंगे.

BHOJPUR INTEGRATED AQUA PARK
ऐतिहासिक बाणासुर तालाब (ETV Bharat)

लोगों के लिए आकर्षक भ्रमण स्थल: यह क्षेत्र परिवारों और पर्यटकों के लिए आकर्षक भ्रमण स्थल के रूप में भी उभरेगा. पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, परिवहन, रेस्तरां और छोटे व्यापारियों की आय में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ मिलेगा.

"जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग द्वारा परियोजना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ऐतिहासिक बाणासुर तालाब के पुनर्जीवन, रोजगार सृजन, आधुनिक मत्स्य उत्पादन और पर्यटन की अपार संभावनाओं के साथ यह इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भोजपुर ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए विकास का एक नया मॉडल साबित हो सकता है. आने वाले वर्षों में यह परियोजना राज्य में ‘नीली क्रांति’ की मजबूत नींव रखेगी और भोजपुर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी." -सौरभ कुमार, मत्स्य विकास पदाधिकारी

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