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बिहार में खुलेगा पहला 'गुरुकुलम', पहली से इंटर तक वेद-विज्ञान और AI की होगी पढ़ाई

बिहार के पहले 'गुरुकुलम' में पहली से इंटर तक वेद-विज्ञान और एआई की पढ़ाई होगी. रिपोर्ट- कृष्णनंदन कुमार

Mithilesh Tiwari
मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 6:19 PM IST

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पटना: बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को एक साथ जोड़ने की तैयारी है. शिक्षा विभाग राज्य में गुरुकुल परंपरा पर आधारित पहला गुरुकुलम शुरू करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बक्सर से होगी. यहां विद्यार्थियों को पहली कक्षा से इंटर तक एक ही परिसर में वेद, कर्मकांड, विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई कराई जाएगी. मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुरुकुलम की स्थापना के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है.

"सरकार का मकसद प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है. बच्चों को पढ़ाने के लिए दक्षिण भारत से शिक्षक बुलाने की योजना है. कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने भी शिक्षक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री

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शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

बक्सर में गुरुकुलम की स्थापना होगी: बक्सर सदर क्षेत्र में गुरुकुलम की स्थापना के लिए करीब पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. शिक्षा विभाग ने इस परियोजना को लेकर जिला प्रशासन को प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी पत्र भेजा है. इस गुरुकुलम का निर्माण भी पारंपरिक गुरुकुल की तर्ज पर किए जाने की योजना है, जहां विद्यार्थी केवल कक्षा में पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि आवासीय व्यवस्था के साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे.

नि:शुल्क आवासीय शिक्षा मिलेगी: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुरुकुलम की सबसे खास बात इसकी पूरी तरह निशुल्क आवासीय शिक्षा होगी. कम आय वाले परिवारों से आने वाले बच्चों को नामांकन में प्राथमिकता देने की योजना है. विद्यार्थियों के रहने, भोजन और बेहतर आवासन की व्यवस्था गुरुकुलम परिसर में ही की जाएगी. बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी वहीं आवास की व्यवस्था होगी, ताकि पारंपरिक गुरुकुल की तरह शिक्षक और विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक वातावरण में रह सकें.

गुरुकुलम में पढ़ाई के लिए शिक्षकों की व्यवस्था दक्षिण भारत के संस्थानों से भी की जाएगी. बेंगलुरु स्थित सत्य साईं संस्था ने भी अपने शिक्षकों को भेजने की इच्छा जताई है. शिक्षा विभाग की योजना केवल इंटर तक सीमित नहीं है. गुरुकुलम में आगे स्नातक स्तर तक की पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है.

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मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

वेद-विज्ञान की दी जाएगी शिक्षा: इस संबंध में दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से बातचीत की गई है. यानी यहां विद्यार्थी स्कूल स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा की ओर भी आगे बढ़ सकेंगे. गुरुकुलम में परंपरागत विषयों के साथ आधुनिक विषयों का तालमेल इसकी पहचान होगा. इससे विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और संस्कृति की समझ के साथ विज्ञान, तकनीक और बदलती दुनिया के लिए जरूरी कौशल हासिल करने का अवसर मिलेगा.

एक क्लास में दो सेक्शन: प्रस्तावित गुरुकुलम में एक कक्षा में 30-30 विद्यार्थियों के दो सेक्शन रखने की योजना है. पहली कक्षा से इंटर तक विद्यार्थियों को वेद, कर्मकांड, विज्ञान और एआई की शिक्षा दी जाएगी. इसके साथ अंग्रेजी और हिंदी साहित्य भी पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों की भाषा और संचार क्षमता भी मजबूत हो. गुरुकुलम में विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ उनके व्यक्तित्व विकास और अनुशासन पर भी ध्यान देने की योजना है. आवासीय वातावरण में विद्यार्थी शिक्षा के साथ जीवन कौशल, भारतीय संस्कृति और सामूहिक जीवन की परंपराओं को भी सीख सकेंगे.

एआई की भी शिक्षा दी जाएगी: बिहार में एआई और तकनीकी शिक्षा को स्कूल स्तर तक ले जाने की दिशा में पहले से भी पहल हो रही है. अब गुरुकुलम के माध्यम से उसी आधुनिक शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है. शिक्षा विभाग का यह प्रयोग सफल रहा तो बक्सर के बाद राज्य के दूसरे हिस्सों में भी इस मॉडल को आगे बढ़ाने की संभावना बन सकती है.

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