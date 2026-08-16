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बिहार में खुलेगा पहला 'गुरुकुलम', पहली से इंटर तक वेद-विज्ञान और AI की होगी पढ़ाई

मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को एक साथ जोड़ने की तैयारी है. शिक्षा विभाग राज्य में गुरुकुल परंपरा पर आधारित पहला गुरुकुलम शुरू करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बक्सर से होगी. यहां विद्यार्थियों को पहली कक्षा से इंटर तक एक ही परिसर में वेद, कर्मकांड, विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई कराई जाएगी. मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुरुकुलम की स्थापना के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है. "सरकार का मकसद प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है. बच्चों को पढ़ाने के लिए दक्षिण भारत से शिक्षक बुलाने की योजना है. कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने भी शिक्षक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat) बक्सर में गुरुकुलम की स्थापना होगी: बक्सर सदर क्षेत्र में गुरुकुलम की स्थापना के लिए करीब पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. शिक्षा विभाग ने इस परियोजना को लेकर जिला प्रशासन को प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी पत्र भेजा है. इस गुरुकुलम का निर्माण भी पारंपरिक गुरुकुल की तर्ज पर किए जाने की योजना है, जहां विद्यार्थी केवल कक्षा में पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि आवासीय व्यवस्था के साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे. नि:शुल्क आवासीय शिक्षा मिलेगी: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुरुकुलम की सबसे खास बात इसकी पूरी तरह निशुल्क आवासीय शिक्षा होगी. कम आय वाले परिवारों से आने वाले बच्चों को नामांकन में प्राथमिकता देने की योजना है. विद्यार्थियों के रहने, भोजन और बेहतर आवासन की व्यवस्था गुरुकुलम परिसर में ही की जाएगी. बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी वहीं आवास की व्यवस्था होगी, ताकि पारंपरिक गुरुकुल की तरह शिक्षक और विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक वातावरण में रह सकें.