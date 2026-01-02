ETV Bharat / state

बिहार में ताबड़तोड़ होगी फिल्मों की शूटिंग, 37 मूवी और वेब सीरीज बनाने को मिली अनुमति

बिहार में 37 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग को अनुमति दी गई. बिहार सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति का असर देखने को मिल रहा.

Filmmaking in Bihar
बिहार में 37 फिल्मों की शूटिंग को मंजूरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 2, 2026 at 1:44 PM IST

4 Min Read
पटना: बिहार अब फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए तेजी से पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है. राज्य सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति का असर सामने आने लगा है. यही कारण है कि बिहार में 37 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग को आधिकारिक अनुमति दी गई है. इनमें फीचर फिल्म, ओटीटी वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में शामिल हैं.

फिल्म नीति से बदली तस्वीर: बिहार सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत फिल्ममेकर्स को कई सुविधाएं दी जा रही हैं. शूटिंग अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू है, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हुई है. इसके अलावा स्थानीय कलाकारों और टेक्नीशियन को काम में प्राथमिकता देने का प्रावधान भी किया गया है.

Filmmaking in Bihar
फिल्म निर्माता की पसंद बन रहा बिहार (ETV Bharat)

फिल्ममेकर्स की पहली पसंद बिहार के ये स्थान: यही वजह है कि अब निर्माता बिहार को शूटिंग के लिए किफायती और अनुकूल राज्य मानने लगे हैं. पटना, गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, मुंगेर, बक्सर और मधुबनी जैसे जिले फिल्ममेकर्स की पहली पसंद बन रहा है. ऐतिहासिक धरोहर, गंगा घाट, ग्रामीण परिवेश और सांस्कृतिक विविधता बिहार को शूटिंग के लिए खास बनाती है.

स्थानीय युवाओं को मिल रहा रोजगार: फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग से बिहार के स्थानीय कलाकारों, जूनियर आर्टिस्ट और तकनीकी कर्मियों को रोजगार मिलने की संभावना जगी है. कैमरा, लाइट, साउंड, मेकअप और प्रोडक्शन से जुड़े लोगों के साथ-साथ होटल, ट्रांसपोर्ट और खान–पान के कारोबार को भी सीधा फायदा होने की संभावना है.

Filmmaking in Bihar
बिहार में 37 फिल्मों और वेब सीरीज़ की शूटिंग की मिली अनुमति (ETV Bharat)

ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता: डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के बाद ओटीटी प्लेटफार्म की लोकप्रियता लगातार बढ़ रहा है. OTT कंपनियां नए और रियल लोकेशन को पर विशेष ध्यान दे रही है. बिहार की सामाजिक संरचना, ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वेब सीरीज के लिए उपयुक्त मानी जा रही है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में वेब सीरीज की शूटिंग बिहार में प्रस्तावित है.

ग्रामीण परिवेश की कहानी: वरिष्ठ फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम का मानना है कि पहले महानगर को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखी जाती थी और शूटिंग होती थी, लेकिन अब लोगों की पसंद बदली है. लोग ग्रामीण परिवेश और स्थानीय परिवेश के आधार पर कहानी लिखते हैं और देखते हैं.

Filmmaking in Bihar
फिल्म नीति से बदली तस्वीर (ETV Bharat)

"यही कारण है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके का वेब सीरीज लोग पसंद कर रहे हैं. महारानी, रंगदार जैसे सीरीजों को लोगों ने पसंद किया. यही कारण है कि फिल्म बनाने वाले और ओटीटी पर काम करने वाले निर्माता और निर्देशक की पसंद बिहार बन रहा है."- विनोद अनुपम - फिल्म समीक्षक

बिहार की छवि बदली: विनोद अनुपम का कहना है कि बिहार में आधारभूत संरचनाओं में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है. आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है हर जिले से कनेक्टिविटी सरल हुआ है. यही कारण है कि लोगों की पहली पसंद बिहार होती जा रही है. पहले कोई भी फिल्म निर्माता आते थे तो पटना उतरकर बाय रोड उन्हें दूसरे जिले जाना पड़ता था, लेकिन अब बिहार में दरभंगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है.

Filmmaking in Bihar
बिहार विधानसभा (ETV Bharat)

दरभंगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी असर: पूर्णिया जैसे जिले में फाइव स्टार होटल है तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को अब कहीं भी आने-जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है. यही कारण है की ओटीटी और वेब सीरीज बनाने वाले से लेकर फिल्म बनाने वालों की पसंद बिहार बनती जा रही है, जो बिहार के लिए शुभ संकेत है.

फिल्म समीक्षकों की उम्मीद: फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम का कहना है कि आने वाले समय में फिल्मों और वेब सीरीज की संख्या और बढ़ सकती है. कई प्रोजेक्ट्स अभी प्री–प्रोडक्शन स्टेज में हैं. शूटिंग गतिविधियों के बढ़ने से बिहार की सकारात्मक छवि देश और दुनिया के सामने जाएगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

Filmmaking in Bihar
बिहार की छवि बदली (ETV Bharat)

"कुल मिलाकर, 37 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग को मिली मंजूरी इस बात का संकेत है कि बिहार अब फिल्म इंडस्ट्री के नए नक्शे पर मजबूती से अपनी जगह बना रहा है."- विनोद अनुपम, फिल्म समीक्षक

