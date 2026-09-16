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बिहार में बाढ़ से फसल को नुकसान, सड़क पर उतरे किसान; बोले- मुआवजा दे सरकार

मसौढ़ी प्रखंड के किसानों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग की. रिपोर्ट- शशि तुलस्यान

BIHAR FARMERS PROTEST
मसौढ़ी में किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 1:42 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी अनुमंडल में बाढ़ के पानी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. सैकड़ों बीघा में लगी धान की फसल बाढ़ के पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है. फसल पीली पड़कर सड़ने लगी है. इसी को लेकर अब किसान फसल क्षति के मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं.

किसानों का सड़क जाम

मिली जानकारी के मुताबिक मसौढ़ी प्रखंड के कराय पंचायत के सैकड़ों किसानों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग की. किसानों का कहना है कि कराय पंचायत में करीब 500 बीघा में लगी धान की फसल पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गई है. अब पानी धीरे-धीरे निकल रहा है, लेकिन फसल गल कर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है.

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बाढ़ के पानी में डूबी फसल (ETV Bharat)

घर में खाने तक को कुछ नहीं

प्रदर्शन कर रहे किसानों में शंभू यादव, विद्यानंद यादव, हरिचरण रविदास, रामजन्म यादव, विजेंद्र यादव, सोमारी यादव, संजय यादव, राम इकबाल रविदास, जोगेंद्र पासवान, जीतन पासवान सहित सैकड़ों किसान शामिल थे. किसानों ने बताया कि सभी ने कर्ज लेकर, किसी ने बटाई पर तो किसी ने पट्टा पर जमीन लेकर खेती की थी, लेकिन बाढ़ में सब कुछ डूब गया. अब घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा है.

"हमारे पंचायत में कर 500 बीघा फसल डूब गई है कर्ज लेकर किसी तरह से हम खेती किए थे लेकिन सारे सपने खत्म हो गए हैं."- शंभू सिंह, पीड़ित किसान

"सरकार से हमारी मांग है कि हमारे गांव के पास का तटबंध ऊंचा किया जाए ताकि बाढ़ की तबाही हर वर्ष नहीं झेलनी पड़े बहुत क्षति हुई हैं बहुत परेशान हुए हैं."- संतोष यादव, पीड़ित किसान

किसान सलाहकारों को निर्देश

इस मामले पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी हर्ष पटेल ने कहा कि सभी किसान सलाहकारों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने पंचायत में फसल क्षति का आंकलन करें. आंकलन के बाद चिन्हित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.

"सभी किसान सलाहकार और कृषि कोऑर्डिनेटर को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने पंचायत में बाढ़ के पानी से हुई फसल क्षति का आकलन करें और जल्द से जल्द सर्वे रिपोर्ट सबमिट करें."- हर्ष पटेल, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मसौढ़ी

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बटाईदार और पट्टेदार किसानों की मांग

वहीं इसपर खेत मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष नागेश्वर पासवान ने कहा कि जो किसान बटाईदार और पट्टेदारी पर खेती किए हैं, उनका क्या होगा. अक्सर मुआवजा खेत मालिक को मिल जाता है, लेकिन बटाईदार वंचित रह जाते हैं. उन्होंने मांग की कि बटाईदार और पट्टेदार किसानों को भी चिन्हित कर मुआवजा दिया जाए. सामाजिक कार्यकर्ता संजय पासवान ने भी सरकार से यही मांग दोहराई है.

"अक्सर मुआवजा खेत मालिक को मिल जाता है, लेकिन बटाईदार-पट्टेदार वंचित रह जाते हैं. हमारी मांग है की बटाईदार और पट्टेदार किसानों को भी चिन्हित कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए."- नागेश्वर पासवान,जिलाध्यक्ष, खेत मजदूर सभा

किसानों तक मदद पहुंचने की जरूरत

बहरहाल खेतों में खड़ी फसल पानी में बर्बाद हो गई है. अब सवाल ये है कि सरकार मुआवजे की बात तो करती है, लेकिन क्या वो मुआवजा इन किसानों के कर्ज, इनकी मेहनत और इनके आंसुओं की भरपाई कर पाएगा. प्रशासन को अब सिर्फ सर्वे नहीं, संवेदना दिखाने की जरूरत है. उन किसानों तक मदद पहुंचने की जरूरत है जो आज पूरी तरह टूट चुके हैं. क्योंकि अगर किसान टूट गया, तो पूरे देश की रसोई टूट जाएगी.

मुख्यमंत्री ने भेजी सहायता राशि

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में सात-सात हजार रुपये की राहत राशि भेजी है. मुख्यमंत्री ने 8,27,472 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में प्रति परिवार 7000 रुपये की दर से कुल 579.23 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी है. गौरतलब है कि इस साल बिहार के 15 जिलों की 49 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में आई है 88 प्रखंडों के 575 ग्राम पंचायतों के लोग गंगा, पुनपुन, सोन, गंडक और कोसी जैसी नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित हुए है.

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