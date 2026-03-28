बिहार में भारी बारिश से 53 पंचायतों में फसल बर्बाद, किसानों पर कर्ज का बोझ और भूख का संकट
शिवहर में हुई भारी बारिश ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. 53 पंचायतों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. पढ़ें
Published : March 28, 2026 at 5:24 PM IST
शिवहर : बिहार के शिवहर जिले के विभिन्न पंचायतों में हुई भारी बारिश ने खेती-किसानी को बुरी तरह प्रभावित किया है. कई किसानों ने कर्ज लेकर और कुछ ने जमीन लीज पर लेकर खेती की थी, लेकिन बारिश के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है. खेतों में पानी भर जाने से मसूरी, गेहूं और दलहन जैसी फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं.
खेती पर निर्भर था पूरा परिवार : सुन्दरपुर निवासी राम रेखा राय ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर डेढ़ एकड़ में गेंहूं की खेती की थी, जिसमें करीब डेढ़ से दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि उनके 20-22 लोगों के परिवार का पालन-पोषण इसी खेती पर निर्भर था. यह कहते-कहते उनकी आंखों में सिर्फ पानी नहीं, पूरी जिंदगी का टूटना दिखता है. वे सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं.
''कर्ज लेकर खेती किए थे, सब बर्बाद हो गया. 20-22 लोगों का परिवार हमारा खेत से चलता था. हमको मुआवजा चाहिए. अब क्या करें?''- राम रेखा राय, सुन्दरपुर निवासी
गांव के कई और किसानों की फसल हुई नष्ट : इसी तरह राम सतरुधन कुमार ने बताया कि एक बीघा में करीब एक लाख रुपये की फसल नष्ट हो गई. वहीं महेश राय ने कहा कि उन्होंने लीज पर जमीन लेकर खेती की थी और अब पूरी फसल बर्बाद हो जाने से वे कर्ज में डूब गए हैं. रमाकांत राय ने भी बताया कि मसूरी, गेहूं और मकई की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है. परिवार की जिम्मेदारियों और बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब उठाना मुश्किल हो गया है.
अधिकारियों ने उचित कार्रवाई की बात कही : जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने बताया, ''मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी कृषि प्रखंड पदाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. हो सकता है कि मुआवजा भी दिया जाए.''
नुकसान ने किसानों को गहरे संकट में डाला : भारी बारिश के कारण फसलों के नुकसान ने किसानों को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया है. प्रभावित किसान अब सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें.
अगले 48 घंटों में तापमान में गिरावट: मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. न्यूनतम तापमान में भी एक से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है. इस गिरावट का मुख्य कारण भारी बारिश और आंधी-तूफान बताया जा रहा है. जिससे किसानों को भी नुकसान हो सकता है.
March 27, 2026
पिछले 24 घंटों में सबसे गर्म जिला: पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस बिक्रमगंज के रोहतास में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस भागलपुर में रहा. राज्य के अधिकतम तापमान 29.9 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.5 से 22.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
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