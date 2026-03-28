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बिहार में भारी बारिश से 53 पंचायतों में फसल बर्बाद, किसानों पर कर्ज का बोझ और भूख का संकट

शिवहर में लगातार हुई भारी बारिश ने किसानों की फसल नष्ट ( ETV Bharat )

शिवहर : बिहार के शिवहर जिले के विभिन्न पंचायतों में हुई भारी बारिश ने खेती-किसानी को बुरी तरह प्रभावित किया है. कई किसानों ने कर्ज लेकर और कुछ ने जमीन लीज पर लेकर खेती की थी, लेकिन बारिश के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है. खेतों में पानी भर जाने से मसूरी, गेहूं और दलहन जैसी फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं.

खेती पर निर्भर था पूरा परिवार : सुन्दरपुर निवासी राम रेखा राय ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर डेढ़ एकड़ में गेंहूं की खेती की थी, जिसमें करीब डेढ़ से दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि उनके 20-22 लोगों के परिवार का पालन-पोषण इसी खेती पर निर्भर था. यह कहते-कहते उनकी आंखों में सिर्फ पानी नहीं, पूरी जिंदगी का टूटना दिखता है. वे सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

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''कर्ज लेकर खेती किए थे, सब बर्बाद हो गया. 20-22 लोगों का परिवार हमारा खेत से चलता था. हमको मुआवजा चाहिए. अब क्या करें?''- राम रेखा राय, सुन्दरपुर निवासी

गांव के कई और किसानों की फसल हुई नष्ट : इसी तरह राम सतरुधन कुमार ने बताया कि एक बीघा में करीब एक लाख रुपये की फसल नष्ट हो गई. वहीं महेश राय ने कहा कि उन्होंने लीज पर जमीन लेकर खेती की थी और अब पूरी फसल बर्बाद हो जाने से वे कर्ज में डूब गए हैं. रमाकांत राय ने भी बताया कि मसूरी, गेहूं और मकई की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है. परिवार की जिम्मेदारियों और बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब उठाना मुश्किल हो गया है.

गांव के कई और किसानों की फसल हुई नष्ट (ETV Bharat)

अधिकारियों ने उचित कार्रवाई की बात कही : जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने बताया, ''मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी कृषि प्रखंड पदाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. हो सकता है कि मुआवजा भी दिया जाए.''