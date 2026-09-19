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'मुझे जिंदा जलाकर मार डाला' कहानी रिया की, जिसके मां बाप ने जीते जी किया अंतिम संस्कार

बिहार के पूर्णिया जिले में एक परिवार ने बेटी का पुतला बनाकर उसकी अर्थी निकाली. जानिए पूरा मामला आखिर क्या है. रिपोर्ट अभय

Purnia Intercast Marriage
पूर्णिया में लव मैरिज करने वाली रिया की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 3:14 PM IST

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पूर्णिया: ''मुझे भी शौक था कि मैं भी सभी की मर्जी से शादी करूं, लेकिन मां-बाप पहले ही बच्चों को डरा धमका देते हैं कि अगर तुमने दूसरी जाति में शादी की तो तुम्हें जान से मार देंगे. इसलिए हम ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं.''

बिहार के पूर्णिया जिले की रिया गोस्वामी (18 वर्ष) ने अपनी मर्जी से मिलन पासवान (23 वर्ष) के साथ इंटरकास्ट मैरिज की. लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस घर में उसने 18 साल बिताए, वो घर, वो मां-बाप उसके जिंदा रहते उसका अंतिम संस्कार कर देंगे.

रिया कहती हैं, ''मां-बाप तो जातिवाद और समाज के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने नहीं देखा, इसलिए मुझे जिंदा जलाकर खत्म कर दिया.''

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पूर्णिया की रिया गोस्वामी (ETV Bharat)

ब्राह्मण लड़की और दलित लड़का

पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगेली पंचायत के चपय गांव में इन दिनों मेला सा लगा है. सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ब्राह्मण लड़की रिया, जिसने पासवान समाज के मिलन कुमार से शादी कर ली है.

कोर्ट मैरिज के बाद सामने आया पूरा विवाद

रिया के मुताबिक, उसने और मिलने ने पूर्णिया कोर्ट में 9 सितंबर को शादी की. इसके कुछ दिन बाद रिया बिना अपने घरवालों को बताएं अपने पति मिलन के साथ ससुराल चली गई. परिजनों ने रिया की खोजबीन के बाद थाने में आवेदन दिया. जिसके बाद पुलिस ने रिया को बरामद कर न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत बयान दर्ज कराया. परिजनों के अनुसार, कोर्ट में रिया ने अपनी इच्छा से मिलन के साथ जाने की बात कही.

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कोर्ट मैरिज के बाद सामने आया पूरा विवाद (ETV Bharat)

पंचायत बैठी, कहा- लड़की लौटा दो

इस बीच, रिया और मिलन की शादी की खबर लड़की के घरवालों तक पहुंच चुकी थी. ग्रामीणों के मुताबिक, चपय गांव में पंचायत भी बैठी, जिसमें लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की को वापस लौटाने की बात कही. लड़की के परिजनों ने बताया कि मिलन का उनके घर आना-जाना था और वह रिया के भाई का दोस्त था. इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली. वहीं बेटी के प्रेम विवाह से नाराज रिया के परिजनों ने बड़ा फैसला लिया.

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पंचायत बैठी, कहा- लड़की लौटा दो (ETV Bharat)

परिवार ने जिंदा बेटी की निकाली अर्थी

परिवार वालों ने कुश से अपनी जिंदा बेटी रिया का पुतला बनाया, उसकी अर्थी सजाई, शव यात्रा निकाली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इस दौरान ग्रामीण भी काफी संख्या में मौजूद रहे. इसी के साथ रिया के माता-पिता ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि उनकी बेटी अब मर चुकी है.

''मेरी बेटी चली गई, अब वो हम लोगों के लिए मर गई है. उसका अंतिम संस्कार कर दिया है. हम ब्राह्मण हैं, हमारे समाज में वहां का पानी नहीं चलता है. हमारे समाज में अगर कोई ऐसा करता है तो उसका यही अंजाम होगा. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें गांव छोड़ना होगा, बताइये गांव में कैसे रहेंगे?'' - राजा राम गोस्वामी, लड़की के दादा

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परिवार ने जिंदा बेटी की निकाली अर्थी (ETV Bharat)

पुतले का किया अंतिम संस्कार

लड़की के पिता मनोज गोस्वामी ने कहा, मेरी बेटी रिया कुमारी ने 9 सितंबर की रात करीब 12 बजे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले दिलीप पासवान के पुत्र मिलन कुमार के साथ घर से निकलकर कोर्ट मैरिज कर ली. अब उनका रिया से कोई नाता-रिश्ता नहीं रहेगा. आगे श्राद्धकर्म की परंपराओं के तहत नखबाल, दसवीं और तेरहवीं सहित अन्य कर्मकांड होगा.

इंटरकास्ट शादी के बाद ससुराल पहुंचीं रिया

इंटरकास्ट शादी के बाद रिया ससुराल पहुंच चुकी है, लेकिन आज घर के बाहर मेला जैसा नजारा है. वो कहती हैं कि ''अगर मां-बाप बच्चों से यह सवाल पूछे कि क्या तुम्हें कोई पसंद है, तो हम ऐसा कदम क्यों उठाएंगे. इसलिए अब मेरे मां-बाप से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, अब मेरे लिए मेरे ससुराल वाले हैं, इसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है.''

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पूर्णिया के मिलन और रिया की इंटरकास्ट मैरिज (ETV Bharat)

रिया की आंखों में आंसू.. लेकिन खुशी भी

यह सब कहते हुए रिया की आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन वो आगे बताती हैं कि ''मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूं, मैं जातिवाद को नहीं मानती हूं. जातिवाद नहीं होता है. आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे पिता ने मुझे जिंदा जला दिया. वो मुझे 2 साल और रखते और फिर शादी कर देते. जिससे मेरी शादी होती, उसकी भी जिंदगी बर्बाद होती, इसलिए मैंने ये कदम उठाया.''

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रिया और मिलन को बधाई देने नेता पहुंच रहे चपय गांव (ETV Bharat)

समाज से डर नहीं लगता.. लड़के को सुनिए

वहीं मिलन पासवान से जब सवाल पूछा गया कि क्या समाज से डर नहीं लगता है?. इस पर मिलन ने कहा कि, ''समाज मेरा घर नहीं चलाएगा, कमा कर नहीं खिलाएगा. इसलिए समाज क्या सोचता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है.''

गांव वाले दवाब डाल रहे थे- दिलीप पासवान

मिलन के पिता दिलीप पासवान कहते हैं कि ''गांव वाले दवाब डाल रहे थे, लेकिन लड़का लड़की दोनों ने कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं. ऐसे में हमारी शादी नहीं होगी तो मर जाएंगे. इसलिए हम मान गए. अब रिया को बहू और बेटी दोनों का दर्जा देंगे.''

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रिया और मिलन के पिता (ETV Bharat)

बधाई देने नेता भी पहुंच रहे चपय गांव

इधर चंपय गांव में रिया के ससुराल के बाहर टेबल कुर्सी और हजारों भी भी़ड़ मौजूद है. नेता भी पहुंच रहे है. जब उनसे सवाल पूछा गया कि यहां आप लोगों को क्या काम?. इस सवाल पर स्थानीय नेता आजाद ने कहा कि, ''रिया और मिलन की शादी के बाद इन दोनों को शुभकामनाएं देने आया हूं. ऐसा मामले में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लड़की कोर्ट जाती है और अपने मां-बाप के पक्ष में बयान देती है और लड़के को जेल जाना पड़ता है. लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.''

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