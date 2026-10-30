₹20 लाख के नकली नोट, यूपी का तस्कर गिरफ्तार.. बिहार में जाली नोट कारोबार का खुलासा
Motihari Fake Currency gang : 'एक लाख असली नोट के बदले चार लाख नकली नोट' मोतिहारी पुलिस जाली नोट गैंग तक ऐसे पहुंची. रिपोर्ट रोहित
Published : October 30, 2026 at 10:00 PM IST
मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जाली नोटों के कारोबार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. हरसिद्धि थाना क्षेत्र के अरेराज-मोतिहारी मुख्य पथ पर मानिकपुर चौक के समीप वाहन जांच के दौरान पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये के जाली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बरहलगंज निवासी हरेराम शाही के पुत्र रोहित कुमार शाही के रूप में हुई है.
मोतिहारी में जाली नोट कारोबार का खुलासा
गुरुवार को डायल 112 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी नंबर की गाड़ियों में सवार कुछ संदिग्ध लोग मोतिहारी से अरेराज की ओर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने मानिकपुर चौक के समीप घेराबंदी कर वाहन जांच शुरू कर दी.
19.98 लाख रुपये, 500 नोटों की 40 गड्डियां
इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया. उसके बैग की तलाशी लेने पर 500 रुपये के नोटों की 40 गड्डियां बरामद हुईं. नोटों की गिनती की गई तो कुल 3 हजार 997 नोट मिले, जिनकी कीमत 19 लाख 98 हजार 500 रुपये थी. जांच में सभी नोट जाली पाए गए. वहीं, पुलिस को चकमा देकर फॉर्च्यूनर और टाटा नेक्सन गाड़ी पर सवार अन्य तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे.
नकली नोटों के लेन-देन से जुड़ी चैट, तस्वीरें बरामद
शुक्रवार को अरेराज एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि, गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन की जांच के दौरान सोनू सिंह नामक व्यक्ति के साथ नकली नोटों के लेन-देन से जुड़ी संदिग्ध चैट और तस्वीरें भी मिली हैं. मोबाइल से मिले साक्ष्यों और आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है.
''इसी कड़ी में मोतिहारी और बेतिया जिले में कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई. बेतिया के बानू छापर थाना क्षेत्र के बेलवा निवासी फरार आरोपी अशोक मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने 3.50 बोर के 10 जिंदा कारतूस बरामद किए. इस मामले में बानू छापर थाने में अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है.'' - पंकज कुमार मिश्रा, अरेराज एसडीपीओ
जाली नोटों के कारोबार का एक चौंकाने वाला तरीका
पुलिस के मुताबिक, अशोक मिश्रा जाली नोटों के कारोबार का मुख्य सरगना है और उसके खिलाफ पहले से ही इस तरह के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में जाली नोटों के कारोबार का एक चौंकाने वाला तरीका भी सामने आया है.
एक लाख के बदले चार लाख नकली नोट
एसडीपीओ ने बताया कि, गिरोह के सदस्य असली नोटों के बदले चार गुना नकली नोट देने का लालच देते थे. यानी एक लाख रुपये के असली नोट के बदले चार लाख रुपये के जाली नोट देने का झांसा देकर लोगों को इस अवैध कारोबार में फंसाया जाता था.
बिहार के किन-किन जिलों में गिरोह सक्रिय?
पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह बिहार के किन-किन जिलों में सक्रिय था और अब तक कितनी बड़ी मात्रा में नकली नोट बाजार में खपाए जा चुके हैं. इस कार्रवाई में अरेराज एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा, हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार समेत पुलिस बल के जवान शामिल रहे.
यूपी का तस्कर गिरफ्तार, दूसरे की तलाश
अरेराज एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मानिकपुर चौक के समीप वाहन जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके बैग से 500 रुपये के नोटों की 40 गड्डियां बरामद हुईं.
''नोटों की गिनती की गई तो कुल 3 हजार 997 नोट मिले, जिनकी कीमत 19 लाख 98 हजार 500 रुपये थी आरोपी के मोबाइल की जांच में नकली नोटों के कारोबार से जुड़ी चैटिंग और तस्वीरें भी मिली हैं. जो जांच की जा रही है और लोगों भी इसमें शामिल होगे.'' - पंकज कुमार मिश्रा, अरेराज एसडीपीओ
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