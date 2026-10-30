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₹20 लाख के नकली नोट, यूपी का तस्कर गिरफ्तार.. बिहार में जाली नोट कारोबार का खुलासा

मोतिहारी में जाली नोट कारोबार का खुलासा ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जाली नोटों के कारोबार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. हरसिद्धि थाना क्षेत्र के अरेराज-मोतिहारी मुख्य पथ पर मानिकपुर चौक के समीप वाहन जांच के दौरान पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये के जाली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बरहलगंज निवासी हरेराम शाही के पुत्र रोहित कुमार शाही के रूप में हुई है.

मोतिहारी में जाली नोट कारोबार का खुलासा