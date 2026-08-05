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Explainer: कानून बना, लेकिन बड़ा सवाल.. आखिर पेपर का लीक होना कब बंद होगा?

अगस्त 2023 में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) की अमीन भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत मिली. जांच में कई तथ्य सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई. पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने संदिग्ध अभ्यर्थियों तथा परीक्षा केंद्रों से जुड़े लोगों से पूछताछ की. इसके बाद दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी. इस घटना से हजारों अभ्यर्थियों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी.

शुरुआती जांच के बाद आयोग ने कुछ केंद्रों की परीक्षा रद्द की, जबकि आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ हुई और प्रश्नपत्र वितरण की प्रक्रिया को खंगाला गया. मुख्य आरोपी अजय कुमार समेत दर्जन भर लोग गिरफ्तार किए गए.

दिसंबर 2022 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तीसरी स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने का दावा किया गया. अभ्यर्थियों ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई.

मई 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आयोग ने कुछ ही घंटों में परीक्षा रद्द कर दी और तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई. बाद में आर्थिक अपराध इकाई ने जांच अपने हाथ में ली, कई लोगों से पूछताछ की और परीक्षा दोबारा आयोजित की गई. इस घटना के बाद BPSC ने प्रश्नपत्र पैकिंग, मल्टी-सेट पेपर, GPS ट्रैकिंग और छह-स्तरीय सुरक्षा जैसी कई नई व्यवस्थाएं लागू कीं.

इसी वर्ष फरवरी में BSSC CGL परीक्षा का प्रश्नपत्र और आंसर-की वायरल होने का मामला सामने आया. व्यापक विरोध के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी. आयोग ने जांच शुरू कराई और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और जेल भेजा. लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं निकल पाया.

फरवरी 2022 में बिहार उत्पाद विभाग भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना सामने आई. जांच एजेंसियों ने परीक्षा केंद्रों और संदिग्ध अभ्यर्थियों से पूछताछ की. इस मामले ने भर्ती एजेंसियों की गोपनीयता व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.

मार्च 2021 में बिहार अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया. पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और कथित सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों से पूछताछ की. इस घटना ने यह दिखाया कि अलग-अलग भर्ती एजेंसियां भी समान तरह के नेटवर्क के निशाने पर हैं. इस मामले में कुछ बायोमेट्रिक एजेंसी के कर्मियों की गिरफ्तारी हुई.

जनवरी 2021 में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबरें सामने आईं. आर्थिक अपराध इकाई और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रश्नपत्र कैसे पहुंचा, इसकी साइबर जांच भी कराई गई. इससे साफ हुआ कि लीक का तरीका अब पूरी तरह तकनीक आधारित हो चुका है.

2019 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान भी प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप लगे. जांच शुरू हुई और कई परीक्षा केंद्रों की भूमिका की जांच की गई. हालांकि सभी आरोप हर स्तर पर न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई और पारदर्शिता को लेकर सरकार को जवाब देना पड़ा.

फरवरी 2018 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा का प्रश्नपत्र और आंसर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया. जांच एजेंसियों ने कई लोगों से पूछताछ की और परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे. इसके बाद आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव की मांग तेज हुई लेकिन कोई गंभीर नतीजा नहीं निकला.

अक्टूबर 2017 में बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. जांच में प्रारंभिक तौर पर लीक की पुष्टि होने के बाद पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई. पुलिस ने कई जिलों में एफआईआर दर्ज की और संदिग्धों से पूछताछ हुई. इस घटना ने पहली बार यह संकेत दिया कि संगठित तरीके से भर्ती परीक्षाओं को निशाना बनाया जा रहा है.

परीक्षाओं पर मंडराता साया: बिहार में सरकारी भर्तियों और प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही धांधली का एक लंबा और विवादित सिलसिला जुड़ा रहा है. पिछले एक दशक के भीतर राज्य की शायद ही कोई ऐसी बड़ी परीक्षा बची हो, जिसे परीक्षा माफियाओं ने अपने आर्थिक फायदे के लिए निशाना न बनाया हो.

अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत: सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अनुज पाराशर के अनुसार पेपर लीक को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जरूरत इस बात की है कि अपराध को होने से पहले ही रोक दिया जाए. जब तक प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा हॉल तक के सुरक्षा तंत्र को अभेद्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक परीक्षा माफिया कोई नया लूपहोल ढूंढते रहेंगे. लंबा समय बीतने के बाद गवाह अपने बयानों से मुकर जाते हैं और साक्ष्य भी कमजोर पड़ जाते हैं.

लूपहोल्स का फायदा उठाते माफिया: लक्ष्मीकांत सजल के मुताबिक यदि जांच में सालों लग जाएं और चार्ज शीट समय पर दाखिल न हो, तो अपराधियों में कानून का डर समाप्त हो जाता है. अतीत का अनुभव बताता है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से अपराध कम नहीं होते, जब तक कि पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार न किया जाए, क्योंकि कानून केवल अपराध होने के बाद सजा देने का काम करता है.

कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी: ऐसे में ये सवाल जेहन में रह जाते हैं कि क्या वाकई कानून बना देने से ही सब ठीक हो जाएगा. वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल का मानना है कि सख्त कानून का होना बेहद जरूरी है, लेकिन इसका वास्तविक असर तभी दिखेगा जब जमीन पर इसका प्रभावी क्रियान्वयन होगा.

सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल: हालांकि, इस घटना ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रवेश परीक्षा जैसी संवेदनशील परीक्षा में अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष तक कैसे पहुंच गया, जबकि प्रवेश से पहले जांच की व्यवस्था की गई थी इसकी भी जांच की जा रही है.

मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचा अभ्यर्थी: लापरवाही कुछ ऐसी रही कि एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर सीधा परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गया और उसने प्रश्नपत्र की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप से बाहर भेज दी. हालांकि विश्वविद्यालय का दावा है कि समय रहते जैमर चालू कर दिए जाने के कारण वायरल प्रश्नपत्र का फायदा किसी परीक्षार्थी को नहीं मिल सका. इसी आधार पर फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं की गई है.

पीयू की एलएलबी प्रवेश परीक्षा में चूक: वहीं इसके बाद बीते शनिवार को पटना विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई. परीक्षा के बीच ही प्रश्नपत्र की तस्वीर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल हो गई, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया.

BPSSC हवलदार अनुदेशक भर्ती परीक्षा लीक: दरअसल हाल ही में आयोजित BPSSC हवलदार अनुदेशक भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था. मामले में EOU ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया. आरोपियों के मोबाइल फोन से लीक के कई सबूत बरामद किए गए.

जमीनी स्तर पर कानून की परीक्षा: भले ही सरकार कानून के डर का दावा कर रही हो लेकिन जो बड़ा सवाल आज देश के हर छात्र और अभिभावक के मन में है, वह यह कि क्या सिर्फ कड़े कानून बना देने भर से पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या हमेशा के लिए रुक जाएगी? क्योंकि केंद्र सरकार के नए कड़े प्रावधानों के साथ कानून बनाने के बाद भी हाल के दिनों में बिहार में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने कानून के डर वाली सरकार की थ्योरी को धता बताया.

मुख्य उद्देश्य: विधेयक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में उभरती हुई तकनीकी चुनौतियों और ऑनलाइन हैकिंग के खतरों से भी प्रभावी ढंग से निपटना है. सरकार का दावा है कि इस कानून के आने के बाद परीक्षा माफियाओं के मन में कानून का असली डर पैदा होगा.

समयबद्ध जांच की व्यवस्था: इसके तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक, आंसर की वायरल करने, डिजिटल सिस्टम से छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा केंद्र चलाने और संगठित नकल माफिया व ऐसे गिरोहों पर लंबी जेल, भारी जुर्माना और समयबद्ध जांच की व्यवस्था का प्रावधान किया गया. इस नए कानून को यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं पर समान रूप से लागू किया गया.

नॉन बेलेबल धाराएं लागू: संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार ने इस कानून के तहत होने वाले सभी अपराधों को पूरी तरह संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में रखा. सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) कानून 2024 और हालिया संशोधन द्वारा अपराधियों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया.

संसद से नया कानून पास: इस राजनीतिक बदलाव के बीच छात्र आंदोलन रूपी व्यापक राष्ट्रीय संकट से निपटने और भविष्य में परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के कानून में सुधार करने की पहल की और जुलाई 2026 में संसद में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक भी पेश किया.

राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मुद्दा: इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने यह साबित किया कि पेपर लीक अब केवल एक प्रशासनिक खामी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. संकट के इस समय में इस घटना ने परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही का नया उदाहरण सेट किया.

बदला प्रशासनिक ढांचा: बारह वर्षों में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस तरह का यह पहला बड़ा इस्तीफा था, जिसने इस संकट की गंभीरता को उजागर किया. उनके इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रह्लाद जोशी को सौंपा गया.

शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: नीट-यूजी परीक्षा में लगातार सामने आई अनियमितताओं और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार को भारी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा. विपक्ष और छात्र संगठनों के लगातार बढ़ते आक्रोश के बीच तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

सड़कों पर उतरे छात्र: नीट परीक्षा की गरिमा बार-बार भंग होने से देश के लाखों मेधावी छात्रों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे. जिसके बाद देशभर के छात्र, अभिभावक और विभिन्न छात्र संगठन इस बार सड़कों पर उतर आए. यहीं कारण था कि बीते दिनों राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर सहित देश के कई हिस्सों में लगातार छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल देखने को मिला.

दुबारा लीक हुआ पेपर: इन सबके बावजूद मौजूदा वर्ष 2026 में एक बार फिर नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों से घिर गई. जांच के बाद संबंधित एजेंसियों ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया और दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई. मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमों ने की.

भरोसे को लगा झटका: सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस विवाद में व्यापक स्तर पर पेपर लीक के पुख्ता सबूत न होने के कारण पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया. लेकिन इस घटना ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की साख और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए.

सिस्टम पर उठे सवाल: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की शुरुआती जांच में यह पाया गया कि परीक्षा से पहले ही कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र और उत्तर रटवाए गए थे. इस मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब देश के विभिन्न राज्यों से संगठित गिरोहों, बिचौलियों और कोचिंग संचालकों के तार इस धांधली से जुड़े पाए गए.

2024 नीट परीक्षा का विवाद: इसी कड़ी में मई 2024 में नीट यूजी (NEET-UG) परीक्षा देशभर में विवादों में आई. इस दौरान देश की सबसे बड़ी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया था. परीक्षा आयोजित होने के तुरंत बाद बिहार के पटना और नालंदा जैसे जिलों से प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें आईं, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.

मेहनत पर फिरा पानी: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं का इतिहास जितना पुराना है, लगभग उतना ही पुराना प्रश्नपत्र लीक होने का विवाद भी हो चुका है. पिछले एक दशक में शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो, जब किसी न किसी भर्ती या प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप सामने नहीं आया हो. नतीजा यह हुआ कि कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया.

पटना: देश में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी केवल एक छात्र की मेहनत नहीं होती, बल्कि उसके पूरे परिवार के सालों के संघर्ष और सपनों का ताना-बाना होती है. जब एक युवा दिन-रात जागकर अपने सुनहरे भविष्य की नींव रखता है, तब वह पूरे देश की प्रशासनिक और परीक्षा व्यवस्था पर अटूट भरोसा करता है. लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही घटनाओं ने इस भरोसे की नींव को बुरी तरह हिलाकर रख दिया.

अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा राज्य के सबसे बड़े पेपर लीक मामलों में शामिल हुई. परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र और उत्तर वायरल होने लगे. केंद्रीय चयन पर्षद ने जांच के बाद 1 और 7 अक्टूबर की दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी. आर्थिक अपराध इकाई ने जांच संभाली और बिहार के कई जिलों के साथ-साथ दूसरे राज्यों तक छापेमारी की. सॉल्वर गैंग, दलालों और परीक्षा माफिया से जुड़े दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया.

2024: TRE-3 शिक्षक भर्ती परीक्षा

मार्च 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3) के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया. जांच में यह सामने आया कि हजारीबाग में 270 परीक्षार्थियों को उत्तर परीक्षा से पहले ही रटवाई जा रहे थे.

इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के शामिल होने की बात सामने आई और 290 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई. मुख्य सरगना डॉ मनीष भी गिरफ्तार हुआ. बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा का आयोजन कराया.

2024: NEET-UG बना राष्ट्रीय मुद्दा

मई 2024 में नीट यूजी (NEET-UG) देशभर में विवादों में आ गई. बिहार के पटना, नालंदा और आसपास के इलाकों से पेपर लीक की जांच शुरू हुई. आर्थिक अपराध इकाई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया.

2025: रेलवे भर्ती परीक्षा

मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में रेलवे की लोको पायलट विभागीय भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया. यह प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल परीक्षा थी जिसमें कर्मचारी ही शामिल हो सकते थे.

रेलवे प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दी. आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की. कई कर्मचारियों और संदिग्धों से पूछताछ की गई.

2026: AEDO भर्ती परीक्षा

अप्रैल 2026 में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही वायरल हो गया. शिकायत मिलते ही संबंधित आयोग ने परीक्षा तत्काल रद्द कर दी. आर्थिक अपराध इकाई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई.

इस मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और परीक्षा दोबारा कराने के लिए बीपीएससी लगा हुआ है. एईडीओ परीक्षा कैंसिल होने के बाद कई महीनों से नई तिथि का इंतजार कर रहा है.

2026: NEET-UG फिर विवादों में



मई 2026 में एक बार फिर NEET-UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों में घिर गई. जांच के बाद संबंधित एजेंसियों ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया और दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई.

मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमों ने की. इस घटना ने यह सवाल और मजबूत कर दिया कि 2024 के बड़े विवाद के बाद भी परीक्षा सुरक्षा में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं हो सका.

अंतरराज्यीय नेटवर्क

बिहार से बाहर फैला जाल: पेपर लीक सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं. पंजाब में पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी परीक्षाओं में लीक के मामलों में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सरकार ने वहां परीक्षा एजेंसियों के कामकाज की समीक्षा कर सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.

महाराष्ट्र में एसआईटी की कार्रवाई: बात करें महाराष्ट्र की तो वहां शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के मामलों में राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच के दौरान कई बिचौलियों और तकनीकी विशेषज्ञों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी बिहार से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली और एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र वितरण व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया.

राजस्थान में अंतरराज्यीय अपराध: वहीं राजस्थान में भी REET और वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामलों में एसओजी ने सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कई सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और दलालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है. इन मामलों ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक अब स्थानीय नहीं, बल्कि एक अंतरराज्यीय संगठित अपराध का रूप ले चुका है.

विशेषज्ञों की राय

ऑनलाइन और ऑफलाइन लीक का अंतर: सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अनुज पाराशर के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की परीक्षाओं में पेपर लीक के पैटर्न पूरी तरह से अलग होते हैं. ऑनलाइन मोड में हैकर्स बाहर से सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए टीम वीवर जैसे रिमोट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. यह सॉफ्टवेयर अंदर से इनपुट लेकर बाहर देता है और बाहर से इनपुट लेकर अंदर देता है.

"ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की परीक्षाओं में पेपर लीक के पैटर्न पूरी तरह से अलग होते हैं. ऑनलाइन मोड में हैकर्स बाहर से सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए टीम वीवर जैसे रिमोट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं."- अनुज पाराशर,सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट

आईपी एड्रेस बनाम वीपीएन तकनीक: विशेषज्ञ के मुताबिक यदि परीक्षा के संचालन में सिर्फ आईपी एड्रेस पर काम हो रहा होता है तो उसे हैक करना थोड़ा आसान हो जाता है. लेकिन अगर परीक्षा प्रणाली में वीपीएन (VPN) तकनीक का उपयोग किया जाए तो इसे भेदना मुश्किल होता है. इसके साथ ही ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए बेहद सुरक्षित और एडवांस सॉफ्टवेयर विकसित करने की सख्त जरूरत है.

सिस्टम ऑटो-शटडाउन का फॉर्मूला: एक्सपर्ट अनुज पाराशर का सुझाव है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा कंडक्ट करते समय ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि कोई बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करे तो सिस्टम तुरंत बंद हो जाए. इसके बाद उसका पूरा डिजिटल लॉग डिटेल एग्जामिनेशन बॉडी को ट्रांसफर हो जाए ताकि आगे जांच में आसानी रहे. तकनीक के इस दौर में ऐसे सिस्टम से ही हैकिंग को रोका जा सकता है.

"ऑनलाइन मोड में परीक्षा कंडक्ट करते समय ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि कोई बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करे तो सिस्टम तुरंत बंद हो जाए.तकनीक के इस दौर में ऐसे सिस्टम से ही हैकिंग को रोका जा सकता है."- अनुज पाराशर,सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट

लीक के पीछे के समान पैटर्न: लगातार सामने आ रहे मामलों की जांच रिपोर्टों पर नजर डालें तो लगभग हर मामले में कुछ समान पैटर्न दिखाई देते हैं. अनुज पाराशर के मुताबिक कहीं प्रश्नपत्र प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकलने का आरोप लगा, तो कहीं स्ट्रॉन्ग रूम या ट्रांजिट के दौरान गोपनीयता भंग हुई. कर्मचारियों, बिचौलियों और सॉल्वर गैंग की मिलीभगत से इस खेल को अंजाम दिया जाता है.

व्हाट्सएप और टेलीग्राम का रोल: अब आधुनिक तकनीक ने इस अपराध को और आसान बना दिया है. व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ही मिनटों में प्रश्नपत्र हजारों मोबाइल तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि जांच एजेंसियों के सामने सिर्फ पेपर बरामद करना ही नहीं, बल्कि उसके मुख्य स्रोत तक पहुंचना भी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है.

पूरे आर्थिक नेटवर्क की गहन जांच: रिटायर्ड आईजी जितेंद्र मिश्रा बताते हैं कि पेपर लीक अब किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का कारोबार बन चुका है. इसमें बिचौलिये, सॉल्वर गैंग, तकनीकी विशेषज्ञ, कुछ भ्रष्ट कर्मचारी और कई बार परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग भी शामिल पाए गए हैं. अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें प्रश्नपत्र या उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं.

फर्जी प्रश्नपत्रों से ठगी का खेल: पूर्व पुलिस अधिकारी के अनुसार कई मामलों में फर्जी प्रश्नपत्र देकर भी छात्रों से मोटी ठगी की जाती है. जबकि कुछ मामलों में असली प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है. यही कारण है कि पुलिस अब केवल पेपर लीक की नहीं, बल्कि उनके पूरे आर्थिक नेटवर्क और धन के लेन-देन की भी गहनता से जांच करती है.

"पेपर लीक अब किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का कारोबार बन चुका है. अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें प्रश्नपत्र या उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं.कई मामलों में फर्जी प्रश्नपत्र देकर भी छात्रों से मोटी ठगी की जाती है."- जितेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड आईजी

बिहार ने क्या बदला और सुधार: वहीं वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल बताते हैं कि लगातार हुए विवादों के बाद बिहार में कई भर्ती एजेंसियों ने परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपने स्तर पर मल्टी-लेयर सुरक्षा, प्रश्नपत्र की सुरक्षित पैकेजिंग, जीपीएस (GPS) आधारित निगरानी और परीक्षा केंद्रों पर जैमर जैसी व्यवस्था को मजबूत किया है.

परीक्षा माफिया के बदलते तौर-तरीके: लक्ष्मीकांत सजल के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को भी कई मामलों की जांच की जिम्मेदारी देकर विशेष तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. इसके बावजूद हालिया समय में सामने आई घटनाएं बताती हैं कि परीक्षा माफिया भी पीछे नहीं हैं. वे तकनीकी कड़े पहरों को भेदने के लिए लगातार अपने तौर-तरीके बदल रहे हैं.

नए कानूनी प्रावधान

केंद्रीय और प्रांतीय कानूनों का ढांचा: देश में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 लागू किया था. हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के मद्देनजर इसी कानून को और अधिक मजबूत बनाने के लिए संसद द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2026 पास किया गया है. बिहार सरकार ने भी इसी तर्ज पर बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 लागू किया है.

व्यक्तिगत सजा में तुलनात्मक बदलाव: पुराने 2024 के केंद्रीय कानून के तहत व्यक्तिगत अपराधियों के लिए 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान तय था. अब नए 2026 के संशोधित कानून में इसे बढ़ाकर न्यूनतम 5 साल से अधिकतम 10 साल तक की जेल कर दिया गया है. अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए जेल की अवधि को दोगुना किया गया है.

आर्थिक जुर्माने में बड़ा अंतर: वर्ष 2024 के मूल कानून में पेपर लीक के दोषियों पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का नियम लागू था. नए 2026 के संशोधन कानून के अंतर्गत इस राशि को पांच गुना बढ़ाकर अधिकतम 50 लाख रुपए तय कर दिया गया है. इसके साथ ही अपराध की प्रकृति को पूरी तरह संज्ञेय और गैर-जमानती रखा गया है.

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संगठित माफिया पर कसता शिकंजा: वर्ष 2024 के कानून में संगठित परीक्षा माफिया सिंडिकेट के लिए न्यूनतम 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना निर्धारित था. अब नए 2026 के संशोधन में जेल की अवधि तो 7 से 10 वर्ष की गई है, लेकिन जुर्माने की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसके साथ ही माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने का भी कड़ा नियम जोड़ा गया है.

सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों पर कड़ा एक्शन: पुराने 2024 के कानून के तहत दोषी प्राइवेट परीक्षा एजेंसियों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल के बैन का प्रावधान था. नए 2026 के संशोधन में इस जुर्माने को बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसके साथ ही धांधली में शामिल कंपनियों को परीक्षाओं के संचालन से अब 8 वर्षों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा.

जांच और ट्रायल में तेजी: वर्ष 2024 के मूल कानून में मामलों की जांच और अदालती सुनवाई के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई थी. नए 2026 के कानून में स्पेशल टास्क फोर्स को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने का सख्त निर्देश है. इसके अलावा विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को चार्जशीट के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमे का ट्रायल पूरा करना अनिवार्य होगा.

बिहार लोक परीक्षा कानून के अपने प्रावधान: बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2024 में बनाए गए राज्य स्तरीय कानून के तहत भी कड़े नियमों को शामिल किया गया है. इस प्रांतीय कानून के अनुसार पेपर लीक में शामिल परीक्षार्थियों के लिए 3 से 5 साल तक की जेल का नियम है. वहीं माफिया सिंडिकेट के लिए 3 से 10 साल की जेल और दोषी संस्थाओं से परीक्षा कराने की पूरी लागत वसूलने का प्रावधान लागू है.

सिस्टम में सुधार की छात्रों की मांग

दोषी एजेंसियों पर जुर्माना: पेपर लीक के पूरे मामले में छात्र नेता दिलीप ने बताया कि आज जब पेपर लीक होते हैं तो बिहार में कई बार यह देखा गया है कि बायोमेट्रिक के लिए जो एजेंसी चुनी गई थी, उसी के कर्मचारी मिले हुए हैं. कई बार एजेंसी के प्रमुख भी शामिल होते हैं और उनकी पिछली कंपनी ब्लैकलिस्टेड हुई रहती है.

ब्लैकलिस्टिंग का खेल: दिलीप कहते हैं कि ये लोग परीक्षा में सेटिंग करके बहुत पैसा कमा लेते हैं. जब कंपनी कुछ दिनों के लिए ब्लैक लिस्ट होती है, तो ये नई कंपनी तैयार कर फिर से टेंडर हासिल कर लेते हैं. सरकार को ऐसी दोषी एजेंसियों से भारी मात्रा में जुर्माना लेना चाहिए ताकि वे नई कंपनी खड़ी न कर सकें.

सरकारी एजेंसी की जरूरत: छात्र नेता दिलीप ने आगे कहा कि इसके अलावा सरकार भी अपनी एजेंसी बना सकती है जो परीक्षाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहे. बिहार में कई सारे पेपर लीक हुए हैं, जिसकी परीक्षा दुबारा अब तक नहीं हुई है. सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) परीक्षा इसका एक बड़ा उदाहरण है.

सरकारी तंत्र का हो उपयोग: दिलीप ने आगे कहा कि आयोग बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा इस डर से नहीं करा पा रहा है कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए. इसलिए सबसे जरूरी है कि सरकार प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सरकारी तंत्र का ही प्रयोग करे.

मुख्य सरगनाओं पर हो कार्रवाई: दिलीप के अनुसार अब तक पेपर लीक में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है. छोटे माफिया पकड़े जाते हैं और आसानी से छूट जाते हैं, जबकि मुख्य किंगपिन बच जाता है. जो मुख्य सरगना है उसे पकड़कर सजा सुनिश्चित कराई जाए तो छोटे माफियाओं में कानून का असली डर होगा.

"जब कंपनी कुछ दिनों के लिए ब्लैक लिस्ट होती है, तो ये नई कंपनी तैयार कर फिर से टेंडर हासिल कर लेते हैं. सरकार को ऐसी दोषी एजेंसियों से भारी मात्रा में जुर्माना लेना चाहिए ताकि वे नई कंपनी खड़ी न कर सकें.छोटे माफिया पकड़े जाते हैं और आसानी से छूट जाते हैं, जबकि मुख्य किंगपिन बच जाता है."- दिलीप, छात्र नेता

फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग: छात्र अजमल कमल के अनुसार पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्याय होना बहुत जरूरी है. सरकार को इस तरह के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए. इससे दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और परीक्षा माफियाओं का मनोबल पूरी तरह कमजोर होगा.

सबसे बड़ा नुकसान मेधावी छात्रों का: अजमल कहते है कि पेपर लीक के बाद सबसे बड़ा नुकसान हमेशा उस अभ्यर्थी का होता है, जिसने वर्षों तक कड़ी मेहनत की होती है. छात्र अजमल कमल ने बताया कि जब भी कोई परीक्षा अचानक रद्द होती है, तो उम्मीदवारों की तैयारी का पूरा चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाता है. कई छात्र अपनी उम्र सीमा के अंतिम अवसर पर होते हैं.

बढ़ता मानसिक और सामाजिक दबाव: अजमल के अनुसार दोबारा परीक्षा का लंबा इंतजार युवाओं को भारी मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता की स्थिति में डाल देता है. परीक्षा प्रक्रिया लटकने से वैकेंसी की रफ्तार धीमी हो जाती है और छात्रों पर सामाजिक प्रेशर भी लगातार बढ़ने लगता है. इससे युवाओं का भरोसा पूरी व्यवस्था पर से कमजोर पड़ता है.

"पेपर लीक के बाद सबसे बड़ा नुकसान हमेशा उस अभ्यर्थी का होता है, जिसने वर्षों तक कड़ी मेहनत की होती है. छात्र अजमल कमल ने बताया कि जब भी कोई परीक्षा अचानक रद्द होती है, तो उम्मीदवारों की तैयारी का पूरा चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाता है. कई छात्र अपनी उम्र सीमा के अंतिम अवसर पर होते हैं. दोबारा परीक्षा का लंबा इंतजार युवाओं को भारी मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता की स्थिति में डाल देता है."-अजमल कमल, छात्र

पटना लॉ कॉलेज का हालिया मामला: अजमल कमल ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह स्वयं पटना लॉ कॉलेज के छात्र हैं. अभी हाल ही में वहां लॉ कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित हुआ था. उस परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर पेपर लीक की बात सामने आई थी. लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उस परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया था.हौसला टूटने से बचाने की मांग

हौसला टूटने से बचाने की मांग: अजमल का मानना है कि परीक्षा रद्द न होने से सीधे तौर पर मेधावी और ईमानदार छात्रों का हौसला टूटता है. इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार को पेपर लीक के मामलों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए. अदालतों के माध्यम से दोषियों को तुरंत सख्त सजा दी जाए ताकि माफियाओं का मनोबल टूटे.

विशेषज्ञों के सुझाव

मानवीय हस्तक्षेप कम करने का फॉर्मूला: सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अनुज पाराशर का सुझाव है कि ऑफलाइन परीक्षा में क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचाने में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए. सरकार ऐसा हार्डवेयर डेवलप करे कि क्वेश्चन पेपर तैयार होने के बाद अपने आप सीलबंद हो जाए. जब क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो एक्सपर्ट से 5000 से अधिक क्वेश्चन मांगे जाएं.अलग-अलग टायपिस्ट से टाइप कराए जाए

"ऑफलाइन परीक्षा में क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचाने में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए. सरकार ऐसा हार्डवेयर डेवलप करे कि क्वेश्चन पेपर तैयार होने के बाद अपने आप सीलबंद हो जाए."- अनुज पाराशर, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट

एआई तकनीक से तैयार हो पेपर: अनुज पाराशर ने कहा कि इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते हुए उसमें से 100 क्वेश्चन अंतिम समय में ऑटोमेटिक चुने जाएं. इससे कोई यह नहीं तय कर पाएगा कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में आ रहा है. अनुज पाराशर का मानना है कि सख्त कानून जरूरी है, लेकिन अकेला कानून इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता.

डिजिटल निगरानी और जवाबदेही तय होना जरूरी: सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के मुताबिक जब तक प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल निगरानी, मजबूत साइबर सुरक्षा और जवाबदेही के दायरे में नहीं आएगी, तब तक जोखिम बना रहेगा. परीक्षा केंद्रों का बेहतर सत्यापन, कर्मचारियों की बैकग्राउंड जांच, प्रश्नपत्र की सुरक्षित डिजिटल एन्क्रिप्शन प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत है.

"जब तक प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल निगरानी, मजबूत साइबर सुरक्षा और जवाबदेही के दायरे में नहीं आएगी, तब तक जोखिम बना रहेगा." - अनुज पाराशर, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट

क्या नया कानून बदलाव ला पाएगा?

व्यवस्था में सुधार की मांग: वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल और समाजशास्त्री प्रो. बीएन प्रसाद का मानना है कि केवल सख्त कानून बना देने से परीक्षा माफियाओं के इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जा सकता. जब तक प्रश्नपत्र के निर्माण से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी लागू नहीं होगी, तब तक जोखिम बना रहेगा.

समाज की भी है बड़ी जिम्मेदारी: समाजशास्त्री बीएन प्रसाद कहते है कि अधिकारियों को हर मामले में पूरी ईमानदारी के साथ त्वरित जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलानी होगी. इसके साथ ही, इस समस्या के समाधान के लिए समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. माता-पिता को शॉर्टकट अपनाने के बजाय बच्चों की वास्तविक शिक्षा को समृद्ध करने की कोशिश लगातार करनी चाहिए.

"अधिकारियों को हर मामले में पूरी ईमानदारी के साथ त्वरित जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलानी होगी. इसके साथ ही, इस समस्या के समाधान के लिए समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी."- बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री

पारदर्शिता ही एकमात्र रास्ता: बीएन प्रसाद के मुताबिक अगर कोई पेपर लीक करके उपलब्ध कराने की बात कर रहा है तो समाज के स्तर पर उसका कड़ा विरोध होना चाहिए. लेकिन इसके साथ अधिकारियों की ओर से ईमानदार क्रियान्वयन भी ज्यादा जरूरी है. अगर ऐसी घटना हो जाती है तो पूरे सबूत के साथ दोषी को पड़कर जल्द से जल्द सजा दिलवाने की व्यवस्था हो ताकि लोगों का कानून के प्रति भरोसा और डर बने.जब तक मुख्य सरगनाओं को पकड़कर सख्त सजा नहीं दी जाएगी और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश के लाखों युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बहाल करना असंभव होगा.



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