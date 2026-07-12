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सम्राट चौधरी ने कब ली थी शपथ? दारोगा प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए ये सवाल

पटना: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी की ओर से रविवार को सब इंस्पेक्टर (दारोगा) के 78 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली. अभ्यर्थियों को दो घंटे में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने थे. प्रत्येक प्रश्न दो अंक का था और कुल प्रश्नपत्र 200 अंकों का था. परीक्षा में 0.2 अंक की निगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी. परीक्षा देकर बाहर निकले अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को मध्यम स्तर का बताया.

जीएस और करंट अफेयर्स का रहा दबदबा: परीक्षार्थी कोमल कुमारी ने बताया कि प्रश्नपत्र में सामान्य अध्ययन यानी जीएस से सबसे अधिक सवाल पूछे गए. राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र समेत कई विषयों से प्रश्न शामिल थे. बिहार से जुड़े सवालों की संख्या भी अच्छी-खासी रही. करंट अफेयर्स से भी पर्याप्त प्रश्न पूछे गए, जबकि अंग्रेजी और गणित के सवाल अपेक्षाकृत कम और आसान थे. उनके अनुसार प्रश्नपत्र में उलझाने वाले सवाल नहीं थे.

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से भी पूछा गया सवाल: अभ्यर्थी मनीष जायसवाल ने बताया कि परीक्षा में वर्ष 2025 और 2026 के करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस था. उन्होंने कहा कि एक प्रश्न मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण की तिथि से संबंधित भी पूछा गया था, जिसमें 15 अप्रैल सही उत्तर था. उनके अनुसार पूरा प्रश्नपत्र सामान्य स्तर का था और अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इसे हल करना कठिन नहीं था.

बिहार और खेल जगत से जुड़े भी आए सवाल: परीक्षार्थी सुमन शर्मा ने बताया कि राजनीति और बिहार की पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक थी. इसके अलावा मिट्टी के प्रकार, भूगोल और विंबलडन जैसे खेल आयोजनों से जुड़े सवाल भी पूछे गए. उन्होंने बताया कि गणित और अंग्रेजी से केवल आठ प्रश्न थे. हालांकि उन्हें प्रश्नपत्र का स्तर मध्यम से थोड़ा कठिन महसूस हुआ.