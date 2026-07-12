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सम्राट चौधरी ने कब ली थी शपथ? दारोगा प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए ये सवाल

बिहार में मद्य निषेध में दारोगा प्रीलिम्स एग्जाम संपन्न हो गया. सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से लेकर विंबलडन तक सवाल पूछे गए. पढ़ें..

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बिहार में दारोगा परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 7:16 PM IST

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पटना: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी की ओर से रविवार को सब इंस्पेक्टर (दारोगा) के 78 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली. अभ्यर्थियों को दो घंटे में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने थे. प्रत्येक प्रश्न दो अंक का था और कुल प्रश्नपत्र 200 अंकों का था. परीक्षा में 0.2 अंक की निगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी. परीक्षा देकर बाहर निकले अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को मध्यम स्तर का बताया.

जीएस और करंट अफेयर्स का रहा दबदबा: परीक्षार्थी कोमल कुमारी ने बताया कि प्रश्नपत्र में सामान्य अध्ययन यानी जीएस से सबसे अधिक सवाल पूछे गए. राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र समेत कई विषयों से प्रश्न शामिल थे. बिहार से जुड़े सवालों की संख्या भी अच्छी-खासी रही. करंट अफेयर्स से भी पर्याप्त प्रश्न पूछे गए, जबकि अंग्रेजी और गणित के सवाल अपेक्षाकृत कम और आसान थे. उनके अनुसार प्रश्नपत्र में उलझाने वाले सवाल नहीं थे.

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से भी पूछा गया सवाल: अभ्यर्थी मनीष जायसवाल ने बताया कि परीक्षा में वर्ष 2025 और 2026 के करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस था. उन्होंने कहा कि एक प्रश्न मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण की तिथि से संबंधित भी पूछा गया था, जिसमें 15 अप्रैल सही उत्तर था. उनके अनुसार पूरा प्रश्नपत्र सामान्य स्तर का था और अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इसे हल करना कठिन नहीं था.

बिहार और खेल जगत से जुड़े भी आए सवाल: परीक्षार्थी सुमन शर्मा ने बताया कि राजनीति और बिहार की पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक थी. इसके अलावा मिट्टी के प्रकार, भूगोल और विंबलडन जैसे खेल आयोजनों से जुड़े सवाल भी पूछे गए. उन्होंने बताया कि गणित और अंग्रेजी से केवल आठ प्रश्न थे. हालांकि उन्हें प्रश्नपत्र का स्तर मध्यम से थोड़ा कठिन महसूस हुआ.

योजनाएं, पुरस्कार और किताबों पर भी पूछे गए प्रश्न: परीक्षार्थी गौतम कुमार के अनुसार करंट अफेयर्स के कई प्रश्न चुनौतीपूर्ण थे. बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल भी पूछे गए. वहीं शशि कुमार ने बताया कि करीब 70 प्रतिशत प्रश्न सामान्य अध्ययन से थे, जिनमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विभिन्न पुरस्कार और पुस्तकों के लेखकों से जुड़े प्रश्न भी शामिल थे. उनका मानना है कि प्रश्नपत्र संतुलित था और अच्छे स्तर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा.

कम सीटों से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा: प्रतियोगी परीक्षाओं के शिक्षक कुमार प्रियांक ने बताया कि दारोगा भर्ती परीक्षा के अनुरूप प्रश्नपत्र का स्तर रखा गया था. प्रश्न पत्र मध्यम से कठिन स्तर का था और करंट अफेयर्स ने बच्चों को परेशान किया.

"परीक्षा में 100 प्रश्न 200 अंकों के थे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक की निगेटिव मार्किंग का प्रावधान था. उन्होंने कहा कि निगेटिव मार्किंग के कारण अभ्यर्थी सोच-समझकर उत्तर देंगे, लेकिन कुल 78 पद होने से प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी रहेगी."- कुमार प्रियांक, शिक्षक

कितना रहेगा कटऑफ?: कुमार प्रियांक ने बताया कि 78 पदों में सामान्य वर्ग के लिए करीब 22 सीटें हैं. ऐसे में सामान्य वर्ग का कटऑफ 120 अंक या उससे अधिक जा सकता है. उनका मानना है कि जिन अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है, उन्हें इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन का फायदा मिल सकता है. अब अभ्यर्थियों की निगाहें आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर टिकी हैं.

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