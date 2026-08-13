बिहार में सरकारी एंबुलेंस से 89 लीटर विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार
शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने देर रात कार्रवाई के दौरान 10 पेटी विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद की. शिव चंद्र प्रताप की रिपोर्ट
Published : August 13, 2026 at 1:26 PM IST
शेखपुरा: बिहार में शराबबंदी के बीच शेखपुरा जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. जिस सरकारी एंबुलेंस का इस्तेमाल मरीजों की जान बचाने के लिए होना चाहिए, उसी एंबुलेंस से शराब की खेप बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: मिली जानकारी के अनुसार देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 पेटी विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद की है. मामले में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.
देर रात की गई घेराबंदी: बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सरकारी एंबुलेंस की आड़ में शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम सक्रिय हुई और कुसुम्भा थाना क्षेत्र के काशीचक मोड़ के पास देर रात घेराबंदी कर दी गई.
दस पेटियों में 89.250 लीटर शराब बरामद: इसी दौरान संदिग्ध एंबुलेंस को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो टीम के होश उड़ गए. एंबुलेंस के अंदर मरीज की जगह शराब की पेटियां मिलीं. तलाशी में दस पेटियों में करीब 89.250 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. वहीं इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी: गिरफ्तार आरोपी की पहचान लक्खीसराय जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित औरे गांव निवासी कारू राम के बेटे प्रमोद कुमार के रूप में हुई है. उत्पाद थानाध्यक्ष अमित आनंद ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एंबुलेंस को रुकवाकर तलाशी ली गई थी, जिसमें शराब बरामद हुई है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है.
"गुप्त सूचना के आधार पर एंबुलेंस को रुकवाकर तलाशी ली गई थी, जिसमें शराब बरामद हुई है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस नेटवर्क में और कौन से लोग शामिल हैं विभाग इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है."- अमित आनंद, उत्पाद थानाध्यक्ष
जानकारी जुटाने में लगा विभाग: हालांकि सरकारी एंबुलेंस में शराब की यह खेप कहां से और कैसे आई ये बड़ा सवाल है. विभाग अभी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि शराब की ये खेप कहां पहुंचाई जानी थी और क्या इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं? मामले की जांच के बाद शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.
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