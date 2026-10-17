'महिला दारोगा समेत 7 की गिरफ्तारी..' नालंदा सिपाही हत्याकांड में एक-एक कर पकड़े जा रहे पुलिसकर्मी
सिपाही हत्याकांड में बड़े खुलासे के बाद अब तक महिला दारोगा पुष्पा समेत 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल कराया गया. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 17, 2026 at 7:32 AM IST
नालंदा : बिहार में सिपाही हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं. यही वजह है कि नालंदा के पावापुरी में उत्पाद विभाग की विशेष जांच इकाई के सिपाही अजीत कुमार की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इस बहुचर्चित हत्याकांड में उत्पाद विभाग की मनगढ़ंत थ्योरी का भंडाफोड़ होने के बाद अब गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है.
महिला दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मी का हुआ मेडिकल
नालंदा पुलिस ने गिरफ्तार की गई मद्य निषेध विभाग की महिला सब-इंस्पेक्टर पुष्पा कुमारी, सिपाही, होमगार्ड जवान और निजी चालकों सहित सभी सातों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल जांच के लिए बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल लाया गया. अस्पताल परिसर में जब मीडियाकर्मियों ने महिला दारोगा पुष्पा कुमारी और अन्य आरोपियों से घटना को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की, तो वे कैमरे से चेहरा छिपाते और सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए.
महिला दारोगा पुष्पा समेत अब तक 7 की गिरफ्तारी
मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस सभी सातों अभियुक्तों को पुलिस वैन में बिठाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है. गिरफ्तार आरोपियों में औरंगाबाद जिले की रहने वाली मद्य निषेध विभाग की 22 वर्षीय महिला दारोगा (उपनिरीक्षक) पुष्पा कुमारी, 27 वर्षीय उत्पाद सिपाही अनूप कुमार मांझी, तीन होमगार्ड (बीएचजी) जवान जिनमें 26 वर्षीय रिशु कुमार, 29 वर्षीय दीनानाथ कुमार और 26 वर्षीय सन्नी कुमार शामिल हैं. इसके अलावा पटना जिले के खाजेकलां थाना क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय निजी चालक गौरव कुमार उर्फ निशांत और पटना के ही रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय शंकर कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है.
झूठी निकली शराब माफिया द्वारा गोली मारने की कहानी
पकड़े गए इन आरोपियों में महिला दारोगा औरंगाबाद की, दो आरोपी पटना जिले के और चार कर्मी नालंदा जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं. पुलिस ने शुरुआती जांच में पांच लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन सघन पूछताछ के बाद दो अन्य की संलिप्तता सामने आने पर कुल सात लोगों की गिरफ्तारी की गई है. आपको बताते चलें कि इससे पहले नालंदा के एसपी हृदयकांत ने प्रेसवार्ता कर उत्पाद विभाग की उस झूठी और स्क्रिप्टेड कहानी का पर्दाफाश किया था, जिसमें शुरुआत में यह दावा किया गया था कि शराब तस्करों और उनके लाइनर की फायरिंग में सिपाही अजीत कुमार की जान गई है.
14 अक्टूबर को हुई थी वारदात
एसपी हृदयकांत ने स्पष्ट किया कि 14 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे पावापुरी थाना क्षेत्र में पटना से आई ईआईबी की टीम एक निजी काले रंग की स्कॉर्पियो से शराब लदी पिकअप वैन का पीछा कर रही थी. पिकअप को आगे से घेरने के लिए राजगीर में तैनात सब-इंस्पेक्टर पुष्पा कुमारी की टीम को सहयोग के लिए बुलाया गया था. इसी दौरान रास्ता बदलने से शराब लदी पिकअप आगे निकल गई, जबकि ईआईबी की काली स्कॉर्पियो बीच में आ गई और दारोगा पुष्पा की टीम की गाड़ी सबसे पीछे हो गई.
किन परिस्थिति में चलाई थी गोली?
जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि दारोगा पुष्पा कुमारी के निर्देश पर ही उनकी टीम में शामिल एक होमगार्ड जवान ने दूसरे होमगार्ड की राइफल लेकर पीछे से फायरिंग कर दी. पूछताक्ष में आरोपी होमगार्ड ने स्वीकार किया कि उसने तीन राउंड गोलियां चलाई थीं, जिनमें से दो राउंड मिसफायर हो गए और एक गोली चल गई. वह गोली आगे चल रही ईआईबी टीम की स्कॉर्पियो के पिछले शीशे को छेदती हुई सीधे सिपाही अजीत कुमार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगी, जिससे इलाज के दौरान पीएमसीएच में उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम और वाहन की जांच में भी पीछे से गोली लगने और सामने से निकलने की पुष्टि हुई है.
''पूछताछ में संबंधित होमगार्ड जवान ने तीन राउंड गोली चलाने की बात स्वीकार की. इनमें से दो राउंड मिसफायर हुए, जबकि एक गोली चल गई. पुलिस की जांच के अनुसार, गोली आगे चल रही स्कॉर्पियो के पिछले शीशे को भेदते हुए सिपाही अजीत कुमार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगी. इस गोली से अजीत की मौत हो गई.''- हृदयकांत, एसपी, नालंदा
वारदात के बाद से साक्ष्य मिटाने की क्यों होती रही कोशिश?
नालंदा एसपी के मुताबिक, इस वारदात के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय पावापुरी थाना या जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी. उल्टे साक्ष्य मिटाने और पुलिस जांच को दिग्भ्रमित करने की नीयत से क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को रातों-रात पटना भगा ले गए और हथियार व फायरिंग की बात भी छिपाई गई. अगले दिन सुबह घटना की जानकारी मिलने पर एसपी ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया और राजगीर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया.
''घटना के बाद सही जानकारी नहीं दी गई और साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई. हथियार और फायरिंग से जुड़ी जानकारी भी पूछताछ के दौरान सामने आई. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि घटना के बाद किसकी क्या भूमिका रही और किस स्तर पर अधिकारियों को गुमराह किया गया.''- हृदयकांत, एसपी, नालंदा
गढ़ी गई कहानी और साक्ष्य नहीं खा रहे थे मेल तो पकड़ी गई झूठी थ्योरी
जब टीम के सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ की गई, तो सभी के बयानों में भारी विरोधाभास पाया गया. इसके बाद पुलिस ने पटना से उक्त काली स्कॉर्पियो, घटना में प्रयुक्त राइफल और दो मिसफायर कारतूस जब्त कर लिए, जबकि तीन खोखों की तलाश की जा रही है. फिलहाल एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है, कि छापेमारी के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया और फरार शराब लदी पिकअप कहां गई. महिला दारोगा और मृतक सिपाही के बीच पूर्व से जान-पहचान होने के बिंदु पर भी पुलिस का तकनीकी अनुसंधान जारी है.
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