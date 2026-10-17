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'महिला दारोगा समेत 7 की गिरफ्तारी..' नालंदा सिपाही हत्याकांड में एक-एक कर पकड़े जा रहे पुलिसकर्मी

महिला दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मी का हुआ मेडिकल ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार में सिपाही हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं. यही वजह है कि नालंदा के पावापुरी में उत्पाद विभाग की विशेष जांच इकाई के सिपाही अजीत कुमार की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इस बहुचर्चित हत्याकांड में उत्पाद विभाग की मनगढ़ंत थ्योरी का भंडाफोड़ होने के बाद अब गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है.

महिला दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मी का हुआ मेडिकल