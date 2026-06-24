पटना से दिल्ली तक EOU का बड़ा एक्शन, इंजीनियर के 6 ठिकानों पर छापेमारी
आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के खिलाफ EOU का शिकंजा, कई शहरों में रेड. पढ़ें
Published : June 24, 2026 at 1:37 PM IST
पटना: बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के छह ठिकानों पर बुधवार को एक साथ छापेमारी शुरू की. ईओयू की जांच में पवन कुमार के खिलाफ 3.89 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, जो उनकी ज्ञात आय से 103.94 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई: आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्राप्त सूचना के सत्यापन के बाद पवन कुमार के विरुद्ध ईओयू थाना कांड संख्या 12/26, दिनांक 23 जून 2026 दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पटना से दिल्ली तक चल रही छापेमारी: ईओयू के मुताबिक, पवन कुमार वर्तमान में भवन निरूपण अंचल-1, पटना में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत हैं. इसके साथ ही वह निदेशक, निरूपण इकाई, पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, बिहार के पद का भी दायित्व संभाल रहे हैं. ईओयू ने बताया कि, सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि पवन कुमार ने अपनी ज्ञात आय से लगभग 3 करोड़ 89 लाख 79 हजार रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित की है. इस आधार पर विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी वारंट प्राप्त किया गया.
पटना में फ्लैट, नोएडा में फॉर्म हाउस : इसके बाद बुधवार की सुबह उनके छह अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया गया. जिन ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें पटना के उत्तरी श्रीकृष्णापुरी स्थित यमुना निवास अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर बी-305, पटना स्थित उनका कार्यालय, भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी, तिलकामांझी स्थित मकान, नोएडा सेक्टर-75 स्थित फ्लैट, नोएडा स्थित एक अन्य आवासीय ठिकाना तथा नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 स्थित फ्लैट शामिल हैं.
सोने-चांदी के बर्तन-ज्वेलरी बरामद: ईओयू ने बताया कि ''छापेमारी की कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है. तलाशी के दौरान अचल संपत्ति, बैंक खातों, निवेश, नकदी, आभूषण और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है. फिलहाल सभी ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई जारी है. छापेमारी पूरी होने के बाद मामले में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.''
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