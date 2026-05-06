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बिहार में जिला अवर निबंधक के ठिकानों पर EOU का छापा, घर से मिले कैश और आभूषण

सुपौल जिला अवर निबंधक पर शिकंजा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के तहत आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेन्द्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापेमारी की है. विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के सत्यापन के बाद ईओयू ने उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की है. भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन: प्राप्त जानकारी के अनुसार, आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या-06/26, दिनांक 05 मई 2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस कांड में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए निगरानी की विशेष अदालत (पटना) से तलाशी अधिपत्र प्राप्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. जिला अवर निबंधक पर ईओयू का शिकंजा (ETV Bharat) आय से अधिक संपत्ति का मामला: जांच के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त अमरेन्द्र कुमार द्वारा कुल 1,10,64,000 रुपये (एक करोड़ दस लाख चौसठ हजार) की संपत्ति अर्जित की गई है, जो उनके ज्ञात आय स्रोतों से लगभग 65.08 प्रतिशत अधिक है. प्रथम दृष्टया यह मामला आय से अधिक संपत्ति का प्रतीत होने पर ईओयू ने त्वरित कदम उठाया.