बिहार में जिला अवर निबंधक के ठिकानों पर EOU का छापा, घर से मिले कैश और आभूषण
सुपौल के अवर निबंधक पर ईओयू का शिकंजा कसा है. आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 6, 2026 at 1:56 PM IST
पटना: बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के तहत आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेन्द्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापेमारी की है. विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के सत्यापन के बाद ईओयू ने उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की है.
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन: प्राप्त जानकारी के अनुसार, आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या-06/26, दिनांक 05 मई 2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस कांड में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए निगरानी की विशेष अदालत (पटना) से तलाशी अधिपत्र प्राप्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.
आय से अधिक संपत्ति का मामला: जांच के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त अमरेन्द्र कुमार द्वारा कुल 1,10,64,000 रुपये (एक करोड़ दस लाख चौसठ हजार) की संपत्ति अर्जित की गई है, जो उनके ज्ञात आय स्रोतों से लगभग 65.08 प्रतिशत अधिक है. प्रथम दृष्टया यह मामला आय से अधिक संपत्ति का प्रतीत होने पर ईओयू ने त्वरित कदम उठाया.
पटना समेत 4 ठिकानों पर छापे: बुधवार सुबह से ही ईओयू की टीमों ने एक साथ चार अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू की. इन स्थानों में पटना के आशियाना दीघा रोड स्थित राज अपार्टमेंट में उनका फ्लैट, सारण जिले (छपरा) स्थित पैतृक आवास, सुपौल स्थित कार्यालय तथा वहां का किराये का आवास शामिल है. सभी स्थानों पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.
दस्तावेजों की जांच में जुटी टीम: छापेमारी के दौरान दस्तावेजों, संपत्ति से संबंधित कागजात, बैंक लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बरामदगी और अन्य तथ्यों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.
हो सकते हैं बड़े खुलासे: आर्थिक अपराध इकाई की यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा मानी जा रही है. हाल के दिनों में ईओयू द्वारा कई मामलों में आय से अधिक संपत्ति के आरोप में सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
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