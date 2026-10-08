बिहार में कार्यपालक अभियंता नारदा दास के ठिकानों पर छापा, 50 लाख कैश बरामद, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई
EOU ने नारदा कुमार दास के पांच ठिकानों पर छापेमारी की, 50 लाख रुपये नकद मिले, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई. रिपोर्ट- विवेक
Published : October 8, 2026 at 10:44 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता नारदा कुमार दास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुवार सुबह पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपये नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई है.
50 लाख कैश मिलने से मचा हड़कंप
ईओयू की कार्रवाई के दौरान नारदा कुमार दास से जुड़े ठिकानों से 50 लाख रुपये कैश बरामद किए गए हैं. बरामद नकदी के अलावा ईओयू की टीमें जमीन-जायदाद, बैंक खातों, लॉकर और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही हैं. बरामदगी और दस्तावेजों के विस्तृत सत्यापन के बाद संपत्ति का कुल आकलन सामने आएगा.
पांच ठिकानों पर एक साथ रेड
ईओयू की अलग-अलग टीमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर और पटना समेत कुल पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं. आवास और कार्यालय परिसरों में दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण सामान और संपत्ति से जुड़े कागजात भी खंगाले जा रहे हैं.
7 अक्टूबर को दर्ज हुआ था केस
बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार, नारदा कुमार दास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2026 को केस नंबर 28/26 दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया. केस दर्ज होने के बाद ईओयू ने कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त किया और इसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई.
वैध आय से 64.93 फीसदी अधिक संपत्ति
प्रारंभिक जांच में नारदा कुमार दास के पास 83 लाख 53 हजार 200 रुपये की आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया गया है. जांच के अनुसार यह उनकी ज्ञात वैध आय से करीब 64.93 फीसदी अधिक है.
बरामदगी का आंकड़ा बढ़ने की संभावना
ईओयू की छापेमारी अभी जारी है. 50 लाख रुपये नकद मिलने के बाद अब जांच एजेंसी जमीन, मकान, बैंक खाते, लॉकर, निवेश और अन्य संपत्तियों का मिलान कर रही है. तलाशी पूरी होने के बाद बरामद नकदी, जेवरात और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का विस्तृत ब्योरा सामने आने की उम्मीद है. इससे आय से अधिक संपत्ति का आंकड़ा बढ़ भी सकता है.
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