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बिहार में कार्यपालक अभियंता नारदा दास के ठिकानों पर छापा, 50 लाख कैश बरामद, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई

मुजफ्फरपुर में ईई के ठिकानों पर EOU की रेड ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता नारदा कुमार दास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुवार सुबह पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपये नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई है.

50 लाख कैश मिलने से मचा हड़कंप

ईओयू की कार्रवाई के दौरान नारदा कुमार दास से जुड़े ठिकानों से 50 लाख रुपये कैश बरामद किए गए हैं. बरामद नकदी के अलावा ईओयू की टीमें जमीन-जायदाद, बैंक खातों, लॉकर और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही हैं. बरामदगी और दस्तावेजों के विस्तृत सत्यापन के बाद संपत्ति का कुल आकलन सामने आएगा. पांच ठिकानों पर एक साथ रेड ईओयू की अलग-अलग टीमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर और पटना समेत कुल पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं. आवास और कार्यालय परिसरों में दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण सामान और संपत्ति से जुड़े कागजात भी खंगाले जा रहे हैं. 7 अक्टूबर को दर्ज हुआ था केस