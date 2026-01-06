ETV Bharat / state

BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले में EOU का बड़ा एक्शन, मास्टर माइंड संजीव मुखिया का करीबी गिरफ्तार

शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है. संजीव मुखिया का करीबी गिरफ्तार हो गया है. पढ़ें पूरी खबर..

EOU Action In paper leak
पेपर लीक मामले में ईओयू की कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 6, 2026 at 8:30 PM IST

पटना: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-3 पेपर कांड में आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी कामयाबी मिली है. ईओयू की विशेष टीम ने राजधानी पटना के गोला रोड इलाके में छापेमारी कर पेपर लीक कांड के मास्टर माइंड संजीव मुखिया के गिरोह से जुड़े एक अहम सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. वह कई पेपर लीक में शामिल रहा है.

पेपर लीक मामले में ईओयू की कार्रवाई: गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिपुल कुमार उर्फ बिपुल शर्मा के रूप में हुई है. वह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-3 के साथ-साथ हरियाणा एसटीईटी परीक्षा का पेपर लीक कराने में भी शामिल रहा है. उससे पूछताछ में अहम खुलासा हो सकता है.

EOU Action In paper leak
संजीव मुखिया का करीबी गिरफ्तार (ETV Bharat)

पटना से आरोपी की हुई गिरफ्तारी: ईओयू अधिकारियों के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-3 में पेपर लीक होने के बाद आर्थिक अपराध थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद से ही ईओयू द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और लगातार गिरोह के सदस्यों पर शिकंजा कसा जा रहा है. इसी कड़ी में ये सफलता मिली है.

छिप कर रह रहा था आरोपी: ईओयू की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इस मामले में अब तक कुल 289 आरोपितों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. वहीं, फरार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में सोमवार को ईओयू की विशेष टीम को गुप्त सूचना मिली कि संजीव मुखिया गिरोह का वांछित आरोपित बिपुल कुमार गोला रोड स्थित अपने आवास में छिपकर रह रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में कई अहम खुलासे: गिरफ्तारी के बाद जब बिपुल कुमार से पूछताछ की गई तो उसने कई अहम खुलासे किए. उसने स्वीकार किया कि वह संजीव मुखिया और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का झांसा देता था. इसके बदले उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी. पूछताछ में यह भी सामने आया कि वह वर्ष 2023 में हरियाणा में आयोजित एसटीईटी परीक्षा का पेपर लीक कराने की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था.

अवैध वसूली का पता लगाने में जुटी टीम: ईओयू अधिकारियों ने बताया कि बिपुल कुमार बिहार में आयोजित बीपीएससी टीआरई-3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड में भी अहम भूमिका निभा रहा था. उसके माध्यम से कई अभ्यर्थियों तक पेपर और अन्य गोपनीय जानकारियां पहुंचाई गई थीं. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और अब तक कितनी रकम की अवैध वसूली की गई है?

न्यायिक हिरासत में बिपुल कुमार: वहीं, पूछताछ पूरी होने के बाद ईओयू ने बिपुल कुमार को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े अन्य बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है.

