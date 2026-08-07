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25 लाख रुपये में तय हुआ था सौदा, AEDO परीक्षा धांधली में EOU ने दो और आरोपियों को दबोचा

एईडीओ परीक्षा धांधली मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. अबतक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. राजीव रंजन पाठक की रिपोर्ट..

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एईडीओ परीक्षा धांधली में गिरफ्तारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 8:33 PM IST

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पटना: बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और आरोपियों रोशन कुमार और आकाश कुमार को गिरफ्तार किया है. इस मामले में ईओयू पहले ही मुख्य आरोपी रोशन कुमार को गिरफ्तार कर चुकी थी. इस मामले में अब तक कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

एईडीओ परीक्षा धांधली में कामयाबी: ईओयू के अनुसार, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एईडीओ परीक्षा में धांधली से जुड़े पांच कांडों की जांच की जा रही है. इसी क्रम में सोहसराय थाना कांड संख्या-106/26 के अनुसंधान में नालंदा निवासी 22 वर्षीय रोशन कुमार और 25 वर्षीय आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

मुंबई से हुई थी गिरफ्तारी: जांच एजेंसी के मुताबिक, रोशन कुमार दिसंबर 2024 से मुंबई स्थित Bhabha Atomic Research Centre (BARC), ट्रॉम्बे में टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था. उसकी गिरफ्तारी मुंबई से की गई थी. पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एईडीओ परीक्षा में अभ्यर्थियों को अवैध तरीके से पास कराने का नेटवर्क तैयार किया था.

25 लाख रुपये में सौदा: आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, गिरोह ने अभ्यर्थी श्वेता कुमारी को परीक्षा पास कराने के लिए उसके पति कुणाल कुमार से 25 लाख रुपये में सौदा तय किया था. इस साजिश में आकाश कुमार, चंदन कुमार, बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी, सब-वेंडर और जिला समन्वयक समेत कई लोग शामिल थे. जांच में पता चला कि फर्जी पहचान पत्र बनाकर वास्तविक बायोमेट्रिक सुपरवाइजर की जगह अपने लोगों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाया गया. इसके बाद होलोग्राम पर्ची के बीच उत्तर कुंजी छिपाकर परीक्षार्थी तक पहुंचाई गई.

जांच में क्या हुआ खुलासा?: जांच में यह भी सामने आया कि रोशन कुमार स्वयं भी एईडीओ परीक्षा का अभ्यर्थी था और उसका परीक्षा केंद्र मोतिहारी में था. आरोप है कि उसने अपने परीक्षा केंद्र पर भी बायोमेट्रिक स्टाफ के साथ सांठगांठ की थी. इसके अलावे वह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ भागलपुर भी गया था, जहां ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों को उत्तर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी.

आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रोशन कुमार पिछले चार-पांच वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कर अभ्यर्थियों को पास कराने का काम कर रहा था. अनुसंधान के दौरान केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित रेडियो ऑपरेटर परीक्षा, मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी धांधली के साक्ष्य मिले हैं.

नीट यूजी-2023 परीक्षा में भी संलिप्तता: जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि रोशन कुमार और आकाश कुमार का नाम पूर्व के नीट यूजी-2023 परीक्षा मामले से भी जुड़ रहा है. दोनों पर एक अभ्यर्थी को स्कॉलर बैठाकर परीक्षा पास कराने का संदेह है, जिसकी पहचान की जा रही है. वहीं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अमीन भर्ती परीक्षा तथा झारखंड सीजीएल परीक्षा में भी सेटिंग के प्रमाण मिले हैं. जांच एजेंसी को बिहार के कुछ ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में भी धांधली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं.

कई अभ्यर्थियों की कराई थी सेटिंग: ईओयू ने बताया कि आकाश कुमार ने एईडीओ परीक्षा में चार से अधिक अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई थी. पूछताछ में बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मियों, परीक्षा केंद्रों, सॉल्वर गैंग और पैसों के लेनदेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है. एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

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