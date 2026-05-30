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बिहार में मुठभेड़, गोपालगंज में 50 हजार के इनामी का एनकाउंटर.. दोनों पैरों में लगी गोली

गोपालगंज: बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. शनिवार सुबह-सुबह गोपालगंज जिले में मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक, जिले के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश घायल हो गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है.

गोपालगंज में कुख्यात का एनकाउंटर: घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान थावे थाना क्षेत्र के बरईहाता गांव निवासी मनोज सिंह का पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई है. आकाश पर पूर्व थावे के पूर्व मुखिया कुरैश मियां की हत्या, लूट, रंगदारी समेत करीब 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

50 हजार का इनामी कुख्यात आकाश सिंह (ETV Bharat)

50 हजार का इनामी कुख्यात आकाश सिंह: एसपी विनय तिवारी ने बताया कि, गिरफ्तार अभियुक्त आकाश सिंह काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसपर पुलिस ने 50 हजार का इनाम भी घोषित किया था. सूचना मिली थी कि अभियुक्त हरियाणा में छिप कर रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल एक टीम का गठन किया गया.

''पुलिस और एसटीएफ ने शुक्रवार की देर रात उसे गिरफ्तार किया था और उसे गोपालगंज लाई थी. पूछताछ के दौरान उसने हथियार छिपाए जाने की जानकारी दी थी. हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस उसे बंजारी बायपास के इलाके में ले गई थी. लेकिन उसने हथियार बताने के क्रम में पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की. दो गोलियां आकाश के पैर में लग गईं.'' - विनय तिवारी, एसपी, गोपालगंज