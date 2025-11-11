'बिहार चुनाव में मतदान के दौरान कई बूथों पर लाठीचार्ज, EVM खराब, पूर्णिया सांसद ने किया बड़ा दावा
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान कई बूथों पर लाठी चार्ज किया गया है.
Published : November 11, 2025 at 9:27 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मतदान प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और अनेक जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब हैं. यादव ने इसे लोकतंत्र के लिए गलत करार देते हुए सीमांचल-कोसी क्षेत्र की राजनीतिक ताकत पर जोर दिया.
लाठीचार्ज और मशीन खराबी का दावा: पप्पू यादव ने कहा, "कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है. कई बूथों पर मशीन खराब है. लोकतंत्र में ये गलत है...". उनके अनुसार, ऐसी घटनाएं मतदान की निष्पक्षता को प्रभावित कर रही हैं. पप्पू यादव ने यह बयान चुनावी व्यस्तता के बीच दिया, जो बिहार के विभिन्न चरणों में चल रहे मतदान के संदर्भ में सामने आया है.
सुरक्षाबल बीजेपी एजेंट की तरह कर रहे काम: सुरक्षा बलों पर BJP एजेंट का आरोपसांसद ने चुनावी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव की सुरक्षा में जो फोर्स लगाए गए हैं, वह बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा, "चुनाव आयोग तो बीजेपी के इशारे पर काम कर ही रहा है."
सीमांचल-कोसी की राजनीतिक अहमियत: सांसद ने आगे कहा, "सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है सरकार उसकी बनती है." उनका इशारा क्षेत्रीय वोटबैंक की उस ताकत की ओर था, जो बिहार की सत्ता समीकरणों को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है. पूर्णिया और आसपास के इलाकों में मतदान के दौरान उत्पन्न तनाव को देखते हुए यह बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.
चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है, लेकिन ऐसे दावे चुनावी माहौल को गरमा सकते हैं.
