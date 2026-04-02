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दिन में सस्ती.. शाम को महंगी मिलेगी बिजली, जानिए क्या है ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ?

शाम 5 बजे से रात 11 बजे, पीक ऑवर : इसी तरह, शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच पीक ऑवर में बिजली 10 फीसदी महंगी मिलेगी. सामान्य दर ₹8.16 पैसे प्रति यूनिट पर 10 फीसदी ज्यादा भुगतान करना होगा, यानी ₹ 9 प्रति यूनिट बिजली बिल चुकाना होगा. जबकि गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 20 फीसदी अधिक बिल चुकाना होगा.

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, ऑफ पीक ऑवर : अब इसे ऐसे समझिए, उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफ पीक ऑवर घोषित किया गया है, इस दौरान 125 यूनिट अधिक खपत पर ₹5.94 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है, जिस पर सरकार ₹3.30 पैसे सब्सिडी देती है. ऐसे में 20 फीसदी छूट के बाद आपको सिर्फ ₹2.30 प्रति यूनिट भुगतान करना होगा.

बिहार में पीक ऑवर में बिजली महंगी : बिहार ऊर्जा विभाग के मुताबिक, अब शाम 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे बिजली बिल 8.16 रुपये प्रति यूनिट, रात 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक यानी 10 घंटे तक 7.10 रुपए और फिर बाकि 8 घंटे 5.94 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है. बीईआरसी (BERC) बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ को मंजूरी दे दी है.

पटना: बिहार में पीक ऑवर में बिजली महंगी हो गई है. बिहार में बिजली का नया नियम ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ लागू किया गया है. नए नियम के अनुसार, दिन में बिजली 20 फीसदी तक सस्ती और शाम 5 से रात 11 बजे तक 10-20 फीसदी महंगी हो जाएगी. इससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर सीधा असर होगा.

अलग-अलग समय पर बिजली की दरें अलग-अलग होंगी (ETV Bharat)

रात 11 से सुबह 9 बजे, कितना भुगतान? : 1 अप्रैल से शहरी उपभोक्ताओं को रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक 125 यूनिट अधिक खपत पर ₹7.42 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है, जिसमें सरकार ₹3.30 पैसे सब्सिडी देती है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में उपभोक्ता को सब्सिडी छोड़कर पहले की तरह ₹3.87 पैसे प्रति यूनिट बिल का भुगतान करना पड़ता है.

जिनका लोड 10 किलोवाट से अधिक होगा : वहीं 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ता (बिना स्मार्ट वाले) को दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली मिलेगी. बिजली कंपनी ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टीओडी का प्रस्ताव दिया था, जिसे मान लिया गया है.

बिहार में 2025 और 2026 में बिजली की दरें (ETV Bharat)

'..तो महंगी नहीं सस्ती होगी बिजली' : बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि, अगर उपभोक्ता अपने उपयोग का कुछ हिस्सा पीक समय से हटाकर ऑफ पीक समय में कर दें तो हर महीने करीब 90 रुपये तक की बचत संभव है. इससे न केवल उपभोक्ताओं का खर्च घटेगा, बल्कि बिजली व्यवस्था पर दबाव भी कम होगा.

''जैसे, शहरी घरेलू उपभोक्ता यदि प्रतिदिन मात्र 2 यूनिट बिजली शाम की पीक अवधि से हटाकर दिन की ऑफ पीक अवधि में उपयोग करें तो प्रतिदिन ₹2.96 की बचत होगी, प्रति माह ₹98 बनती है.'' - बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ : बिहार में 2 करोड़ 21 लाख से अधिक उपभोक्ताओं में करीब 85 फीसदी घरेलू उपभोक्ता हैं. उत्तर बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं का आंकड़ा करीब 60 फीसदी है, जबकि 23 फीसदी गैर घरेलू उपभोक्ता है. दक्षिण बिहार में यह आंकड़ा 43 फीसदी के करीब है, जबकि करीब 9 फीसदी गैर घरेलू उपभोक्ता है. घरेलू उपभोक्ताओं के कारण शाम में बिजली की खपत बढ़ जाती है.

बिहार में पीक ऑवर में बिजली महंगी (ETV Bharat)

बिहार में कितने प्रीपेड मीटर? : बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में पहले चरण में 23.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए थे. दूसरी चरण 36 लाख प्रीपेड मीटर लगाया गया था, जबकि तीसरे चरण में प्रीपेड मीटर की संख्या करीब 1.12 करोड़ थी.

'चीटर मीटर' वाले असल रंग में लौट आए' : बिहार में पीक ऑवर में बिजली महंगी करने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है. तेजस्वी ने कहा कि नीतीश- भाजपा ने फिर पलटी मारी है. उन्होंने कहा कि, चुनाव के वक्त मुफ़्त 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर 'चीटर मीटर' वाले महज चार महीने में ही जनता को लूटने वाले अपने असल रंग में लौट आए.

''अब बिहार में शाम 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे बिजली बिल 8.10 रुपये प्रति यूनिट, रात्रि 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक यानी 10 घंटे तक 7.10 रुपए और फिर शेष 8 घंटे 5.94 रुपये प्रति यूनिट आपकी जेब से वसूलेंगे.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष