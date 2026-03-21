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सावधान! क्या आप बिहार में कर रहे बिजली चोरी? NBPDCL ने दिखाई सख्ती, इतनी FIR दर्ज

बिहार में बिजली चोरी करने वाले सावधान हो जाएं, विभाग बिजली चोरी और बिल भुगतान न करने वालों पर सख्त है. पढ़ें पूरी खबर-

समस्तीपुर में बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन
समस्तीपुर में बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
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समस्तीपुर : कही आप गलत तरीके से बिजली का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? अगर हं तो, सावधान हो जायें और नियमों का पालन करें. दरअसल, बिजली विभाग बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ काफी सख्त हो गया है. महज पंद्रह दिनों में समस्तीपुर के अंदर करीब पांच सौ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. वहीं डेढ़ करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया है.

बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन : समस्तीपुर जिले में बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल की वसूली को लेकर NBPDCL बिजली विभाग काफी सख्त मोड में दिख रहा. विभाग की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान महीने के महज पंद्रह दिनों के अंदर विभाग ने जिले में 450 मामलों में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

लाखों की हो चुकी है वसूली : विभागीय कार्रवाई के तहत अब तक लगभग 47 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है. बकाया बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3927 बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं. इस अभियान से जिले में वैसे उपभोक्ताओं के बीच हड़कंप मचा है. जिनके कनेक्शन कटे हैं उनपर जुर्माना भी लगाया गया है.

काटा जा रहा कनेक्शन : इस संबंध में कार्यपालक अभियंता आनंद कुमार की माने तो, बिजली चोरी पर रोक लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली चोरी से बचें और समय पर अपना बकाया बिल जमा करें. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि, यदि उपभोक्ता ऐसा नहीं करते हैं तो, विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाएगा.

"बिजली की चोरी पर रोक और राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग लगातार अभियान चला रहा है. अपभोक्ता बिजली चोरी से बचें और समय पर बिल जमा करें. बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है. आने वाले समय में यह अभियान और तेज किया जाएगा तथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."- आनंद कुमार, कार्यपालक अभियंता, बिजली विभाग, समस्तीपुर

बड़ी कार्रवाई जारी : इससे पहले भी समय-समय पर विभाग की तरफ से अभियान जरुर चले हैं लेकिन बीते कुछ दिनों में सख्ती काफी बढ़ी है. जो जानकारी मिल रही उसके अनुसार, विभाग बकाये बिल की उगाही के साथ ही, बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के मूड में है.

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