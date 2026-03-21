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सावधान! क्या आप बिहार में कर रहे बिजली चोरी? NBPDCL ने दिखाई सख्ती, इतनी FIR दर्ज

समस्तीपुर : कही आप गलत तरीके से बिजली का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? अगर हं तो, सावधान हो जायें और नियमों का पालन करें. दरअसल, बिजली विभाग बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ काफी सख्त हो गया है. महज पंद्रह दिनों में समस्तीपुर के अंदर करीब पांच सौ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. वहीं डेढ़ करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया है.

बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन : समस्तीपुर जिले में बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल की वसूली को लेकर NBPDCL बिजली विभाग काफी सख्त मोड में दिख रहा. विभाग की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान महीने के महज पंद्रह दिनों के अंदर विभाग ने जिले में 450 मामलों में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

लाखों की हो चुकी है वसूली : विभागीय कार्रवाई के तहत अब तक लगभग 47 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है. बकाया बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3927 बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं. इस अभियान से जिले में वैसे उपभोक्ताओं के बीच हड़कंप मचा है. जिनके कनेक्शन कटे हैं उनपर जुर्माना भी लगाया गया है.

काटा जा रहा कनेक्शन : इस संबंध में कार्यपालक अभियंता आनंद कुमार की माने तो, बिजली चोरी पर रोक लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली चोरी से बचें और समय पर अपना बकाया बिल जमा करें. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि, यदि उपभोक्ता ऐसा नहीं करते हैं तो, विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाएगा.