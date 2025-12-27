ETV Bharat / state

बिहार के बिजली उपभोक्ता फर्जी कॉल से रहें सावधान, ऊर्जा विभाग ने शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी

साइबर ठग किसी ना किसी बहाने अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहते हैं. बिहार में बिजली को लेकर लूटने का काम किया जा रहा है.

BIHAR ENERGY DEPARTMENT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 27, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
पटना : जब से बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है. उसके बाद से बिजली बिल या बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर काफी फर्जी कॉल और मैसेज आ रहे हैं. ऊर्जा विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं को साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की अपील की है. विभाग के अनुसार, हाल के दिनों में बिजली काटने और बकाया भुगतान के नाम पर फर्जी कॉल, मैसेज और ऐप के जरिए ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं.

फर्जी कॉल-मैसेज से सावधान : ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले किसी भी एसएमएस में किसी पदाधिकारी या कर्मचारी का मोबाइल नंबर अंकित नहीं होता है. यदि किसी मैसेज में मोबाइल नंबर दिया गया हो तो उस पर संपर्क न करें.

बिजली कटने से संबंधित आधिकारिक संदेशों में उपभोक्ता खाता संख्या और बकाया राशि का विवरण अवश्य रहता है, जबकि बिजली काटने का समय कभी नहीं लिखा जाता. ऊर्जा विभाग केवल विद्युत विवरण कंपनी एसबीपीडीसीएल या एनबीपीडीसीएल सेंडर आईडी से ही मैसेज भेजती है.

Bihar Energy Department
बिहार का विद्युत भवन (ETV Bharat)

बिजली कटौती के नाम पर ठगी : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. कहा कि साइबर अपराधी सपोर्टिंग ऐप के नाम पर रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर उपभोक्ताओं के मोबाइल को नियंत्रित कर रहे हैं और पैसे की ठगी कर रहे हैं.

''स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए सुविधा ऐप के साथ साउथ बिहार के उपभोक्ताओं के लिए बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप, ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप वहीं नॉर्थ बिहार के उपभोक्ताओं के लिए बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप, विद्युत स्मार्ट मीटर ऐप, स्मार्ट कनेक्ट, सरल स्मार्ट मीटर ऐप, सुगम स्मार्ट मीटर ऐप विद्युत कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा कोई अन्य सपोर्टिंग ऐप अधिकृत नहीं है.''- मनोज कुमार सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग

मनोज कुमार सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग
मनोज कुमार सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग (ETV Bharat)

'सही ऐप का करें इस्तेमाल' : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ताओं से सतर्क रहने और किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहने की अपील की है. मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रिचार्ज के लिए उपरोक्त ऐप, आधिकारिक वेबसाइट (sbpdcl.co.in या nbpdcl.co.in) एवं ऑनलाइन (गूगल पे, पेटीएम और फोन पे) जैसे सुरक्षित ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करने की सलाह देती है.

विभाग का टोल फ्री नम्बर पर शिकायत : विद्युत विभाग के नाम साइबर ठगी के संबंध में ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि एनबीपीडीसीएल या एसबीपीडीसीएल के नाम से आए किसी भी मैसेज पर संदेह हो, तो उपभोक्ता तुरंत विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अधिकारी से संपर्क करें. वहीं, साइबर ठगी या संदिग्ध संदेश मिलने पर साइबर क्राइम सेल के टोल फ्री नंबर 155260, 1930 या0612-2215142 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं.

