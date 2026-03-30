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'बिहार में फ्री बिजली का वादा भूल 'महंगी रात' वाले मोड में आई सरकार', तेजस्वी ने कसा तंज

बिहार में बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर तेजस्वी ने नीतीश पर पलटी मारने का आरोप लगाया और 125 यूनिट फ्री बिजली की याद दिलाई.

BIHAR ELECTRICITY BILL HIKE
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 12:28 PM IST

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पटना: बिहार में 1 अप्रैल से बिजली महंगी होगी. बिहार सरकार ने नियम बनाया है कि दिन में सस्ती बिजली और रात में महंगी बिजली होगी. ऐसे में बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर करारा हमला किया है.

तेजस्वी यादव का बढ़ी हुई बिजली दरों पर हमला: साथ ही तेजस्वी यादव ने जनता को भी कोसा है कि उन्होंने 10 हजार की लालच में आकर एक ऐसी सरकार को चुना है जो ठगने का काम कर रही है. तेजस्वी यादव ने लोगों को आगाह किया है कि जिस सरकार को आपने चुना है, वह अगले 5 सालों तक इसी तरीके से सरकारी खजाना भरेगी, क्योंकि सरकारी खजाना खाली हो चुका है.

'नीतीश-भाजपा ने फिर पलटी मारी': विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हमलावर होते हुए कहा कि नीतीश-भाजपा ने फिर पलटी मारी. चुनावों के वक्त मुफ़्त 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चीटर मीटर वाले महज 4 महीने में ही जनता को लूटने वाले अपने असल रंग में लौट आए. अब बिहार में शाम 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे बिजली बिल 8.10 रूपये प्रति यूनिट, रात्रि 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक यानि 10 घंटे तक 7.10 रुपए और फिर शेष 8 घंटे 5.94 ₹ प्रति यूनिट आपकी जेब से वसूलेंगे.

"10 हजारिया के फेर में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को यह सरकार अभी इससे भी बुरे दिन दिखाएगी. नई सरकार के अभी 4 महीने ही हुए हैं. सरकार का खजाना एकदम खाली है और जो बचा-खुचा है उसे भ्रष्ट अधिकारी स्वयं समेट लेंगे."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

'खजाना भरने के लिए सरकार जनता से करेगी वसूली': उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की अनैतिकता, धूर्तता और निर्जल्लता के सानिध्य में मशीनी तंत्र के मार्फ़त जनतंत्र को खत्म करने के इरादे से लड़े गए इस चुनाव में भ्रष्ट भूंजा पार्टी एवं भ्रष्ट अधिकारियों के कार्टेल ने स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं तथा लोकलाज को तार-तार करते हुए चुनाव के आख़िरी 35 दिनों में (वोटिंग के समय तक भी) जो 41,000 हज़ार करोड़ रुपए नगद सरकारी खजाने का बांटा है, अब आगामी पांच साल तक उसकी जी भरकर वसूली करेंगे.

'थके-हारे चेहरे को बनाया गया मोहरा': प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि थके-हारे जिस चेहरे को सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत मोहरा बनाया गया, अब उसी अचेत चेहरे को भ्रष्ट और डरपोक सिंडिकेट ने इकरारनामे के तहत दरकिनार कर ही दिया है. देर-सवेर यह लोकतांत्रिक कलंक और आसमानी वादों की विफलता भी उन्हीं के माथे मढ़ी जाएगी. पूर्व की मेरी कहे अन्य तमाम बातों की तरह यह भी सत्य साबित होगा. बिहार में पहले से ही बेकाबू रिश्वतखोरी, लूट और अनियंत्रित भ्रष्टाचार का अब अकल्पनीय दौर शुरू होगा.

दिलीप जायसवाल ने दिया जवाब: वहीं RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि, जिस तरह से उन्होंने बिजली बिल पर चर्चा की है ये हास्यास्पद है. दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. जिस समय लोग बिजली का उपयोग करते हैं उससे आम नागरिक को कोई अंतर नहीं पड़ता है. पीक समय के बाद रेट कम किया गया है. लोगों को इसका फायदा होगा.

"तेजस्वी यादव बिना अध्ययन के ही बयान दे देते हैं. उनको पहले अध्ययन करना चाहिए और विपक्ष के नेता को बहुत ही संजीदगी के साथ कोई बयान देना चाहिए. बरसों से रेगुलेटरी बोर्ट इस तरह के नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं और उससे जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले इसकी चिंता की जाती है."- दिलीप जायसवाल, मंत्री, बिहार सरकार

दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली: बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं खासकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर कस्टमर के लिए 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव लागू होगा. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ को मंजूरी दी है. अब बिजली की दरें दिन और समय के अनुसार अलग-अलग होंगी. इस व्यवस्था के तहत बिहार के लगभग 87 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर इसका असर होगा. नई व्यवस्था में दिन के समय बिजली सस्ती और शाम के पीक आवर में महंगी हो जाएगी.

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