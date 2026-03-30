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'बिहार में फ्री बिजली का वादा भूल 'महंगी रात' वाले मोड में आई सरकार', तेजस्वी ने कसा तंज

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में 1 अप्रैल से बिजली महंगी होगी. बिहार सरकार ने नियम बनाया है कि दिन में सस्ती बिजली और रात में महंगी बिजली होगी. ऐसे में बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर करारा हमला किया है. तेजस्वी यादव का बढ़ी हुई बिजली दरों पर हमला: साथ ही तेजस्वी यादव ने जनता को भी कोसा है कि उन्होंने 10 हजार की लालच में आकर एक ऐसी सरकार को चुना है जो ठगने का काम कर रही है. तेजस्वी यादव ने लोगों को आगाह किया है कि जिस सरकार को आपने चुना है, वह अगले 5 सालों तक इसी तरीके से सरकारी खजाना भरेगी, क्योंकि सरकारी खजाना खाली हो चुका है. 'नीतीश-भाजपा ने फिर पलटी मारी': विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हमलावर होते हुए कहा कि नीतीश-भाजपा ने फिर पलटी मारी. चुनावों के वक्त मुफ़्त 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चीटर मीटर वाले महज 4 महीने में ही जनता को लूटने वाले अपने असल रंग में लौट आए. अब बिहार में शाम 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे बिजली बिल 8.10 रूपये प्रति यूनिट, रात्रि 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक यानि 10 घंटे तक 7.10 रुपए और फिर शेष 8 घंटे 5.94 ₹ प्रति यूनिट आपकी जेब से वसूलेंगे. "10 हजारिया के फेर में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को यह सरकार अभी इससे भी बुरे दिन दिखाएगी. नई सरकार के अभी 4 महीने ही हुए हैं. सरकार का खजाना एकदम खाली है और जो बचा-खुचा है उसे भ्रष्ट अधिकारी स्वयं समेट लेंगे."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष 'खजाना भरने के लिए सरकार जनता से करेगी वसूली': उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की अनैतिकता, धूर्तता और निर्जल्लता के सानिध्य में मशीनी तंत्र के मार्फ़त जनतंत्र को खत्म करने के इरादे से लड़े गए इस चुनाव में भ्रष्ट भूंजा पार्टी एवं भ्रष्ट अधिकारियों के कार्टेल ने स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं तथा लोकलाज को तार-तार करते हुए चुनाव के आख़िरी 35 दिनों में (वोटिंग के समय तक भी) जो 41,000 हज़ार करोड़ रुपए नगद सरकारी खजाने का बांटा है, अब आगामी पांच साल तक उसकी जी भरकर वसूली करेंगे.