बिहार चुनाव में मतदान से ठीक पहले वोटरों को बांटा जा रहा था कैश, इस पार्टी पर लगा आरोप
बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले हायाघाट में नकदी बांटने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है.
Published : November 6, 2025 at 10:21 AM IST
दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सिरूआ गांव में नकदी बांटने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने एक युवक को पैसे बांटते हुए पकड़ लिया, जिसके पास से लगभग 89,000 रुपये और बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र प्रसाद साह की प्रचार सामग्री बरामद हुई. स्थानीय लोगों ने तुरंत बहेड़ी थाने को सूचना दी, जहां युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
मतदान से ठीक एक पहले बुधवार देर रात को सिरूआ गांव में कुछ संदिग्ध लोग पहुंचे और मतदाताओं को पैसा बांटने की कोशिश करने लगे. स्थानीय ग्रामीणों को भनक लगते ही वे मौके पर पहुंचे और युवक से पूछताछ शुरू कर दी. तलाशी में 89,000 रुपये नकद और रामचंद्र प्रसाद साह के प्रचार से जुड़े पोस्टर व ब्रोशर बरामद हुए. ग्रामीणों के अनुसार, युवक रामचंद्र प्रसाद साह के साले अजय कुमार राय के साथी के रूप में पहचाना गया, जो कुछ लोगों को धन देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहा था. गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर थाने पहुंचा दिया.
बीजेपी उम्मीदवार के करीबी पर आरोप: स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद साह के साले अजय कुमार राय के इशारे पर यह रकम बांटी जा रही थी. पूछताछ में युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और पैसे का स्रोत स्पष्ट करने में असफल रहा.
"हमें सूचना मिली थी कि गांव में नकदी बांटने की कोशिश हो रही है. हमने युवक को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है. उसके पास से करीब 90,000 रुपये और प्रचार सामग्री मिली है. मामले की गहन जांच की जा रही है और यदि कोई उल्लंघन पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी." - सूरज कुमार गुप्ता, बहेड़ी थाना प्रभारी
बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्षी दलों का षड्यंत्र बताया है, जबकि महागठबंधन ने इसे "चुनावी भ्रष्टाचार" करार देकर जांच की मांग की है.
यह घटना बिहार चुनाव में "पैसे का दुरुपयोग" के बढ़ते मामलों को उजागर करती है, जहां पहले चरण की 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है. चुनाव आयोग ने एमसीसी के तहत नकदी बांटने पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, और इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने विशेष टीम गठित कर दी है.
हायाघाट विधानसभा क्षेत्र, त्रिकोणीय मुकाबला और जातिगत समीकरण: हायाघाट विधानसभा क्षेत्र (संख्या 84), दरभंगा जिले में स्थित सामान्य श्रेणी की यह सीट समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 1967 से अस्तित्व में है. यहां कुल 2,32,902 मतदाता हैं, जिनमें यादव, कोइरी, मुस्लिम और ऊपरी जातियां प्रमुख हैं, जो जातिगत समीकरण को निर्णायक बनाते हैं. 2020 के चुनाव में भाजपा के रामचंद्र प्रसाद साह ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भोला यादव को 10,252 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2015 में महागठबंधन के जदयू प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने 33,231 वोटों से जीत हासिल की थी.
2025 चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों में BJP से रामचंद्र प्रसाद साह (मौजूदा विधायक), RJD से भोला यादव और जन सुराज पार्टी से संभावित निर्दलीय या अन्य गठबंधन प्रत्याशी शामिल हैं, जहां एनडीए का हल्का लाभ माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष मजबूत उम्मीदवार के साथ पलटवार की कोशिश में है. मतगणना 14 नवंबर को होगी.
ये भी पढ़ें:
बिहार विधानसभा चुनाव: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने किया मतदान, बोलीं- 'हमारी सरकार बन रही है'
राघोपुर के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, वोटिंग के बाद बोले तेजस्वी- नया बिहार बनाने के लिए करें वोट