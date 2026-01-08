ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में प्रचंड जीत पर केंद्रीय बजट में मिल सकता है इनाम, जानिए क्या सोचता है पक्ष-विपक्ष?

प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय बजट में बिहार को बंपर गिफ्ट मिलेगा या नहीं इसपर सत्ता-पक्ष और विपक्ष की अपनी राय है.

केंद्रीय बजट में बिहार को क्या मिलेगा? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 8, 2026 at 8:25 AM IST

7 Min Read
पटना : 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है. बजट को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. वर्ष 2024 और 2025 में केंद्रीय बजट में बिहार पर मेहरबान दिखी थी. विधानसभा चुनाव में एनडीए को इस बार प्रचंड जीत मिली है. ऐसे में बिहार के विशेषज्ञ और सत्ताधारी दल को भरोसा है कि केंद्र सरकार इस बार आम बजट में बिहार के लिए विशेष व्यवस्था करेगी. वहीं चुनाव के बाद विपक्ष को भरोसा नहीं है कि केंद्र से अब कुछ बिहार को मिलेगा.

पिछले 2 बजट में बिहार पर मेहरबान रही केंद्र सरकार : केंद्र सरकार के पिछले दो बजट को देखें तो बिहार के लिए कई फैसले लिए गए और पैकेज दिया. 2025 में मखाना बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया. पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया गया, बिहार के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोलने का फैसला लिया गया, पटना आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी फैसला हुआ, वहीं मिथिलांचल के इलाके में बाढ़ प्रबंधन के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया.

पटना से अविनाश कुमार की रिपोर्ट (ETV Bharat)

कई हजार करोड़ की मिली थी सौगात : वहीं 2024 के केंद्रीय बजट में भी बिहार को कई सौगातें मिली थीं, जिसमें सड़क परियोजनाओं के लिए 26000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया था. तीन एक्सप्रेसवे पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच बनाने का ऐलान किया गया था. बोधगया से दरभंगा वाया राजगीर वैशाली एक्सप्रेसवे के निर्माण का फैसला लिया गया था, बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन पुल का निर्माण का फैसला लिया गया था और गया में इंडस्ट्रियल हब को विकसित करने के लिए फंड का प्रावधान किया गया था. साथ ही बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्रीय बजट में 11500 करोड़ के फंड की व्यवस्था की गई थी.

नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह (ETV Bharat)

ऐतिहासिक स्थलों को भी बजट में था खास प्रावधान : बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर विकसित करने का भी फैसला लिया गया था. नालंदा राजगीर में पर्यटन सुविधाओं के विकास का भी फैसला लिया गया था, भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का भी फैसला लिया गया था. ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 21400 करोड़ की सौगात बिहार को दी गई थी, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त फंड का भी प्रावधान किया गया था.

2026-27 के बजट में बिहार को क्या? : इस तरह देखें तो 2024-25 और 2025-26 के केंद्रीय बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज और कई तरह की योजनाओं की सौगात दी थी. 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है. 243 में से 202 सीटों पर जीत मिली है और बिहार में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ध्यान दिया था कि बिहार के लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है. उद्योगपतियों से बदल रहे बिहार में निवेश का आह्वान भी किया था लेकिन अब सब की नजर केंद्र सरकार के आने वाली बजट पर है. उसमें बिहार को इस बार क्या मिलता है?

बिहार को केंद्रीय बजट में मिल सकता है इनाम (ETV Bharat)

''बिहार के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है. उसको ठीक करने के लिए बिहार को विशेष पैकेज देना चाहिए और किसी कारण से विशेष पैकेज केंद्र सरकार नहीं दे पाती है तो स्पेशल पैकेज इतना बड़ा हो कि बिहार के विकास को गति मिल सके.''- प्रो एनके चौधरी, अर्थशास्त्री

'पीएम की प्राथमिकता में बिहार' : वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार उनकी प्राथमिकता में है और स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार आजादी के बाद जो हिंदी पट्टी का बड़ा इलाका है देश का सबसे पिछड़ा इलाकों में से एक है. उसके कई कारण हुए.

सुनील पांडे, विशेषज्ञ (ETV Bharat)

''बिहार में पिछले लगभग 20 सालों से प्रत्यक्ष रूप से एनडीए का शासन रहा है इसलिए बिहार में उद्योग लगे लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि सबको पता है बिहार से जो पलायन होता है और पूरे देश में लोग जाते हैं, उसकी वजह क्या है. इसलिए उम्मीद है इस बार बिहार केंद्र सरकार की प्राथमिकता में होगा.'' - सुनील पांडे, विशेषज्ञ

'बिहार को विशेष सपोर्ट जरूरी' : पूर्व कुलपति प्रोफेसर आरके सिन्हा का कहना है कि- ''बिहार की गिनती सबसे पिछड़े राज्यों में होती है. बिहार नेगलेक्टेड भी रहा है. खुशी की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिहार को सपोर्ट किया गया है. लेकिन बिहार को बहुत जरूरी है कि यदि विकसित राज्यों के श्रेणी में आना है तो मदद चाहिए. क्योंकि बिहार में इनकम का स्रोत एग्रीकल्चर ही है. यहां शिक्षण संस्थान से लेकर आधारभूत संरचना की बहुत आवश्यकता है. हम लोगों को पूरी आशा है कि इस बार भारत सरकार बिहार का ख्याल रखेगी क्योंकि बिहार में लोगों ने प्रचंड जीत दी है.''

पूर्व कुलपति प्रोफेसर आरके सिन्हा (ETV Bharat)

सत्ता पक्ष को बजट से उम्मीद : वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार बिहार पर मेहरबान रही है. विपक्ष इसलिए लगातार केंद्रीय बजट को बिहार का बजट बताता रहा है. भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का कहना है कांग्रेस के सांसद ने ही पिछली बार केंद्र सरकार की बजट को बिहार का बजट कहा था और इस बार तो बिहार की जनता ने पूरा साथ दिया है. केंद्र सरकार जो वादा की थी और उस पर जो काम कर रही है हम लोगों को पूरा भरा भरोसा है कि इस बार भी विपक्ष मजबूर हो जाएगा यह कहने के लिए की बिहार का बजट है.

विपक्ष बोला चुनाव खत्म बजट की उम्मीद समाप्त : लोजपा राम विलास के अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार तो लगातार बिहार को मदद दे रही है. इस बार भी बजट में गरीब और पिछड़े तबकों का सरकार ख्याल रखेगी, इसलिए इस बार भी शानदार बजट होगा. लेकिन केंद्र सरकार से विपक्ष को इस बार कोई उम्मीद नहीं है.

उदय नारायण चौधरी, वरिष्ठ नेता, आरजेडी (ETV Bharat)

''पहले तो केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए बिहार को जो बजट में दिया गया उसकी क्या स्थिति है उसकी राशि कहां खर्च हुई. इस बार तो चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए हमको लोगों को कोई उम्मीद केंद्र सरकार से नहीं है.''- उदय नारायण चौधरी, वरिष्ठ नेता, आरजेडी

उम्मीद पर कितनी खरा उतरेगी केंद्र सरकार : केंद्र सरकार का आम बजट 1 फरवरी को आएगा बिहार के विशेषज्ञ विकसित बिहार को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं तो सत्ताधारी दल के लोगों को भी उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ अलग व्यवस्था होगी. हालांकि बिहार में विपक्ष के तरफ से सियासत भी शुरू हो गयी है और पहले के बजट में मिले राशि का हिसाब विपक्ष मांग रहा है. हालांकि जब बजट आएगा तभी पता चलेगा कि बिहार के हिस्से में क्या कुछ आया.

