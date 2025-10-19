'मेरे पास पैराशूट नहीं था..' टिकट नहीं मिलने पर राबड़ी आवास के बाहर फफक रोई उषा देवी
राजद ने टिकट नहीं दिया तो उषा देवी फफक कर रो पड़ीं. उषा देवी 17 की उम्र से राजद के साझ जुड़ी हुई हैं.
उषा देवी (Etv Bharat)
Published : October 19, 2025 at 5:19 PM IST
पटना: बिहार चुनाव 2025 में टिकट नहीं मिलने से कई नेता नाराज हैं. बोधगया की रहने वाली उषा देवी भी इसी लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन ये बागी ना बनकर छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार करेंगी. राबड़ी आवास पर अपने नेता से मिलने आयी उषा देवी फफक कर खूब रोईं.
अपडेट जारी..