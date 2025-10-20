ETV Bharat / state

पवन सिंह चूके तो पत्नी मैदान में उतरी, काराकाट विधानसभा सीट से किया नामांकन

चुनाव हार गए थे पवन सिंह: पवन सिंह को पहले बीजेपी से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था, किसी कारण से पवन सिंह ने इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था. इसके बाद काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था. एक लाख से अधिक वोटों से हार गए थे. पवन सिंह को 274723 वोट मिले थे, जबकि राजा राम सिंह 380581 वोट मिले थे.

काराकाट से पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़े थे: बता दें कि पवन सिंह 2024 में काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी. पवन सिंह दूसरे नंबर पर रह गए थे. इस सीट से CPI (ML-L) के राजा राम सिंह चुनाव जीते थे. पवन सिंह ने एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर ला दिया था.

"काराकाट की जनता जिस चीज से परेशान है, वही हमारी मुद्दा है. मैं कंफ्यूज थी कि चुनाव लड़ूं या नहीं, लेकिन महिलाओं ने मेरा समर्थन किया. कहा कि आप चुनाव लड़ें. इसलिए निर्दलीय नामांकन करायी हूं. जनता का समर्थन है." -ज्योति सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी, काराकाट

नामांकन से पहले पूजा अर्चना: नामांकन करने से पहले ज्योति सिंह ने मंदिर में पूजा-अर्चना की. नामांकन के बाद कहा कि काराकाट की जनता जिस चीज से परेशान है, वही उनका चुनावी मुद्दा रहेगा. पवन सिंह के समर्थन पर कहा कि उनका समर्थन मिल रहा है. हालांकि बातों को टालती नजर आयी.

रोहतास: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करायी है. चर्चा थी कि ज्योति सिंह जन सुराज की टिकट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इसपर विराम लग चुका है. सोमवार को ज्योति सिंह ने बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में अपना पर्चा भरा.

काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह (ETV Bharat)

पति-पत्नी में पारिवारिक विवाद: अब पवन सिंह की राह पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह हैं. हालांकि बीच में दोनों के पारिवारिक विवाद सामने आए, जिससे पवन सिंह की खूब फजीहत हुई. पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला आरा कोर्ट में चल रहा है. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए. लखनऊ आवास पर मिलने के लिए पहुंची तो पवन सिंह के द्वारा पुलिस बुलायी गयी.

पवन सिंह से सुलह की कोशिश: ज्योति सिंह ने कहा था कि वह पवन सिंह से बात करना चाहती है और विवाद को खत्म करना चाहती है. हालांकि पवन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में पत्नी पर आरोप लगाए थे कि 'ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए उनसे सुलह करना चाह रही है.' पवन सिंह ने ये भी कहा था कि चुनाव लड़ाना उनके हाथ में नहीं है.

जन सुराज से टिकट मिलने की थी चर्चा: इन सब विवाद के बाद ज्योति सिंह जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी. चर्चा थी कि ज्योति सिंह जन सुराज की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि 'काराकाट से जन सुराज के प्रत्याशी पहले नामित हैं. ज्योति सिंह अपने पारिवारिक मामले को लेकर मिलने के लिए आए हैं.'

काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह (ETV Bharat)

काराकाट में मुकाबला: इसके बाद ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है. ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने से इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला हो गया है. काराकाट में महागठबंधन के CPI (ML-L) से अरुण सिंह, एनडीए से जदयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह ने नामांकन किया है. जन सुराज से काराकाट के उम्मीदवार योगेंद्र सिंह ने नामांकन किया है.

पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव: पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा थी लेकिन, पवन सिंह ने खुद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा था कि 'मैं भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है और ना हीं चुनाव लड़ना है.'

दूसरे फेज में वोटिंग: काराकाट सीट के लिए दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है. पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को है. दोनों फेज के वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. 14 नवंबर की शाम तक रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है.

