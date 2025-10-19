ETV Bharat / state

'बगैर कांग्रेस के सीएम नहीं बन पाएंगे तेजस्वी..' महागठबंधन में विवाद पर पप्पू यादव ने RJD को दी नसीहत

सहरसा: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में विवाद को लेकर खुलकर सामने आए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बगैर कांग्रेस के स्पोर्ट के सीएम का सपना देखना संभव नहीं है. अगर आप (राजद) कांग्रेस और राहुल गांधी की बातों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता.

'कांग्रेस का अपमान': पप्पू यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राहुल गांधी बिहार के लोगों के अधिकार के लिए 'वोटर अधिकार यात्रा' की. वे गठबंधन धर्म को लगातार मजबूत कर रहे हैं. कांग्रेस ने कहीं भी कोई सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है. जिनके (राजद) लिए हमलोग काम कर रहे हैं, वही कांग्रेस का अपमान करते रहेंगे.

राहुल गांधी के सम्मान को अपमानित: सांसद ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं. आप दलितों का सम्मान नहीं करेंगे. हमलोगों ने अत्यंत पिछड़ी जाति को भी लालगंज और फारबिसगंज में टिकट दिया है. उस सीट पर भी आप (राजद) धनबल, बाहूबल को उतार देंगे, राहुल गांधी के सम्मान को अपमानित करेंगे तो आप किस उम्मीद से चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा आपके लिए समर्पित रहे.

"हमें अपमान करें तो चलेगा लेकिन राहुल गांधी के विचारों का अपमान नहीं करें. प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ टिकट देना स्वीकार नहीं होगा. बिना कांग्रेस के कोई सीएम बनने का सपना देख रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है." -पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

कांग्रेस वसूल से समझौता नहीं करती: पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपने वसूल से कभी समझौता नही करती है. कांग्रेस पार्टी ने अपने दो सिटिंग सीटों को खोया है. एक महराजगंज ब्राह्मण की सीट थी और एक जमालपुर जो अत्यंत पिछड़ा सीट है. राहुल गांधी ने भूमिहार समाज और अत्यंत पिछड़ा समाज के लिए उस सीट को काटा और तांती ततमा समाज को टिकट दिया.