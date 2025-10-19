ETV Bharat / state

'बगैर कांग्रेस के सीएम नहीं बन पाएंगे तेजस्वी..' महागठबंधन में विवाद पर पप्पू यादव ने RJD को दी नसीहत

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने RJD पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना सीएम बनने का सपना देखना संभव नहीं है.

Grand Alliance Dispute
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 7:39 PM IST

सहरसा: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में विवाद को लेकर खुलकर सामने आए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बगैर कांग्रेस के स्पोर्ट के सीएम का सपना देखना संभव नहीं है. अगर आप (राजद) कांग्रेस और राहुल गांधी की बातों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता.

'कांग्रेस का अपमान': पप्पू यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राहुल गांधी बिहार के लोगों के अधिकार के लिए 'वोटर अधिकार यात्रा' की. वे गठबंधन धर्म को लगातार मजबूत कर रहे हैं. कांग्रेस ने कहीं भी कोई सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है. जिनके (राजद) लिए हमलोग काम कर रहे हैं, वही कांग्रेस का अपमान करते रहेंगे.

राहुल गांधी के सम्मान को अपमानित: सांसद ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं. आप दलितों का सम्मान नहीं करेंगे. हमलोगों ने अत्यंत पिछड़ी जाति को भी लालगंज और फारबिसगंज में टिकट दिया है. उस सीट पर भी आप (राजद) धनबल, बाहूबल को उतार देंगे, राहुल गांधी के सम्मान को अपमानित करेंगे तो आप किस उम्मीद से चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा आपके लिए समर्पित रहे.

"हमें अपमान करें तो चलेगा लेकिन राहुल गांधी के विचारों का अपमान नहीं करें. प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ टिकट देना स्वीकार नहीं होगा. बिना कांग्रेस के कोई सीएम बनने का सपना देख रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है." -पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

कांग्रेस वसूल से समझौता नहीं करती: पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपने वसूल से कभी समझौता नही करती है. कांग्रेस पार्टी ने अपने दो सिटिंग सीटों को खोया है. एक महराजगंज ब्राह्मण की सीट थी और एक जमालपुर जो अत्यंत पिछड़ा सीट है. राहुल गांधी ने भूमिहार समाज और अत्यंत पिछड़ा समाज के लिए उस सीट को काटा और तांती ततमा समाज को टिकट दिया.

'चुल्लूभर पानी मे डूब मरो': राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के सीट को छीना गया, वहां एक धनपशु MLA के बेटे को टिकट दिया गया. मधेपुरा में पिछली बार शरद यादव जी के बेटी को टिकट मिला था, वहां पर भी सीट छीन लिया गया. शरद यादव जी के बेटे शांतनु बुंदेला के साथ इन्होंने नाइंसाफी की. ऐसे लोगों को चुल्लूभर पानी मे डूबकर मर जाना चाहिए.

लोकसभा चुनाव को किया याद: पप्पू यादव ने अपना दर्द को याद करते हुए कहा कि हमने तो कुर्बानी दी है. फिर भी यह कैसा गठबंधन धर्म है भाई. आखिर कौन है इस साजिश के पीछे. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था. कहा जाता है कि लालू यादव के कहने पर ऐसा किया गया था. हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत दर्ज की.

टिकट को लेकर विवाद: दरअसल, यह विवाद महागठबंधन में एक ही सीट पर दो-दो प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है. लालगंज में राजद ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला और कांग्रेस ने आदित्य कुमार को कैंडिडेट बनाया है. वैशाली में राजद ने अजय कुशवाहा और कांग्रेस ने संजीव सिंह को कैंडिडेट बनाया है.

TEJASHWI YADAV
GRAND ALLIANCE DISPUTE
महागठबंधन में विवाद
पप्पू यादव
BIHAR ELECTION 2025
PAPPU YADAV

